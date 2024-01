Får ikke henleggelser på rullebladet: – Helt uakseptabelt

HAVNER HER: Barn som blir utsatt for vold og overgrep blir avhørt her, på Statens Barnehus. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det mener vi er helt uakseptabelt. Her går man mye lenger i å beskytte gjerningspersonen enn å beskytte det øvrige samfunnet, og det er rett og slett ikke godt nok, sier psykologspesialist og fagansvarlig Stian Tobiassen hos Stine Sofies Stiftelse.



Han har fulgt med på TV 2s saker om politiets henleggelseskode 065, tvil om tilregnelighet.

I desember avslørte TV 2 hvordan politiet siden 2016 har henlagt over 2000 voldslovbrudd der en person har blitt utsatt for vold, og i mange tilfeller alvorlig skadet, fordi det har vært tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.



De siste årene har det også blitt henlagt mer enn 500 seksuallovbrudd med samme begrunnelse. Flere av disse gjelder anklager om overgrep mot barn.

– Jeg synes jo at tallet er fryktelig høyt, sier Tobiassen.

REAGERER: Stian Tobiassen er kritisk til ordningen slik den praktiseres i dag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Fanges ikke opp

TV 2 har stilt flere spørsmål til påtalemyndigheten og politiet om hvordan saker som ender med en henleggelse på kode 065 følges opp videre.

I praksis er konsekvensene rettslig sett for den antatte gjerningspersonen svært få eller ingen i det hele tatt.

Personvernseksjonen ved Kripos opplyser til TV 2 at de henlagte sakene ikke havner på noen typer politiattester.

Dermed blir de ikke fanget opp for eksempel når et idrettslag ber om politiattest fra en person som skal ha en ansvarsrolle i barneidretten.

Det er dette Tobiassen i Stine Sofies Stiftelse mener er «helt uakseptabelt»

– Det som er problematisk med dette, er jo at man ikke fanger opp personer som potensielt begår denne type kriminalitet, for eksempel i arbeid med barn og unge. Det at det kommer på attestene, er jo en effektiv måte å sørge for at det ikke skjer.

Politiet åpner for endring

Bjørn Vandvik, som leder politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD), har tidligere sagt til TV 2 at han kan forstå at det kommer reaksjoner som følge av TV 2s saker om henleggelseskode 065.



Han har også forståelse for at de som jobber med personer utsatt for overgrep reagerer på praksisen der alvorlige lovbrudd ikke blir en del av en persons straffeattest.

– Man kan godt forstå at når en alvorlig voldshandling har skjedd, og man i og for seg har funnet gjerningspersonen, og så blir saken henlagt på grunn av tilregnelighet, at det vekker reaksjoner hos de som er utsatt for det, sier Vandvik og påpeker at psykisk syke personer likevel ikke skal straffes.



FORSTÅR REAKSJONER: Bjørn Vandvik i POD forstår at det kan vekke reaksjoner blant dem som utsettes for kriminalitet at sakene henlegges. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Men her ser man jo at det påpekes en del behov fra fornærmede i disse sakene. Tror du det er mulig å få på plass ordninger som i større grad ivaretar de som er utsatt for dette?

– Det kan godt være. Jeg tenker at det må vi se på, og så må vi vurdere om man vil justere på ordninger, eller på annen måte anerkjenne det rettsbruddet man har vært utsatt for, uten at det nødvendigvis er en straff som er beviset på at man har vært utsatt for noe straffbart og vondt, sier Vandvik.

– Men kunne det, sånn du ser det, vært aktuelt at noen typer seksuallovbrudd ble en del av straffeattesten, selv om saken var henlagt på tvil om tilregnelighet?

– Jeg har ikke vurdert eller tenkt på det før du spør om det nå, men det kan absolutt være noe å å se videre på, sier han.