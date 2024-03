Får medisin: – Endeleg

– Dette er heilt fantastisk, seier Susanne Løyland.

Måndag kom nyheita ho har venta på. Dottera hennar skal få tilgang på medisinen Fintepla – og det i grevens tid.

– Vi har nett hatt ei ny runde med akuttinnlegging. Ho er i dårleg form no. Vi har venta lenge på å få prøve denne medisinen.

GLAD: Susanne Løyland er mor til Eline og leiar i Epilepsiforeininga Dravet Syndrom. Ho er letta over avgjerda som kom måndag. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Alvorleg sjukdom

18 år gamle Eline Løyland har den sjeldne sjukdommen Dravet syndrom, som er ein kompleks og avansert epilepsi som er svært vanskeleg å behandle.

Eline har hundrevis av epileptiske anfall om dagen. Dei kraftigaste av dei kan vere dødelege.

SKADAR: Eline får ofte skadar som følge av dei hyppige anfalla ho får. I tillegg har sjukdommen hatt stor innverknad på hennar fysiske og kognitive utvikling. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mor hennar er lever med ei stadig uro for at noko skal skje med dottera.

– Eg er i konstant alarmberedskap. Viss eg høyrer sirener medan ho er på skulen eller på avlastning, så tenker eg med ein gong «kvar er Eline? Kva veg dreg ambulansen?»

PASSAR PÅ: Susanne Løyland er aldri langt unna dottera. Ho må passe på tilfelle det kjem eit anfall. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2 har tidlegare fortalt at Noreg har vore det einaste landet i Vest-Europa som ikkje tilbyr medisinen Fintepla på refusjon.

Måndag blei medisinen nok ein gong vurdert i Beslutningsforum for Nye Metoder.

– Vi er glade for å seie at vi i dag kan seie ja til å innføre Fintepla til pasientar med denne alvorlege forma for epilepsi, seier Terje Rootwelt, leiar for Beslutningsforum for nye metodar i ei pressemelding.

Då har Eline og andre pasientar venta sidan 2019.

RO: Eline finn fort roa når ho får sitte og perle. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– For treigt

Dravet syndrom er ein sjeldan, genetisk sjukdom som vanlegvis utviklar seg hos barn når dei er rundt seks månader gamle. Dei kraftige og hyppige anfalla får sterk innverknad på pasientane si fysiske og kognitive utvikling.



Difor meiner fagmiljøet at det er viktig at barn får prøve medisinen frå tidleg alder, for å hindre at skadane av anfalla blir større enn nødvendig.

TILFREDS: Espen Lahnstein er styreleiar i Epilepsiforbundet. Han er glad for at medisinen omsider blir innført. Foto: Silje Eide / Epilepsiforbundet

Espen Lahnstein i Epilepsiforbundet er glad for at medisinen er godkjent, men meiner prosessen har tatt for lang tid.

– Erfaringane frå Danmark har vist at barn som blir behandla tidleg og som responderer på behandlinga, nærmast kan leve eit normalt liv med epilepsi. Kontrasten til kvardagen til norske barn med Dravets har vore stor, seier Lahnstein.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, meiner saka til Eline er eit godt døme på at det må gjerast meir for å forbetre systemet for å innføre nye medisinar i Noreg.

FOR SEINT: Bård Hoksrud meiner Noreg er for treige på å ta i bruk nye medisinar. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Den lange tida det har tatt å godkjenne ein medisin som gjer at barn med kraftige epilepsianfall kan leve et normalt liv, viser kor viktig det er å endre systemet, seier Hoksrud.

Han meiner det norske systemet er for treigt.

– Det er uakseptabelt at eit rikt land som Noreg er ei sinke på å godkjenne nye livreddande medisinar, og at andre land i Europa tar seg råd til mange nye medisinar lenge før dei blir tilbode til norske pasientar.

HÅP: Familien håpar at Eline skal ha god nytte av medisinen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Forsiktig jubel

For Eline står det att å sjå kva effekt ho vil ha av medisinen.

I dag kunne ho og mora likevel sleppe laus ein forsiktig jubel.

– Hittil har vi berre drive med brannsløkking. No har vi i alle fall eit alternativ.