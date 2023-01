Faren gråt i retten: – Den verste uken i mitt liv

HAMAR TINGHUS (TV 2): Svært preget forteller faren til 21-åringen som ble bortført fra barndomshjemmet sitt om at han trodde han aldri kom til å se sønnen sin igjen.

– Jeg oppfattet det som et voldelig overgrep i mitt eget hjem, forteller 21-åringens far fra vitneboksen.

Han er tydelig preget og trenger flere pauser underveis i forklaringen sin.

Omtrent klokken 01.50 natt til 2. januar i fjor våknet han og kona til smell fra husets første etasje.

KNUST: Foreldrene våknet da gjerningsmennene knuste denne ruta. Foto: Politiet

– Hun tar på seg en morgenkåpe og går ned. Så roper hun at jeg må komme, for hun ser noen skygger utenfor kjøkkenvinduet.

Når han kommer ned, står det to maskerte menn og roper inn gjennom en rute de nettopp har knust.

De er bevæpnet og skyter et skudd i luften.

Ekteparet får beskjed om at sønnen kommer til å bli drept av noen andre dagen etterpå, dersom han ikke blir med dem.

Trodde de mistet ham

Når faren forklarer seg sitter han bare få meter unna de to gjerningsmennene. De har begge erkjent at det var de to som angrep familien og hentet 21-åringen.

Totalt sitter fire menn i 20-årene på tiltalebenken i rettssaken som begynte tirsdag denne uken.

Tre av dem erkjenner delvis straffskyld for bortføring, mens en av dem, en tidligere realitydeltaker, nekter enhver skyld i saken.

Han mener han ble tvunget til å kjøre fornærmede og en av de tiltalte fra Hamar til Oslo.

– Vi var absolutt redd for livet til sønnen vår. Vi var veldig redd for at vi ikke ville se han noe mer, sier faren etter at han har tørket noen tårer.

VINGELEN: Faren til den kidnappede 21-åringen fryktet at sønnen aldri skulle komme hjem igjen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Voldsomt basketak

Selv om han umiddelbart oppfattet de to mennene som svært truende og desperate, så gjorde han alt i sin makt for å holde dem unna.

– De roper fortsatt at de er de snille gutta. Det skytes i lufta, og begynner å komme trusler mot oss om at vi også kan bli skutt hvis ikke vi åpner opp.

Foreldrene slipper dem fortsatt ikke inn.

– De tar en snøskuffe og begynner å knuse en rute inn til kontoret. De bruker litt tid på det og det smeller en gang til.

VEIEN INN: Gjerningsmennene kom inn i huset gjennom dette vinduet. Foto: Politiet

Etter at ruten er knust og de er på vei inn over en kontorpult, løper faren bort til vinduet.

– Jeg tar tak i karmen og slår etter han som kommer, sier han.

Gjerningsmannen trekker på nytt pistolen og truer med å skyte, så trekker faren seg til slutt tilbake inn i huset.

I det gjerningsmennene har kommet seg på innsiden løper han opp etter kona si, som har løpt for å passe på sønnen.

Banket opp kona

– Da dytter N.N. (en av de tiltalte, journ. anm.) meg inn i en bokhylle. Jeg får en knyttet neve i fjeset og en i brystkassa. Han retter revolveren mot meg og sier at han kommer til å skyte hvis ikke jeg roer meg ned.

Etter hvert ender alle fire opp i andre etasje, utenfor soverommet der den fornærmede 21-åringen har gjemt seg under en seng.

BISTANDSADVOKAT: Helga Hartz representerer den fornærmede familien. Foto: Lars Nyland / TV 2

I det faren kommer opp med den første mannen hakk i hel, ser han at kona ligger krøket sammen i et hjørne i det hun blir tildelt et spark i skulderen.

Like etterpå oppdager gjerningsmennene sønnen som har gjemt seg under senga. Faren husker at 21-åringen ble sparket i ansiktet av mannen som først gikk inn på rommet.

I det faren vurderer å kaste mannen med revolveren ned trappen i huset, legger han merke til at volden inne på soverommet tiltar.

Samtidig roper sønnen at han overgir seg, så faren gjør det samme.

Kunne ikke kjøre

Når alle sammen har kommet seg ned i første etasje igjen, begynner sønnen å løpe opp trappen.

21-åringen har forklart at han både var ute etter et slagvåpen, men at han også ville få på seg noen klær.

Midt i trappen blir han skutt i rumpa.

REVOLVER: 21-åringen ble skutt i rumpa med denne revolveren. Politiet fant den først i mai i fjor. Foto: Politiet

Han får likevel med seg en genser.

Deretter går det fort. Fra kjøkkenvinduet blir moren stående og se på at sønnen, som kun er iført boksershorts og genser, blir med de to kidnapperne over gårdstunet og ut i mørket.

Det skal gå nesten et døgn før foreldrene ser gutten sin igjen.

Et døgn de beskriver som et rent mareritt.

– Det var en turbulent natt. Jeg var ikke i stand til å kjøre bil til Hamar for å møte han igjen dagen etterpå, sier faren, som skal fortsette sin forklaring for retten på torsdag.

21-åringen har under rettssaken vært svært motvillig til å svare på en rekke spørsmål fra partene i retten. Han er selv anmeldt og mistenkt for grove narkotikaforbrytelser.