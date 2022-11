– Fare for at man roper ulv litt for ofte

Det er ingenting per nå som tyder på at vi vil få en stor influensaepidemi i vinter, mener epidemiolog. Også Helsedirektoratet mener det råder stor usikkerhet.

20. oktober sendte Folkehelseinstituttet ut en melding om at de venter en influensaepidemi til vinteren.

De trekker blant annet frem at koronapandemien førte til at vi ikke har sett influensa på et par år, og at dette gjør det mer sannsynlig at vi vil få mye influensasmitte den kommende vinteren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalte til TV 2 at «mange flere enn vanlig vil bli smittet og syke».

– Ser ingen tall

I de to siste ukesrapportene fra FHI skriver de imidlertid at det er ingenting som tyder på at influensaepidemien har begynt enda.

Det gjør at epidemiolog og professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik reagerer på måten instituttet spår utbrudd på.

– Det er lettere å spå at det skal begynne å regne, hvis det ikke har regnet på fire år, sier Olsvik til TV 2.

Han er tydelig på at det ikke er tendenser så langt til at vi skal få en større influensaepidemi i vinter.

– Jeg ser ingen tall på det, og det tror jeg ikke FHI gjør heller, sier Olsvik.

Får støtte av Helsedirektoratet

Epidemiologen sier at influensaviruset så langt følger kurvene den har gjort de siste årene.

– En dag får man jo rett. Men lover du at noe skal skje, så er det fare for at man roper «ulv, ulv» litt for ofte. For når du ser ulven da, så reagerer ikke folk, sier Olsvik.

OVER NORMALEN: Så langt er det lite som tyder på at vi vil få en influensaepidemi langt utover normalen, sier Ørjan Olsvik. Han får støtte fra Helsedirektoratet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han får støtte av Helsedirektoratet og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som også er tydelig på at situasjonen er veldig usikker.

– Det er ikke sikkert at vi får en rekordstor influensabølge, bare fordi det ikke har vært influensa de siste to årene, sier han til TV 2.

Må være forberedt

Rostrup Nakstad er tydelig på at det enda er for tidlig å si hvilken variant som kommer, og at vi dermed må være forberedt på alle eventualiteter.

USIKKERT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker at det er vanskelig å vite med sikkerhet at vi vil få mye influensa i vinter. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Men det avhenger altså av spredningsmønster, forhold utenfor Norge og vaksineeffekt, sier den assisterende helsedirektøren.

Ørjan Olsvik sier at han fortsatt har 2009 friskt i minnet, da FHI gikk ut og sa at vi kom til å få en stor svineinfluensaepidemi, og at hele befolkningen skulle vaksineres med en helt ny vaksine.

Men svineinfluensaepidemien uteble.

FHI svarer

Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, presiserer overfor TV 2 at de varsler at det er svært sannsynlig at det kommer en influensaepidemi, og at den kan bli større enn normalt.

FHI er derfor ikke enige i at de slår fast at det med sikkerhet vil bli en stor epidemi.

KOMMENTERER KRITIKKEN: Fagdirektør og professor i FHI Preben Aavitsland slår tilbake mot kritikken fra Ørjan Olsvik. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi har hatt influensaepidemier hver eneste vinter her i landet i minst hundre år, unntatt vinteren 2020-21. Da var smitteverntiltakene mot korona så effektive at den mindre smittsomme sykdommen influensa forsvant. Nå har vi ikke slike tiltak, og da kommer influensaen tilbake, sier Aavitsland.

«Betydelig usikkerhet»

Han forklarer FHIs spådom med at immuniteten i befolkningen antas fortsatt å være lavere enn normalt grunnet lite eller begrenset influensasirkulasjon de siste sesongene.

– Det er fremdeles uvanlig mange barn som aldri har møtt influensavirus før. Derfor venter vi at vinterens epidemi blir større enn normalt, sier Aavitsland.

Fagdirektøren mener det ikke er problematisk at man spår scenarioer når situasjonen enda er usikker.

– I risikovurderingen skriver vi: «Det er betydelig usikkerhet og uforutsigbarhet før denne vinteren.» Likevel mener vi det er viktig at vårt risikoteam, som består av virologer, epidemiologer, infeksjonsleger, immunologer, økonomer, matematikere og andre, gjør sine beste vurderinger for vinteren, slik vi er pålagt, sier han og legger til:

– Vi bygger på all den kunnskapen vi har tilgang til, samt informasjon fra WHO og mange andre land.