Faren til fetteren: – Ikke en dag for tidlig

KARMØY (TV 2): Faren til Birgitte Tengs' fetter har kjempet en utrettelig kamp for å få sønnen sin helt renvasket etter drapet i 1995. Nyheten om at Johny Vassbakk (52) nå er tiltalt for drapet, mottas derfor med lettelse.

LETTET: Faren til Birgitte Tengs' fetter er lettet etter at påtalemyndigheten har tatt ut tiltalte mot en ny mann i Birgitte Tengs-saken. Sammen med sønnen har han kjempet en årelang kamp for å få fjernet en erstatningsdom som ennå står ved lag.

Mandag kom nyheten om at 52 år gamle Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

– For oss så gir den tiltalen en tilbakemelding og sterke føringer om at erstatningsdommen skal oppheves, og det er der nytteverdien ligger for oss, sier Jakob.

Han er faren til Birgitte Tengs' fetter, som ble dømt for drapet i tingretten i 1997, for så å bli frikjent i lagmannsretten året etterpå.

Fetteren ble likevel dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

Selv om politiet personlig har beklaget overfor fetteren, og uttalt offentlig at han ikke på noe tidspunkt har vært del av den nye etterforskningen, så er ikke endelig punktum for fetterens familie satt før dommen er hevet.

I forbindelse med tiltalen mot Johny Vassbakk (52), gikk Riksadvokaten også ut med en offentlig beklagelse til fetteren til Birgitte Tengs, for det han og hans familie har vært påført.

Tar ingen ting for gitt

– Vi har fått så mange nederlag at vi ikke tar noen ting for gitt, men vi har fått sterke føringer fra lagmannsretten om at den dommen skal oppheves. Jeg synes jo ikke det er en dag for tidlig, sier Jakob.

I erstatningssaker er beviskravet lavere enn i straffesaker, og det kreves bare 50 prosent sannsynlighet for at en gjerning er begått for at man skal kunne bli idømt et erstatningskrav.

Sammen med sin sønn har Jakob kjempet en utrettelig kamp for å få dommen opphevet slik at han kan bli helt renvasket.

– Med så mange nederlag så er jeg samtidig litt forberedt på at det nok en gang kan gå galt, sier Jakob.

Rettssaken mot Vassbakk er forhåndsberammet og skal gå for Haugaland og Sunnhordland tingrett fra 31. oktober.

Mandag sier derimot Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, at det kan bli aktuelt å be om at rettssaken utsettes med 14 dager.

– Det som skal skje i retten nå i november, det har vi ingen ting med. Jeg skal ikke møte i retten og har ingen ting der å gjøre. Det er en sak mellom maktapparatet, tiltalte og Birgittes foreldre, sier Jakob.

Vassbakk nekter straffskyld

Det er primært tre ting som påtalemyndigheten legger til grunn for hvorfor de mener at det var Johny Vassbakk som drepte Birgitte.

Det første er et DNA-bevis, et funn av et såkalt Y-kromosom, som de mener knytter Vassbakk til offeret.

Det andre er tiltaltes straffehistorikk, mens det tredje handler om at han mangler alibi da Birgitte Tengs ble drept i 1995.

Dette er Birgitte-saken: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september i fjor 52 år gamle Johny Vassbakk på Haugalandet som er siktet for drapet. Mannen fikk også status som siktet for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I april ble det bekreftet at DNA-funnet på Tengs' strømpebukse, er likt DNA-et til siktede. Sakkyndigrapporten ble i ettertid godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon. Politiet har ikke hatt tilsvarende gjennombrudd i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen. Politiet avsluttet etterforskningen av saken 31. august og sendte saken til statsadvokaten og Riksadvokaten for påtalemessig avgjørelse. Rettssaken er forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober. Kilde: NTB

Vassbakk selv har imidlertid vært tydelig på at han nekter enhver befatning med drapet. Han har ved samtlige fengslingsmøter begjært seg løslatt.

John Christian Elden er bistandsadvokat for Birgitte Tengs sine foreldre.

– Foreldrene tar tiltalen til etterretning og vil nøye høre gjennom bevisførselen i retten for å se om den påvirker deres oppfatning av saken. De vet av erfaring i denne saken at en tiltale i seg selv ikke løser saken, sier han til TV 2.

– Behov for svar

TV 2 møtte Jakob i Spania for ett år siden, dagen etter at politiet gikk offentlig ut og fortalte at de hadde siktet en mann for drapet.

Fetteren til Birgitte Tengs bor i Spania og har etablert et liv der, som følge av at han ikke føler seg velkommen i Norge. Jakob og kona var tilfeldigvis på besøk hos sønnen sin da nyheten om siktelsen kom i september i fjor.

BIRGITTE TENGS: 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy i Rogaland. Foto: NTB

Nyheten om siktelsen i fjor kom som et sjokk på fetteren og hans familie. I dag var de derimot godt forberedt på at Riksadvokatens avgjørelse skulle komme.

I dag er Jakob glad for at lokalbefolkningen på Karmøy ser ut til å få et svar på hva som faktisk skjedde med Birgitte Tengs.

–Jeg tror Karmøys befolkning har behov for å få svar på hva som skjedde. Det er nok et sug blant folk på Karmøy til at vi får satt punktum. Jeg tror det skjer, sa han til TV 2 i forbindelse med siktelsen.

