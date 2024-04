– Fare for gjentakelse

Mannen i 20-årene la ut video av den døde på Instagram. Nå mener politiet at han drepte 18-åring med vilje.

21-åring siktet for drap i Bergen:

Den 21 år gamle mannen skulle onsdag løslates fra varetektsfengsling, i en annen sak, da politiet pågrep han.

– Det samlede bildet av opplysninger gjør at vi nå mener at det er skjellig grunn til å mistenke 21-åringen for å ha drept den avdøde.

Det sier politiinspektør i Vest politidistrikt, Janne Ringset Heltne.

– Vi mener det er snakk om et forsettlig drap, som innebærer at han har vært seg selv bevisst. Det har vært en villet handling, sier Heltne.

Gjentakelsesfare

I november i fjor rykket politiet ut til en leilighet i Bergen sentrum, etter at en navngitt person hadde lagt ut en video på Instagram av en død mann.

I leiligheten fant politiet en død 18-åring.

RYKKET UT: En av de tre tidligere siktede er nå siktet for drap på en 18 år gammel mann. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Tre personer ble siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Fire måneder senere drapssikter politiet nå den 21 år gamle mannen.

– Vi har etterforsket saken bredt og hentet inn masse opplysninger fra både vitneforklaringer og fra tekniske opplysninger, sier Heltne.

21-åringen ble pågrepet i Bergen fengsel og innbrakt til politihuset i Bergen. Torsdag fremstilles han for varetektsfengsling.

– Vi mener blant annet at det her er en gjentakelsesfare, sier politiinspektør Heltne.

Overrasket

– Min klient er for kort tid siden gjort kjent med at siktelsen har endret seg. Dette er en alvorlig anklage, sier 21-åringens forsvarer Agnieszka Bulat.



Da TV 2 snakket med henne onsdag ettermiddag, hadde hun fremdeles ikke mottatt siktelsen eller øvrige politidokumenter.



ALVORLIG ANKLAGE: Den nå drapssiktede mannen trodde han skulle løslates onsdag. - Han er overrasket, sier forsvarer Agnieszka Bulat. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Bulat reagerer på at politiet, i en så alvorlig siktelse, ikke formidlet siktelsen skriftlig til henne før de sendte ut pressemelding.

– Hvordan har klienten din det?

– Han er selvfølgelig overrasket over at siktelsen er endret, men nå må vi sette oss inn i grunnlaget før retten i morgen, sier Bulat.

– Dette med gjentakelsesfare, hva tenker dere om det?

– Som sagt, så har vi foreløpig ikke har mottatt fengslingsbegjæringen, så det er vanskelig for meg å kommentere den. Men når den er mottatt, er det klart at vi kommer til å ha merknader til dette, sier forsvareren.

Var bekjente

Politiinspektør Heltne forteller at mistanken om drap, gradvis har blitt styrket.

– Opplysningene vi fikk i denne saken, gjorde at vi syns dette var veldig mistenkelig, sier hun.



– Hvorfor har det tatt fire måneder å sikte 21-åringen?

– Vi har brukt masse ressurser på saken og det har tatt tid å frembringe opplysningene vi nå sitter på, sier Heltne.

SNAKKER IKKE: Mannen er innbrakt til Bergen politistasjon, men hadde onsdag ikke ønsker om å forklare seg for politiet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I februar ble Kripos koblet inn, og har bistått med etterforskningsledelse og tekniske undersøkelser.

– Hva er relasjonen mellom den drepte og den siktede?

– De er bekjente. Jeg kan ikke gå inn på detaljer hvor lenge de har kjent hverandre.