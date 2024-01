Far mistenkt for drap på to døtre og et barnebarn

Politiet fikk melding om en alvorlig hendelse i en privat bolig i Skogbygda i Nes klokken 11.16 tirsdag.

– På stedet ble det funnet fire døde personer. Boligen var røykfylt da nødetatene kom til stedet. På bakgrunn av skadene på de avdøde og opplysninger til politiet, er det startet drapsetterforskning, sa politimester Cecilie Lillaas-Skari på en pressekonferanse klokken 17.

Etter det TV 2 får opplyst, er det en far, hans to døtre og et barnebarn som er funnet døde. Faren er mistenkt for å ha tatt livet av døtrene og barnebarnet og deretter seg selv.

Kjær kollega

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt vil ikke bekrefte at den antatte gjerningsmannen var faren til de to kvinnene og bestefaren til det lille barnet.

– Det er nære familierelasjoner mellom disse fire. De tre drapsofrene er to voksne kvinner og et lite barn. Og så har vi sagt at antatt gjerningsperson er en godt voksen mann, sier Metlid til TV 2.

POLITIINSPEKTØR: Grete Metlid informerer om dødsfallene i en privat bolig i Skogbygda i Nes. Foto: Per Haugen / TV 2

En av de drepte kvinnene var ansatt i Øst politidistrikt. Politimester Lillaas-Skari sier at det er en tung dag for politidistriktet.

– Dette er en tragisk hendelse som berører oss alle, og det vi jobber med nå er å ivareta de pårørende og mannskaper. Vi har mistet en kjær kollega, men tenker selvfølgelig aller mest på hennes nærmeste, sier politimesteren.

Politiet opplyser at de har samlet sine ansatte på Eidsvoll politistasjon. Der blir de ivaretatt, blant annet av et kriseteam.

Drap og selvdrap

Politiets innsatsleder på stedet, Magnus Hovelsrud Andresen, understreket tidlig at situasjonen var avklart, og at det er trygt for andre å ferdes i området.

– Det er ikke grunn til å tro at det er andre involverte, sa han til TV 2 tidlig tirsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld ønsker ikke politiinspektør Metlid å kommentere om det er funnet skytevåpen på adressen eller hva dødsårsaken er, selv om politiet har en formening om dette.

Et annet viktig spørsmål er hva som kan ha vært motivet.

– Det med motiv og hva som har vært utløsende og er bakenforliggende her, er altfor tidlig å svare på. Dette er viktige spørsmål, ikke minst for de etterlatte, og det må vi forsøke å finne ut mer om gjennom etterforskningen, men det er for tidlig nå, sier Metlid.

TRAGISK HENDELSE: Politimester Cecilie Lillaas-Skari sier det er en tung dag for Øst politidistrikt. Foto: Per Haugen / TV 2

Fordi en av de drepte er ansatt i Øst politidistrikt, har statsadvokaten besluttet at saken skal etterforskes av Oslo politidistrikt. Lillaas-Skar sier at det allerede er knyttet god kontakt og dialog mellom politidistriktene.

– Stor sorg

TV 2 har snakket med nabo Roy Aasvangen, som var på vei hjem da nødetatene rykket ut til stedet.

– Det kom flere sykebiler, og da skjønte jeg at det hadde skjedd noe. Så kom det masse politibiler etterpå. Jeg kjørte etter denne flokken med biler. Så kom det flere helikoptre, sier han.

BRANNVESENET: Boligen var røykfylt da nødetatene kom til stedet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Alle kjenner alle her, så det er spesielt når noe sånt skjer, sier Aasvangen.

Nes kommune har satt krisestab og koblet på et psykososialt team. Ordfører Tove Nyhus forteller at Nes er en liten landkommune med 25.000 innbyggere.

– Det er klart dette er en stor sorg for lokalsamfunnet. De fleste opplever med vel stor vantro at en sånn hendelse kan skje, sier ordfører Tove Nyhus.

– Det viktige nå er å ta vare på de berørte, sånn at alle nærstående har fått tilbud om profesjonell hjelp. Utover det opplever vi at dette er en dypt tragisk hendelse. Det er viktig at vi prøver å ta vare på hverandre så godt det lar seg gjøre i en slik situasjon, sier hun.