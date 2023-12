Får krass kritikk for NSM-skandalen: – Dette er knusende

SKANDALE AVVERGET? Det mener Finansdepartementet, som nå kritiserer Mehls departement for å ikke ha holdt god nok kontroll med egne etater. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I dokumenter som fram til nå har vært graderte, kommer helt nye detaljer fram om hva som skjedde i kulissene da det ble avslørt at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde lånt 200 millioner i skjul.

I et brev skriver Finansdepartementet at regelbruddet kunne vært avverget – hvis Justisdepartmentet hadde hatt bedre og tettere kontroll med NSM. De kaller saken «svært alvorlig».



Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa på pressekonferansen da saken sprakk, at hun ikke var kjent med låneavtalen hun betegner som grunnlovsstridig.

Nå hagler kritikken fra flere stemmer på Stortinget.

– Det blir tydeligere og tydeligere at Justisdepartementet ikke har hatt kontroll. Hvordan er det mulig at ikke en eneste alarmklokke ringer tidligere, når en underliggende etat har et tosifret millionbeløp i renter og avdrag?, spør SVs representant i Stortingets justiskomité, Andreas Sjalg Unneland.

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området.

NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Han er klar på at det haster å komme til bunns i denne saken.

– Det er helt utrolig at noe som dette i det hele tatt kan skje, sier han.

Likevel mener Unneland at det er for tidlig å ta stilling til hvorvidt justisministeren må vurdere sin stilling.

SJOKKERT: Andreas Skjalg Unneland i SV, over utviklingen i NSM-skandalen. Foto: Per Haugen / TV2

Venstre: – Sterkt kritikkverdig

Ifølge justispolitiker i Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, har hennes parti lenge bedt justisminister Mehl ta større ansvar for egne etater.

– Den har virket helt fraværende i denne saken, sier Thorsvik.



Hun mener saken nå ligner en «skikkelig skandale». Brevet til Finansdepartementet har kastet et enda grellere lys over komplekset, mener hun.

– Dette er knusende og tydelig fra Finansdepartementet, og jeg forventer at justisministeren vil være mer tydelig på eget ansvar i saken fremover.



KREVER SVAR: Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre mener justisministeren har mye å svare for. Foto: Aage Aune / TV 2

Samtidig er hun klar på at departementene selvsagt ikke kan detaljstyre alt en underliggende etat driver med.

– Men i denne saken har altså departementet funnet den viktig nok til å engasjere seg i starten av avtaleinngåelsen, for så å droppe ballen helt, sier Venstre-politikeren.

Det som gjør saken ekstra alvorlig, er at det er snakk om en etat som jobber med med hemmeligstemplede oppgaver i Norge, mener Thorsvik. Det stiller noen helt andre krav til politisk kontroll og etatsstyring enn for andre.

– Nå slås det fast at Mehl og departementet ikke har tatt den oppgaven på alvor. Det synes jeg er sterkt kritikkverdig, og det må justisministeren svare for.

Temperatur i Stortinget

Når justisministeren skal møte i Stortinget i dag, må hun forvente harde spørsmål fra opposisjonen.

– Det blir temperatur i Stortinget i dag, forsikrer SVs Unneland.

Han vil spørre statsråden om det følgende:

– Var det statsråden og Justisdepartementet selv som mente det var riktig å opplyse offentligheten og Stortinget om denne saken, eller kom det i realiteten egentlig som et pålegg fra Finansdepartementet?



Også Venstre vil utfordre Mehl.

– Jeg vil spørre justisministeren om hun vil sørge for at Justisdepartementets håndtering skal bli en del av den eksterne gjennomgangen som skal gjøres av NSMs rolle i saken, sier Thorsvik.