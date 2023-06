Får ikke riktig hjelp: – Det er et helvete

EN KAMP: Ingrid Kruse Fevåg sliter med alvorlige ettervirkninger av koronaviruset. Her har hun hvilt nærmest hele dagen for å klare å gå rundt i Oslo i juni. Foto: Privat

– Før greide jeg alt - så ble jeg syk. Jeg fikk skjelvinger i armer og ben, pusteproblemer, hukommelsestap, stikking i brystet, og tale- og skrivevansker, sier Ingrid Kruse Fevåg (42) til TV 2.

Da hun fikk påvist korona i mars 2022, hadde hun et vanlig sykdomsforløp. Noen måneder senere sa det pang, og livet ble snudd på hodet.



Siden oktober 2022 har 42-åringen slitt med alvorlige ettervirkninger av koronaviruset.

LONG COVID: Ingrid Kruse Fevåg sliter med langvarige plager som følge av koronaviruset. Foto: Privat

Trolig har over 400.000 voksne nordmenn fått ettervirkninger av covid-19.

Rundt 40.000 skal ha alvorlige plager, slik som Fevåg.



I en rekke reportasjer har TV 2 møtt personer som sliter med ettervirkninger av covid-19. Fellesnevneren er at de føler de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet.

De mener helsevesenet framstiller det som at det finnes behandlingstilbud til de med long covid, men at dette i realiteten ikke stemmer.



– Hadde vært omsorgssvikt

Long coviden har tatt over hverdagen til Fevåg.

– Noen ganger husker jeg ikke om jeg har brukt shampo i dusjen, eller om jeg har slått av komfyren. Å ikke finne igjen bilen sin på parkeringsplassen ved butikken jeg alltid handler på, er som å være dement, sier Fevåg.

MOR OG DATTER: Datteren Maria (til venstre) har vært en viktig støttespiller for Fevåg gjennom den tøffe tiden. Foto: Privat

Datteren til Fevåg, 17 år gamle Maria, har vært en viktig støttespiller gjennom den vanskelige tiden. Men, dersom datteren hadde vært yngre, tror Fevåg konsekvensene hadde vært store.

– Hadde jeg hatt et yngre barn, hadde det vært total omsorgssvikt.

Ingen løsning

42-åringen har ingen planer om å gi opp, og har et ønske om å ta tilbake den gamle hverdagen sin.

– Men da trenger jeg hjelp, sier hun.



Skal vi tro ekspertene, er ikke hjelpen særlig nær. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at det finnes tilbud for dem som sliter med pusteproblemer, og for de som har utfordringer med smak- og luktesans.

INGEN HJELP: Espen Rostrup Nakstad erkjenner at det ikke finnes god nok hjelp for de som sliter med alvorlige ettervirkninger av koronaviruset. Foto: Frode Sunde / TV 2

For de alvorlige, mer nevrologiske problemene som Fevåg beskriver, stopper det opp.

– Der er det ingen som ennå har kunnet si nøyaktig hva som funker best, sier Nakstad.

Han mener det er viktig å slå fast hvilke symptomer som har oppstått på grunn av koronaviruset, og hva som ville oppstått uansett hos de mange pasientene.



– Når vi forstår dette, blir det mye lettere å gi en god behandling som er rettet mot de plagene man har.

Overraskende

Arne Søraas leder den norske koronastudien. Studien ble lansert i mars 2020 med mål om å kartlegge blant annet risikofaktorer for å bli smittet med koronaviruset, samt helseeffekter av gjennomgått sykdom.

Søraas sier at overraskende mange nordmenn opplever ettervirkninger av koronaviruset.



LEDER: Arne Søraas er prosjektleder for den norske koronastudien. Den viser at 400.000 voksne nordmenn sliter med ettervirkninger av koronaviruset. Foto: Alf Simensen / TV 2

Han opplyser dog at de ikke med sikkerhet kan fastslå at alle symptomene skyldes koronaviruset ene og alene.

KORONASTUDIE: Arne Søraas leder den norske koronastudien. Den ble satt i gang mars 2020 - da pandemien brøt ut i Norge. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Det vi ser hos dem som har hukommelsesproblemer, er at det er en del som ikke har hatt covid-19 som utvikler slike problemer som Ingrid beskriver. Men, det er sannsynlig at det skyldes covid-19. Det ser vi i tallene våre, sier Søraas til TV 2.



– Et helvete

– Vi må bli trodd. Vi får bare høre at en kan for lite om dette. Det er utrolig frustrerende. Beklager ordbruken, men det er et helvete, sier Fevåg.



– Hva slags hjelp er det du etterlyser?

– For det første må vi få en diagnose på plass. Vi må få mer fagkompetanse hos fastleger og bedre rehabiliteringstilbud, sier 42-åringen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det gir inntrykk å høre om hvordan Fevåg har det i hverdagen.

– Pandemien er over, og mange lever livene sine som før. Men, det er en stor gruppe som sliter med ettervirkninger, sier han.

Nakstad etterlyser mer internasjonal forskning for å få forstå omfanget av problemet.

– Det er høye tall, og vi ser det samme i internasjonale studier.