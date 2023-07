Får millionerstatning for McNugget-skade

Denne uken har en noe spesiell rettssak foregått i USA. I stridens kjerne har en liten jente og en varm kyllingnugget stått, melder blant andre nyhetsbyrået AP.



Utgangspunktet for rettssaken er en hendelse i 2019, da Olivia Caraballo var fire år gammel. Moren Philana Holmes tok henne og broren med for å kjøpe mat fra «drive-thruen» på en McDonald's-restaurant utenfor Fort Lauderdale i Florida.

Etter å ha gitt barna, som satt i baksetet, hver sin Happy Meal, var Holmes i ferd med å kjøre bort fra restauranten da hun hørte datteren skrike.

Holmes stoppet på en parkeringsplass, og oppdaget at en av kyllingbitene satt fast mellom datterens lår og setebeltet. Før hun rakk å fjerne den, hadde datteren blitt brent.

Ville ha 150 millioner

I mai fastslo en jury at McDonald's og franchiseinnehaveren, Upchurch Foods, var ansvarlige for hendelsen. Men avgjørelsen var delt og det var lenge usikkert hvor mye de måtte betale i erstatning.



Nettopp det var det som skulle fastslås i rettssaken denne uken. Familiens advokater krevde i utgangspunktet 15 millioner dollar, eller 150 millioner kroner, for Olivias skader.

Selv om erstatningssummen endte på «bare» 800.000 dollar, uttrykker Holmes at hun er glad for at juryen har kommet til det hun mener er en rettferdig dom.

– Jeg hadde ærlig talt ingen forhåpninger, så jeg synes dette er mer enn rettferdig, sier hun ifølge AP.

– Drar fortsatt til McDonald's

Holmes sa også i retten at datteren, som har autisme, kaller arret hun fortsatt har på låret for «nuggeten sin», og er besatt av å få det fjernet.



Advokatene til McDonald's argumenterte i retten for at Olivia ikke har merket noe til skaden siden såret grodde tre uker etter hendelsen, og at det er moren som har problemer med arret.

De mente at 156.000 dollar ville vært den riktige erstatningssummen.

– Hun drar fortsatt til McDonald's med moren for å kjøpe kyllingnuggets, sa forsvarsadvokat Jennifer Miller i retten.

Likhetstrekk med «kaffesaken»

Saken kan minne om den famøse kaffe-rettssaken fra 90-tallet, der en kvinne fikk erstatning for å ha brent seg på en kopp varm kaffe. Også den gangen var McDonald's involvert.

Den da 81 år gamle Stella Liebeck fikk tredjegradsforbrenninger etter å ha sølt kaffe i fanget da hun skulle skru lokket av koppen.

Liebeck, som lå på sykehus i en uke som følge av skadene, spurte først McDonald's om 20.000 dollar til å dekke utgiftene fra sykehusoppholdet.

Da hurtigmatkjeden heller valgte å ta saken til retten, ble Liebeck først tilkjent 2,7 millioner dollar i erstatning. I en senere rettsrunde ble erstatningsbeløpet senket til 480.000 dollar.