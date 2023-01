Får kritikk for underlivssamtale: «Dette er vask til tissen»

FÅR KRITIKK: Sexolog og influenser Iselin Guttormsen får kritikk fra flere hold etter bruk av barna i en Instagram-story. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I en story på Instagram denne uken snakker sexolog og influenser Iselin Guttormsen med sine to døtre om forskjellen på vulva og vagina.

Jentene holder opp intimprodukter, og videoen er tydelig markert med «annonse» og tagget med «Lyko» og «DeoDoc Wellness».

– Dette er vask til tissen, forklarer Guttormsen i bakgrunnen.

Ifølge Guttormsens management, Eccentric People, er innlegget ikke betalt, men likevel merket som annonse «for å slippe kritikk på eventuell feilmarkering».

Stor debatt

Den siste uken har det vært stor debatt blant influensere om hvorvidt det bør være lov å bruke barn til kommersielle formål.

Debatten blusset opp etter at partiet Venstre kom med forslaget om å forby foreldre å publisere personopplysninger om barn til kommersielle formål. Dette gjelder også bilder på sosiale medier.

TV-profil og programleder Mads Hansen reagerer sterkt på innlegget til Guttormsen.

– Mye prat om influensere som blottlegger barna sine for egen vinning, og mange får med rette kritikk, skriver han på Instagram.

– En av de aller verste, har derimot sluppet billig unna.

Teksten er etterfulgt av Guttormsens Instagram-story med intimprodukter.

REAGERER: Mads Hansen mener foreldre ikke bør poste bilder av barn i sosiale medier, spesielt ikke i kommersiell sammenheng. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er for øvrig også verdt å merke seg at både management og annonsører lar dette passere, skriver han videre.

– Innenfor husets fire vegger

Til TV 2 sier Hansen at han er imot all form for eksponering av barn i sosiale medier, men denne videoen får han til å reagere ekstra sterkt.

– Reklamerer man for barneklær eller lignende er det litt mer forståelig at man inkluderer barn i annonsen, selv om jeg må understreke at jeg overhodet ikke synes det er greit heller. Men en annonse for underlivssåpe? Det kan man fint gjøre uten å inkludere barn, sier Hansen.

Han legger til at det er fint å snakke med barna sine om seksualitet, men uten at man trenger å kringkaste det til flere hundre tusen følgere.

– Det kan man gjøre innenfor husets fire vegger, og det lærer man vel også på nettkurset som sexolog.

Ønsker debatten velkommen

Guttormsens manager, David Eriksen i Eccentric People, sier til TV 2 at de ønsker debatten om bruk av barn i reklamer velkommen.

– Det vi derimot setter spørsmålstegn ved, er Mads Hansen sin eksponering av Iselins barn på sin egen Instagram-konto.

ØNSKER DEBATT: Kjendismanager David Eriksen sier at de ønsker debatten om bruk av barn i reklame velkommen.

Selv har Hansen delt Guttormsens video videre til sine 500.000 følgere.

– Disse barna er såpass eksponert fra før av, og Guttormsen har tatt de med i en reklamefilm. Da har hun også indirekte tatt et valg om at dette er noe hun som mor står inne for, sier Hansen.

Han har følgende å si om managerens spørsmål om videredeling av videoen:

– Hvis David Eriksen er bekymret for privatlivet til barna, stusser jeg på at de for eksempel valgte å vise frem de samme barna på «Bloggerne» på TV 2, som når ut til et enda større publikum enn min Instagram-konto.

Slik svarer Guttormsen

Guttormsen selv ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2, men postet fredag en Instagram-story hvor hun svarer på kritikken.

– Produktene sto på bordet etter at jeg hadde filmet en annonse for min fantastiske samarbeidsparter DeoDoc. Filmen jeg postet var ikke et betalt innlegg. Intensjonen var bare å vise hvor fine og fruktbare samtaler man kan ha med barna på en lett og lærerik måte, sier hun i videoen, postet fredag ettermiddag.

