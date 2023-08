Faren er over. Nå må de ta et tøft valg

De trodde først at vannet skulle stoppe ved terrassen. Men der tok de inderlig feil.

Vannet steg og steg, og til slutt sto halve huset under vann. Hva som skjer nå, er høyst uvisst.

– Det har alltid vært plassen for hele familien. Men det kan bli nektet å bygge opp her igjen, siden det er så utsatt, forteller Laila Bidne-Woll (39),

SAMLET: Heine Sebastian Bidne-Rukke, Linde Bidne og Laila Bidne-Woll står samlet, men usikker på om huset forblir. Foto: Jostein Viestad / TV 2

Hun er vokst opp i Nesbyen, og ser på barndomshuset sitt. Det er moren til Bidne-Woll som bodde der da vannet strømmet inn.

Nå står hun utenfor sammen med søsteren Linda Bidne (33) og nevøen Heine Sebastian Bidne Rukke (18).

– Jeg syns det er rart og ekkelt. Vi har opplevd flom før, men ikke så ille, forteller Linda Bidne.



RASERT: Innvendig sto vannet over vinduskarmen og fukten har trengt inn overalt. Foto: Jostein Viestad / TV 2

Alt ødelagt

Det drypper fortsatt av dukkestua, som nå har flyttet seg noen meter oppå hekken.

Familien er redd huset er ødelagt for godt.

– Tilstanden er ganske ille, og jeg ser for meg at alt må rives. Det har vært vann langt opp over veggen, og det gjør at alt blir fuktig og til slutt råttent, sier Bidne-Woll.



I så fall må de rive alt, og bygge huset igjen. Det er det ikke sikkert lar seg gjøre.

– Er det trygt å bygge her igjen, hvis det kommer flom igjen, det vet jeg ikke. Det blir spennende å se. Jeg skjønner om forsikringsselskapet sier at det ikke er greit, forteller hun.

Justisministeren: Vurderingssak

Søndag hadde justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) en rundtur for å besøke de hardt rammede i Nesbyen, Nordre Land og Sør-Aurdal.

– Det er sterke inntrykk. Folk har opplevd at det kommer jord, stein og vann mot huset, og som må ta barnet i armen og kommet seg ut av huset med livet i behold, forteller hun.

GJENOPPBYGGING: I Nesbyen møtte justisminister Emilie Enger Mehl ordfører i Nesbyen, Tore Haraldset. . Foto: Thomas Evensen / TV 2

Justisministeren er heller ikke sikker på om alle kan flytte hjem igjen.

– Det er noe vi må se på, og vurdere, sier hun til TV 2.

Ordføreren i Nesbyen, Tore Haraldset, forteller om et kaos, og sier de må se over hvor det kan bygges.

– Det vil ta tid før alle kan flytte hjem igjen. Ikke alle kan flytte inn igjen i dette året. Jeg tror vi må se på hvor man kan bygge hus fremover, sier han til TV 2.

– Viktig å stille opp

Søndag meldte NVE at flomtoppen trolig er nådd i Mjøsa, Øyeren og Glomma.

– Dette er ikke over med det. Når vannet trekker seg tilbake igjen, sitter folk fortsatt igjen med ødeleggelsene. Derfor er det viktig å stille opp for dem, sier Mehl.