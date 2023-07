Får ikke erstatning fordi mannen døde: – Kaldt, kynisk og jævlig

På Sirevåg, helt sør i Rogaland, ligger en av landets mange nedlagte minkfarmer.

Her bodde Lindis Hetland (40) med ektemannen Inge og deres to døtre på 11 år, men 9. januar 2020 døde Inge brått av hjertestans.

Han var tredje generasjons pelsdyrbonde. I 2019 vedtok Stortinget at pelsdyrnæringen skulle avvikles, og at pelsdyroppdrettere skulle få kompensasjon.

To år senere ble det vedtatt at oppdretterne skulle få full erstatning.

Men da Lindis søkte, fikk hun avslag.

Begrunnelsen var at hun ikke selv var pelsdyrbonde. Men gjelden på gården, den arver hun.

VANSKELIG: Tobarnsmoren synes det er en påkjenning å arve gjeld og en gård som ikke kan brukes. Foto: Aleksander Tranberg / TV 2

– Det er ubeskrivelig, umenneskelig å ikke vite hva som kommer til å skje, og at det går over så mange år.

– Du har ingen mulighet til å planlegge, og ingen makt og myndighet over ditt eget liv, sier en dypt berørt Lindis.

Et grotesk eksempel

Interesseorganisasjonen Norges Pelsdyralslag har bistått Lindis i saken.

– Det oppleves som en veldig urimelig sak, rett og slett. En ung enke med to mindreårige barn skal arve gjelden for minkdriften på gården og ikke rettighetene i forhold til erstatningen, mener Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Etter avviklingen av næringen står nå gården uten verdi, og Lindis har liten mulighet til å omstille seg eller rive gården.

– Vi mener dette er svært, svært urimelig og et grotesk eksempel på hvordan denne erstatningsordningen ikke skal forstås, sier Wormdahl.

BISTÅR: Lindis får støtte og juridisk hjelp fra Guri Wormdahl og Norges Pelsdyralslag . Foto: Aleksander Tranberg / TV 2

Døde på feil tidspunkt

Wormdahl mener at ansvaret helt klart ligger på Landbruksdirektoratet.

Frp-politiker Roy Steffensen peker også på Landbruksdepartementet.

– Landbruksminister Sandra Borch må enten instruere Landbruksdirektoratet eller be om å få denne klagesaken på sitt bord, og gjøre det eneste anstendige: Å gjøre om på avslaget og sørge for at Lindis får den erstatningen hun har fullt krav på, sier Steffensen.

KYNISK: Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Frp, har besøkt gården til Lindis og synes det er en grusom sak Foto: Aleksander Tranberg / TV 2

Steffensen var til stede da pelsdyrnæringen ble avviklet i Jeløy-erklæringen i 2018. I tiden etter har han ofte engasjert seg for at bøndene skal få erstatning.

– I avslaget hun har fått, virker det som om det er skrevet av kunstig intelligens. Kaldt, kynisk og jævlig. De har med et pennestrøk sørget for at hennes innsats på denne gården er null verdt, sier han.

Lindis har en annen jobb, men hjalp til med arbeidet på gården også.

Steffensen mener hun har fått avslag på erstatningsordningen fordi mannen døde på feil tidspunkt.



SAVNET: Inge Hetland var døtrenes store helt. Foto: Aleksander Tranberg / TV 2

Utrolig skuffet

Da Inge døde, hadde næringsforbudet allerede kommet.

– I etterkant står både jeg og andre pelsdyrbønder på femte året i en sak som enda ikke har blitt avklart, forteller Lindis.

Hun er veldig takknemlig for de som har stilt opp for å hjelpe henne, men sier hun ikke har noen tiltro til myndighetene lenger.

– Jeg kan jo ikke stole på noen ting med frister som blir utsatt og lovverk som blir tolket i verste forstand.

Hun er utrolig skuffet, men håper på en løsning.

– Jeg håper både jeg og de andre pelsdyrbøndene får det vi har rett på, for vi har jo ikke gjort noe feil, sier hun.

SKUFFET: Lindis føler seg fastlåst med få muligheter til å planlegge fremtiden. Foto: Aleksander Tranberg / TV 2

Ikke mottatt klage

TV 2 har bedt om et intervju med Landbruks- og matdepartementet. De ønsker ikke å svare på spørsmål, og viser til Landbruksdirektoratet, fordi det er de som behandler søknader om erstatning.

– Siden Landbruksdirektoratet er førsteinstans, vil alle klager på deres vedtak bli behandlet av Landbruks- og matdepartementet. Departementet kan derfor ikke kommentere enkeltsaker der vedtaket er fattet av Landbruksdirektoratet, skriver seniorrådgiver Lotte Nilsen Brudevoll i en epost.

Klage på vedtak fører til at Landbruksdirektoratet gjør en fornyet vurdering, før det eventuelt oversendes Landbruks- og matdepartementet for behandling.

– Vi har ikke mottatt en slik oversendelse fra Landbruksdirektoratet, forteller hun.

– Forståelig

Heller ikke direktoratet ønsker å stille til intervju med TV 2. I en epost skriver seksjonssjef, Kai Terje Dretvik, at de har mottatt en klage som er til behandling hos dem.

– Vi forstår at Hetland opplever dette som vanskelig, men vi har behandlet søknaden i henhold til gjeldende regelverk, som det fremgår i vedtaket, skriver han.

Videre heter det:

– Dette er nå påklaget. Og så lenge klagen er under behandling, kan vi ikke kommentere ytterligere.