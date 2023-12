Faren kom til åstedet før politiet: – Alt raste

– Vi snakket sammen kvelden før, og avtalte at vi skulle spille golf enten på Norefjell eller i Ådalen den 17. august, sier Trond Henriksen.

Om de skulle spille på den ene eller andre banen fikk de aldri avtalt.

– Jeg gikk hjemme og klippet plenen og ventet på at han skulle ringe meg tilbake, men kjente at jeg bare ble mer og mer urolig, sier Trond.

Senere samme dag ble Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet drept i sin egen bil på en skogsvei i Nes i Ådal.

«Hva har du gjort!?»

30-åringen hadde tidligere den måneden flyttet hjem igjen til faren sin, som visste godt hva sønnen sto i.

De to siste årene av sitt liv ble Jonas Aarseth Henriksen utsatt for brannstiftelser, overfall, hærverk og trusler fra ukjente gjerningsmenn.

Bare fra mars til august i år anmeldte han elleve ulike hendelser til politiet. I denne perioden var Jonas også redd for at han skulle dra med seg problemene sine hjem til venner og familie.

– «Hva er det du har gjort mot folk!? Som gjør at noen har så mye motivasjon for å gå etter deg?» spurte jeg i en ironisk tone, sier Trond.

FLYTTET HJEM: Jonas Aarseth Henriksen flyttet hjem til Trond og Torunn i ukene før han døde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– «Ja, det lurer jeg og på», sa han.

Det var kanskje derfor uroen i Trond vokste så raskt da han ikke fikk tak i sønnen den formiddagen de hadde avtalt å spille golf.

– Kjempemystisk

– Jonas var aldri langt unna telefonen sin. Vi prøve å ringe og synes det var kjempemystisk hele greia. Vi kjente på en voksende uro, sier Torunn Bjerkerud.

Hun er kona til Trond og har hatt et nært forhold til Jonas siden hun ble sammen med Trond i 2005. TV 2 møter dem hjemme i den nye leiligheten til Jonas' kjæreste Pernille.

– Det var så rart. Jeg fikk bare en følelse av at jeg måtte oppover til Ådalen. Det har jeg tenkt mye på i ettertid. Det var helt ulogisk å reise til Ådalen hvis vi skulle spille golf på Norefjell, sier Trond.

SAMMENSVEISET: Foreldrene til Jonas og kjæresten Pernille har fått et nært og godt forhold. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da han kom frem til golfbanen hadde han fortsatt ikke hørt fra sønnen. Han bestemte seg for å lufte hunden på parkeringsplassen, før han kjente at han ble kvalm.

– Jeg følte bare på meg at det hadde skjedd noe ordentlig alvorlig, sier Trond.

Mens han sto der ringte datteren Ida, som hadde fått en telefon fra en kollega av Jonas. Hun fortalte at de hadde funnet 30-åringen død i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Trond kastet seg i bilen.

– Kvalme og håpløshet

Han var fremme ved åstedet før politiet.

– Selv om han er 30 år så er det fortsatt barnet mitt som da er død og sitter i bilen der … Da rakner jo alt egentlig, sier Trond.

– Det velta opp både mye kvalme og håpløshet. Det er noen sånne urkrefter tror jeg, som bare kommer opp og ut i det øyeblikket der.

Deretter kjente han på et sterkt sinne.

ÅSTEDET: Jonas ble funnet på denne veien i skogen i Nes i Ådal, et stykke nord for Hønefoss. Foto: Frode Sunde / TV 2

– I min verden, hvis ikke Jonas ble drept, så kunne godt hjertet ha røket som følge av det han sto i, sier Trond og legger til:

– Det var krevende, men samtidig er jeg veldig glad for at jeg fikk vært der hos han.

Fire måneder etter drapet har sinnet fortsatt ikke lagt seg.

Tirsdag sendte politiet ut en pressemelding om at de overfor de pårørende har beklaget at politidistriktet ikke klart å følge opp alle anmeldelsene fra Jonas bedre.

Bare i år leverte han elleve anmeldelser på ulike forhold. Politiet knytter alle sakene til drapssaken.

– En fattig trøst

– Vi skal ikke ha en ny Jonas-sak her i landet, sier Trond.

Ekteparet setter pris på politiets beklagelse og er glad for at de sier de vil bruke saken som et læringspunkt for å håndtere slike situasjoner bedre.

– Jeg har beklaget at politidistriktet ikke har gitt straffesakene samlet sett den oppfølging de kunne ha fått, ble påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen sitert på i politiets pressemelding.

Trond skulle likevel ønske påtalelederen ordla seg på en annen måte.

