«Fare pågår» – nå kommer snøen hit

Farevarselet for snø har forflyttet seg til nye området, etter at det lammet store deler av Østlandet onsdag.

Deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har fra natt til torsdag og fram til fredag gult farevarsel for nedbør i form av snø.

I varselet står det nå at «fare pågår» tidlig torsdag morgen.

I varselet heter det at det kan komme 10–25 centimeter snø på et døgn. Det advares om at det kan bli vanskelige kjøreforhold, og at infrastruktur kan bli rammet.

Det fryktes scener som de vi så flere steder, blant annet i Oslo, onsdag.

– Det er mulighet for svært mye snø, det vil si at det kan bli noe verre enn varslene, sa statsmeteorolog Marit Berger til NTB onsdag.

FAREVARSEL: Dette er det andre området der det ventes mye snø det neste døgnet. Foto: Meteorologisk institutt

Anbefalingene fra myndighetene er klare:

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden

Vurder om reisen er nødvendig

Beregn mye ekstra tid til transport og kjøring

Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Sjekk veimeldinger (175.no)

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Torsdag og fredag får store deler av Vestlandet påfyll av snø og vi har sendt to gule farevarsel ⚠️



Snøbygene starter allerede i kveld i de nordligste områdene, og trekker lenger sør natt til torsdag.



Nedbøren avtar fredag. pic.twitter.com/9xWkrdNMEX — Meteorologene (@Meteorologene) January 17, 2024

Forsinkelser i Oslo

Onsdag lammet snøværet kollektivtransporten i Oslo, og Oslo Lufthavn var stengt i to timer fordi flyene ikke klarte se lysene på landingsstripen.

Også i hovedstaden kan det være etterslep av problemer i kollektivtrafikken torsdag, og Ruter ber alle reisende beregne god tid også torsdag.

Frykter flom

Varmegrader og nedbør kan bety snøsmelting og flom på Sørlandet til helgen. Agder fikk store snømengder onsdag.

Det har de siste ukene kommet flere kraftige snøfall i området, som fører til unormalt mye snø.

– Foreløpig er det usikkert hvor varmt det blir og hvor mye nedbør som kommer, men vi følger situasjonen. Vi er klar over at det ligger mye snø i Agder, sier Harald Songe, flomvarsler i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), til Fædrelandsvennen.

Til helgen er det meldt varmegrader og mye nedbør på Sørlandet. Søndag kan det komme opp mot 18 millimeter nedbør i Kristiansand, ifølge Yr. Samtidig skal gradestokken krype opp mot sju grader.

– Hvis det blir mildvær som fortsetter, vil man kunne få en situasjon. Men det er for tidlig å si. Vi må ha tryggere prognoser. Men det er helt klart potensial for vann på feil steder, sier Songe.

Fredag vil NVE se på om det er et grunnlag for å sende ut et flomvarsel.