Far og sønn dømt til fengsel

STORFE: Her i dette fjøset sto 22 gårdsdyr. Her kan man se to dyr stå med møkk opptil buken, og luften er beskrevet som særs dårlig med lukt av avføring og urin. Foto: Politiet

To menn er dømt til fengsel etter en grov dyrevelferdssak i Vestland.

En 40 år gammel gårdbruker er dømt til 1 år og 11 måneder. Den 72 år gamle faren er dømt til 120 dager. Dommen ble avsagt fredag i Hordaland tingrett.

Begge forbys å eie, holde, stelle, eller på annen måte ha ansvar for eller bruke dyr inntil videre.

Risikerte drukning ved hvile

Det var i november 2020 at inspektører fra Mattilsynet ble møtt av et grufullt syn. I fjøset sto 22 dyr i et «ekstremt dårlig levemiljø». Flere av dem var avmagret, og noen lå med avføring opp til halsen.

Da Mattilsynet kom var minst fem storfe allerede døde som følge av forholdene. Ifølge Mattilsynet var dødsårsakene utmattelse, drukning og ihjeltramping. Totalt ni dyr døde, inkludert de som ble avlivet i etterkant, ifølge dommen.

I tillegg skal dyrekadavrene ha råtnet og bidratt til sykdom og stress for de gjenlevende dyrene. Inneklimaet var dårlig, med sterk lukt av avføring og urin.

Dyrene sto delvis fast i gjørme, skriver retten. De hadde ikke mulighet til å hvile ettersom de risikerte å sitte fast, bli nedtrampet eller drukne hvis de la seg ned.

Mistet kontrollen

Den 40 år gamle mannen har tilstått og tatt på seg all skyld. Han forklarte til retten at et liv i gradvis større krise gjorde at han ikke lenger klarte å ta vare på dyrene.

Våren 2020 begynte han å miste kontrollen.

– Hver eneste dag tenker jeg på det som har skjedd, og det plager meg veldig mye. Dette har ingenting med manglende erfaring eller medfølelse for dyrene å gjøre. Dette er ikke gjort med ondskap, og jeg skal stå til ansvar for det jeg har gjort, sa 40-åringen i retten i november.

DYR: Dette bildet viser noen av de rammede dyrene på gården, etter at myndighetene hadde flyttet dem til et annet fjøs. Foto: Politiet

Allerede i 2010 fikk 40-åringen ilagt forbud mot dyrehold fordi han ikke greide å ta vare på dyrene.

Han erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler brudd mot Mattilsynet sitt forbud mot dyrehold. Han oppfattet selv at dette bare varte i fem år. Dette trodde ikke retten på.

– Burde forhindret tragedien

Aktor ba om fengsel i 2 år og seks måneder for både 40-åringen og hans far.

Den 72 år gamle mannen nektet straffskyld. Retten mente imidlertid at han som dyreholder og en av personene i 40-åringens nærmiljø «kunne og burde forhindret tragedien i denne saken».

Han er dømt for å ha medvirket til overtredelse av dyrevelferdsloven.

Rettssaken har blitt utsatt tre ganger, og opprinnelig var også 40-åringens mor tiltalt i saken. Hennes sak har derimot blitt utsatt på ubestemt tid, og vil gjennomføres separat.