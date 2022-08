Får toppmoderne bidrag fra Norge: - Vil redde liv

RZESZÓW, POLEN (TV 2): Norge setter inn store styrker for å bistå et helsevesen i krise i Ukraina.

SAMARBEID: På et sykehus i Polen, nær den ukrainske grensen, får akuttmedisinsk sjef i Lviv en innføring av norske leger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er snart et halvt år siden Russland invaderte Ukraina.

Siden den gang har Verdens helseorganisasjon (WHO) registrert 460 angrep på medisinsk infrastruktur i Ukraina. Det har resultert i destruerte sykehus og ambulanser.

Nå skal Norge bistå med noe helt unikt for å avlaste situasjonen.

TOPPMODERNE: Utstyr levert fra Norge fraktes til Polen i disse dager. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ødelegger kritiske tilbud

Med 20 millioner kroner har norske helsemyndigheter betalt for fem ulike ambulansebusser som skal brukes i Ukraina.

– Hensikten med dette er å øke Ukraina sin evne til å flytte mange kritisk syke og skadde samtidig med mindre ressurser, sier beredskapsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Olsen til TV 2

Olsen og flere representanter fra Norge og Ukraina er på befaring av bussen i byen Rzeszow i Polen, cirka ti mil fra grensen til Ukraina.

BESØK: Steinar Olsen, beredskapsdirektør i Helsedirektoratet, er på befaring av bussen i Polen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

AMBULANSE BUSS: I bussen er det plass til fem svært syke pasienter på sengeplass. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I de okkuperte områdene er situasjonen kritisk for de helt sentrale delene av helsevesenet.

– I tillegg til å drepe sivile, helsepersonell og akuttmedisinsk personell, prøver de også å ødelegge den sosiale infrastrukturen, forteller Andriy Vasko.

Vasko er leder for akuttmedisinsk avdeling i Lviv, en by nord i Ukraina.

– Vi trenger flere ambulanser. Russerne skyter på sykehus, skyter på ambulanser eller stjeler ambulanser og bytter de ut med biler som ikke en gang er i stand til å frakte dyr, sier Vasko til TV 2.

BEHOV: Andriy Vasko (t.h,) er leder for akuttmedisinsk i byen Lviv. Han vet at bidraget fra Norge er verdifullt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han tror Norges bidrag med ambulansebusser, vil være av uvurderlig verdi.

– Disse bussene vil redde liv.

Første av sitt slag

Bussene er utstyrt med toppmoderne utstyr likt det man finner på norske intensivavdelinger.

Beredskapsdirektør Olsen forteller at bussen er den første av sitt slag.

– Det er helt unikt, sier han.

– Denne bussen finnes vel strengt tatt ikke noe sted. Dette er en ressurs vi gjenre skulle hatt hjemme i Norge også. Og som ukrainerne har betydelig behov for, sier medisinsk ansvarlig for bussen, Gunnar Farstad.

OPPLÆRING: Gunnar Farstad skal lære ukrainsk helsepersonell å bruke bussen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Til vanlig er Farstad overlege ved Ullevåls luftambulansetjeneste. Men de neste dagene skal han og andre norske leger gi opplæring til ukrainsk helsepersonell for bruk av bussen.

– Utstyret og den tekniske måten bussen er satt sammen på gjør at den er egnet til å frakte små syke barn, pasienter med krigsskader eller pasienter med annen alvorlig sykdom, sier Farstad.

Tas i bruk på halvt års-dagen

Onsdag 24. august er det nøyaktig et halvt år siden Russland invaderte Ukraina. Da vil den første ambulansebussen med norsk flagg rulle inn i Lviv.

KLAR: Bak lokalene til medisinstudiene til Universitetet i Rzeszow står bussen klar til det Ukrainske mannskapet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hva tenker du om at det fortsatt er behov for bistand på denne størrelsen?

– Det er trist at situasjonen blir stående sånn, men vi må nok bli forberedt på at situasjonen vil bli vanskelig også denne høsten og vinteren. Derfor er det nødvendig at alle land i Europa hjelper til så godt vi kan, sier Olsen.