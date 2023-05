Får ikke sende nesespray i posten – nå saksøker de staten

I flere år har nettapoteket Farmasiet sendt reseptfrie legemidler til folks postkasser.

Det gjaldt både paracet, nesespray og andre legemidler man ikke trenger resept for å kjøpe.

Men da Statens legemiddelverk var på tilsyn hos Norges største nettapotek for snart to år siden, ble det stopp.

– Fascinerende

Statens legemiddelverk mener at Farmasiet bryter loven når legemidlene blir levert til en ulåst postkasse, fordi kunden ikke viser frem legitimasjon eller at Farmasiet på en annen sikker måte kan sikre rett mottaker.

Farmasiet fikk varsel om tvangsmulkt dersom de ikke stanset leveransene og klaget til Apotekklagenemda. Men der ble de ikke hørt.

– Vi synes det er fascinerende at man kan sende pass og bankkort i posten til folk, men ikke fluortabletter, sier administrerende direktør i Farmasiet, Elisabeth Haug, til TV 2.



Ulåst postkasse

Stridens kjerne handler altså om retten til å sende reseptfrie legemidler i ulåste postkasser eller via kontaktløs hjemlevering.

– Et stort antall av våre ordre skjer i ulåste postkasser. Dette går blant annet utover eldre som ikke har bil, folk i distriktene eller unge som foretrekker hjemlevering, forklarer Haug.

HER LIGGER KONFLIKTEN: Konflikten går ut på hvorvidt Farmasiet kan sende reseptfrie legemidler i ulåste postkasser. Foto: Vidar Ruud / NTB

Legemiddelverket mener også måten Farmasiet opererer med kontaktløs hjemlevering heller ikke er i henhold til regelverket.

Argumentet er at de mener dokumentasjon for at rett person mottar legemidlene ikke er tilstrekkelig.

– Generelt er det alltid en risiko for at produkter kommer i andres hender. Men vår statistikk viser at dette ikke er et stort problem, sier Haug.

– Hvis grensen skal gå ved fluortabletter i postkassa, så er det mye som vil bli krevende å få sendt hjem.

– Problematisk

Apotekklagenemnda skriver i sitt endelige vedtak fra 1. februar i år at de opprettholder Statens Legemiddelverk sin konklusjon fra 2021, og beklager samtidig at det har tatt lang tid å behandle saken.

Haug sier at det har vært krevende å føle seg mistenkeliggjort over så lang tid, når de selv opplever at de følger reglene.

– Vi tilbyr en tjeneste som forbrukerne etterspør. Da synes vi det er problematisk at vi ikke blir prioritert.

Avvik

TV 2 har vært i kontakt med Statens Legemiddelverk. De bekrefter at de utførte tilsyn hos nettapoteket i 2021, hvor de fant flere avvik.

– Legemiddelverket ga apoteket pålegg om retting og varslet tvangsmulkt, sier legemiddelinspektør Siv Elisabeth Haugen.

Farmasiet var imidlertid ikke enig i de to avvikene, og de mener Statens Legemiddelverk tolker lovverket feil.

Torsdag stevnet de derfor Apotekklagenemnda.

Nasjonalt klageorgan for helsesaker, som svarer for nemnda, opplyser til TV 2 at de ikke kommenterer saker som skal behandles i retten.



Når en eventuell rettssak mellom Farmasiet og nemnda vil finne sted, er ikke kjent.