HELIKOPTER: Politiet har brukt mye ressurser på å etterforske drapet på Jonas. Nå beklager de at de ikke brukte mer ressurser før han døde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ikke bare kunne sakene fått bedre oppfølging, det skulle de ha fått. Dette bekrefter vår tidligere frykt for at noe alvorlig kunne skje med Jonas, og den uutholdelige tanken på at han kunne vært i live i dag, sier Trond.

– Beklagelsen fra politiet i dag er på sin plass, men en veldig fattig trøst for oss som aldri får Jonas tilbake, sier Torunn.

– En trykkoker



Han ønsker ikke å gå inn i hva som kunne og burde vært gjort annerledes på nåværende tidspunkt, men legger ikke skjul på at det har vært frustrerende.

– Det er som å legge lokk på en trykkoker egentlig. Normalt så pleier jeg å leve ut både glede, sorg og sinne der og da. Men nå handler det om å få løst den drapssaken her, sier han.

Familien til Jonas har helt siden august hatt et godt forhold til politiet og er fornøyd med hvordan det jobbes med saken.

– Men det har ikke avtatt noe egentlig, det sinnet som ligger der fordi han ikke ble tatt på alvor eller hørt, sånn som vi opplever det, sier Trond.

Jonas opplevde en rekke skremmende hendelser de to siste årene han levde. Særlig etter at han ble overfalt av to ukjente menn en tidlig i morgen i mars, eskalerte intensiteten og omfanget.

– Han satte sin lit til politiet og anmeldte alle saker og ba om hjelp. Både jeg og datteren mi har også vært i kontakt med politiet i forkant av dette, men så ender det med dette her. Jeg sier ikke at det har en tilknytning, det får politiet finne ut av, men Jonas levde i et mareritt i to år.

HØNEFOSS: I august ble det tagget «Tyster Jonas» flere steder i Hønefoss sentrum. Dette var en av anmeldelsene Jonas leverte til politiet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men faren klandrer også seg selv.

– Jeg kommer alltid til å slite med at jeg ikke gjorde noe mer eller gjorde noe annet. Jeg tenker mye på det. Da kunne kanskje Jonas levd i dag.

– Stolt av oss



De siste fire månedene har familien kjent på det Trond beskriver som en «cocktail» av ulike vonde følelser.

– Men jeg er stolt av oss, sier Torunn.

– Vi er oppegående, selv om det er noen ting som kanskje går litt tregere på jobb og sånn, ser vi jo en del av livet, selv om det har stått mye stille nå, fortsetter hun.

TV 2 påpeker overfor ekteparet at det ikke virker som de har mistet evnen til å smile og le oppe i situasjonen de står i.

STOLTE: Trond Henriksen og kona Torunn Bjerkerud er stolte over hvordan de har tatt vare på hverandre i familien de siste månedene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Trond er enig i det, men påpeker samtidig:

– Det å le er ikke det samme som å glede seg over ting, og det kjenner jeg på for første gang i livet, at det er forskjell på å tulle litt og det å faktisk kjenne genuin glede over ting, sier han og legger til:

– Det er egentlig veldig lite som betyr noe og som gjør at jeg føler sånn ordentlig glede da. Men litt tull og fjas prøver vi likevel å få til.

En ukuelig optimisme

Både Trond og Torunn er opptatt av å få frem hvor flink Jonas selv var til å holde humøret oppe, selv om han opplevde mye vanskelig.

– Det sterkeste for meg, som kommer med en gang, er jo livsgnisten hans. Han hadde altså bare en sånn ukuelig optimisme på alt, sier Trond.

– Tenk bare på alle bilprosjektene hans, skyter Torunn inn.

Smilet sniker seg raskt frem hos ekteparet når de blir bedt om å snakke om hvem Jonas var.

– Han eide vel sikkert fire eller fem biler før han var 18 år. Det var helt håpløse prosjekter, ler Trond.

– Han var så levende og tilførte så mye liv der han var, enten det var med venner eller i familielag. Han var etter hvert også veldig reflektert og opptatt av samfunnsspørsmål og hadde sterke meninger, fortsetter han.

De er samstemte i at de prøver å ta med seg flere av egenskapene han hadde.

GLAD: Jonas Aarseth Henriksen hadde ifølge familien en unik evne til å smile. Foto: Privat

– Så har jeg også lyst til å sette ord på at jeg er veldig takknemlig for alle som har betydd noe for Jonas. Vi har jo skjønt at han har betydd noe for mange og gitt mye av seg selv, men det er også mange som har betydd noe for han.

Helt til slutt ønsker han å sende en hilsen til alle venner av Jonas og de som fulgte sønnen på TikTok.

– Jeg håper at alle de som har latt seg inspirere av Jonas tar med seg gode minner og skaper seg en best mulig jul.

– Og liv, sier Torunn.