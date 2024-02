NESBYEN (TV 2): 92 år gamle Trygve Haraldset så huset bli ødelagt av flomvannet i august. Nå reparerer han skadene, til tross for at det først om to år blir klart om en flomvoll kan beskytte huset hans.

Da flomvannet fra ekstremværet «Hans» la store deler av Nesbyen under vann i august, måtte 92 år gamle Trygve Haraldset bruke kano for å vise oss det ødelagte huset sitt.

Inne i huset, som Trygve har bygget selv, anslo han at det sto 80 centimeter vann over gulvet.



OVERSVØMT: Trygve Haraldset venter på å bli evakuert fra verandaen mens vannet fra ekstremværet «Hans» steg i Nesbyen. Foto: Privat

– Det må rives opp alt sammen der da, sa Trygve mens han padlet rundt huset.

– Det er ikke moro å se det.

Varsel om dele- og byggeforbud

Snart et halvt år senere er alt inventaret revet ut og håndverkere er i full gang med å bygge opp innsiden av huset fra bunnen av. Gulv, innervegger, isolasjon og elektriske ledninger, alt må skiftes ut.

Trygve og flere andre har fått velsignelse fra forsikringsselskapet sitt til å sette husene i stand igjen til tross for at kommunen har gått ut med varsel om at det kan bli dele- og byggeforbud.



TOTALRENOVERING: Innvendig i huset til Tryve Haraldset (92) er alt revet ut. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Varselet betyr at kommunen har sagt at her skal det ikke gjøres noe før de har gjennomgått eiendommen og kommet med sikkerhetstiltak.

Det betyr at hus som er så sterkt skadet at det kreves byggeløyve for å bygge dem opp igjen, må vente til konklusjonen er klar.



Undersøker grunnforholdene for en flomvoll

Sikkerhetstiltaket som er foreslått er å bygge en flomvoll som skal beskytte Nesbyen mot vannet i Hallingdalselva og elva Rukkedøla.



Nå undersøker NVE hvor en eventuell flomvoll kan bygges.

TAR TID: Regionsjef Elisabet Rui i NVE Region Sør sier det er mange undersøkelser som må gjøres før man kan anlegge en flomvoll. Foto: NVE / Catchligt

NVEs regionsjef, Elisabet Rui forklarer i en e-post til TV 2 at undersøkelsene vil ta lang tid:

– De løsningene som skal velges må være gjennomførbare, både teknisk, visuelt og økonomisk. Vi trenger f.eks å vite hvor stor lekkasje det vil bli under en flomvoll. For å få denne kunnskapen må vi etablere grunnvannsbrønner som må overvåkes over tid, og gjøre testforsøk. (Dette fungerer best når det ikke er for mye frost). Vi ferdigstiller nå en mulighetsstudie som vi skal presentere for kommunen, som vi har et meget godt samarbeid med, skriver Rui.

TOTALRENOVERING: Trygve Haraldset (92) tar sjansen på at det ikke kommer en like stor flom i Nesbyen som under «Hans» med det første. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det arbeidet som skal gjøres må også ut på anbud, det gjelder blant annet konsulentarbeid, utredninger, grunnundersøkelser og hydrologiske beregninger, skriver Rui.

Må vente i to år

En konklusjon på hvor en flomvoll kan bygges er ikke ventet før i slutten av 2025. En rekke familier må dermed vente lenge på å få vite om det er trygt å reparere husene eller om de får bygge- og delingsforbud på eiendommene sine.

Mange av familiene bor i mellomtiden i midlertidig leide boliger.

FRUSTRERENDE: Varaordfører Kristian Noreng (H) i Nesbyen sier det er frustrerende å ikke kunne gi alle innbyggere tillatelse til å flytte hjem. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi har stor forståelse for at det å miste hjemmet sitt er noe som er ganske inngripende i hver enkelt sitt liv, så det har vi stor forståelse for, sier varaordfører i Nesbyen, Kristian Noreng (H).

– Men det er en NVE som er fagmyndighet som tar prøver for å finne ut hvor en eventuell flomsikring skal gå. og dette tar tid,

Har ansvar for sikkerheten

Noreng har selv et hus i de flomutsatte områdene.

– Synes du selv at det er frustrerende at dere ikke kan gi svar fortere?

– Vi synes det er frustrerende, du har lyst til at folk skal komme hjem igjen til hjemmet sitt. Så hadde vi kunnet gitt et godt svar over natten, så hadde det vært det beste.

– Men hva tenker du da om at forsikringsselskapene sier at her må dere bare sette i gang, selv om kommunen ikke har konkludert?

– Ja jeg har hørt det og registrert at forsikringsselskapene gjerne vil komme i gang, sier Noreng.

HOVEDGATA: De mest sentrale delene av Nesbyen ble satt under vann da ekstremværet «Hans» herjet i høst. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Men kommunen har et ansvar i forhold til sikkerhet. Det har jo ikke forsikringsselskapene. Kommunen må basere seg på kunnskap, og det er NVE som er fagmyndigheten der.

– Tenker du at det er forsikringsselskapene som har ballen her nå?

– Ja, for kommunen har varslet et bygge og deleforbud, og da har kommunen sagt at her skal det ikke gjøres noe før vi har gjennomgått eiendommen og kommet med sikkerhetstiltak.

– Hvis det kommer en ny flom nå til våren, så vil de oppleve at den blir på samme måten som den flommen vi hadde, sier Noreng.

Pusser opp likevel

– Ja, men hva skal vi gjøre da? spør Trygve.

Han er en av flere som ikke vil vente lenger. Nå pusser han opp uten å ha fått klarsignal fra kommunen. Men med velsignelse fra forsikringsselskapet.

OVERSVØMT: Huset til Trygve Haraldset i Nesbyen ble oversvømt av vannmassene fra ekstremværet «Hans». Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Nei, jeg får satse litt, jeg. De satser ikke, de. Og går det galt, så taper jeg på det.

– Skal jeg komme meg hit igjen så må jeg komme tilbake snart, i min alder, ja.