– Så kan man diskutere om man burde publisere slike samtaler på sosiale medier i det hele tatt. Vi trenger retningslinjer og veiledning gjennom denne jungelen, for dette er en ny verden for de fleste av oss, sier hun videre i videoen.

Tar avstand

Lyko, som er tagget i annonsen, sier til TV 2 at de tar avstand fra innholdet i videoen.

– Vi har ikke vært involvert i dette innholdet utover at det ser ut som at det er sponset av varemerket DeoDoc, som vi selger. Dette har vært utenfor vår kjennskap, sier kommunikasjonssjef Tom Thörnblom til TV 2.

– Vi har ikke godkjent dette og tar avstand fra innholdet.

Ifølge kommunikasjonssjefen har Lyko nå oppdatert og tydeliggjort sine retningslinjer, samt informert influensere om at de ikke ønsker at barn fremkommer i annonser Lyko er involvert i.

Thörnblom skriver også at de skal ta kontakt med Guttormsen.

– Vi kommer til å diskutere med henne og deretter vurdere fremtidige samarbeid.

DeoDoc sier til TV 2 at de har et pågående samarbeid med Guttormsen, og at de ser frem til tydeligere retningslinjer når det gjelder bruk av barn i kommersielt innhold.

– Dette var jo ikke et betalt innlegg, men vi ønsker debatten velkommen. Samtidig er vi positive til å normalisere praten om underliv med barn, sier lege og grunnlegger av DeoDoc, Hedieh Asadi.

– Vet aldri hvem som sitter i den andre enden

Teknologiekspert, Hans-Petter Nygård-Hansen, synes det er trist at man må ty til loven for at folk skal tenke seg litt mer om.

– Jeg tror ikke folk skjønner hva dette kan føre til på kort eller lang sikt. Folk kan ha gode intensjoner ved å legge ut bilder av barna sine, men man vet aldri hvem som sitter i andre enden og kan ha helt andre intensjoner. Det er så mange svin der ute.

Nygård-Hansen forteller at det søte bildet av datteren din kan ha blitt deepfaket til en pornoside, der teknologien er så bra at man ikke klarer skille mellom hva som er virkelighet eller manipulasjon.

ADVARER: Teknologiekspert, Hans-Petter Nygård-Hansen, advarer mot alvorlige konsekvenser ved å dele foto og film av barna sine på sosiale medier. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

– I tillegg kan det være at du er ferdig definert av dine foreldre på en måte du overhodet ikke kjenner deg igjen i, sier han.

Før man legger ut et bilde av barna sine, mener Nygård-Hansen at man bør tenke over følgende:

Kan dette bildet bli misbrukt på en eller annen måte, som gjør at barnet mitt opplever negative konsekvenser eller assosiasjoner i fremtiden?

– Hvis du er litt usikker på dette, gi «f», sier han.

Teknologieksperten sier imidlertid at det kan være grunner til å dele bilder av barna, eksempelvis med familie som bor andre steder.

– Men da om man bruker hodet og lukker kontoen kun for familie og nære. Ikke del ukritisk bilder av barna på en åpen profil, det kan potensielt nå ut til 2,5 milliarder mennesker.

– Og ikke minst, aldri bruk barna som en del av verktøykassen din for å tjene penger som influenser, sier han.

Ikke svart-hvitt

Psykolog Benjamin Silseth sier det er vanskelig å si nøyaktig hvordan barn påvirkes av eksponering i sosiale medier.

Silseth understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

VIKTIG: Psykolog Benjamin Baarli Silseth mener samtykke og selvbestemmelse for barn er spesielt viktig i denne sammenheng. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi vet at disse barna skal vokse opp til å bli selvstendige individer, og jeg tenker foreldre bør vurdere hvordan det vil være for disse voksne barna å se seg selv i reklamer, merkelige sponsede innlegg, hvor de snakker om og gjør ting de kanskje ikke forstår omfanget av der og da, sier han.

Silseth understreker viktigheten av samtykke og medbestemmelse.

– Jeg synes virkelig denne verdens barn fortjener det i alle settinger, og at foreldre tar gode og omsorgsfulle valg på barnas vegne.