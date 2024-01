– Får fortsatt ikke fred

– Jeg var så redd, og jeg ga beskjed, men han sluttet ikke.

Slik forklarer den 24 år gamle kvinnen natten 28. juli 2018. Hun hadde vært på fest hos en bekjent i bergensområdet, og endte opp med å overnatte på et gjesterom. På natten våknet hun av det hun beskriver som at «han lå nederst i sengen og fingret meg».

«Han», mannen hun har forklart at forgrep seg på henne, er den 25 år gamle mannen som i Hordaland tingrett i fjor sommer både ble dømt for sovevoldtekten i 2018, og for grov seksuell omgang med en da 15 år gammel jente i 2020.

Sovevoldtekten ble umiddelbart anket til Gulating lagmannsrett. 25-åringen nekter for at overgrepet har skjedd.

– Så la han seg over meg. Da ble jeg veldig redd, veldig redd, og begynte å hylgrine. Han gikk ikke av, forklarte den 24 år gamle kvinnen i ankesakens første dag tirsdag.

ANKESAKER I GULATING: To av tre overgrepssaker frå tingrettsbehandlingen i fjor vår ble anket. Først ut i ny rettsrunde er 25-åringen som nekter for voldtekt mot en ung kvinne i 2018. Deretter møter tre andre menn i ankesaken etter en gruppevoldtekt av en annen ung kvinne i januar 2021. Foto: Grafikk: Helge Birk Knudsen / TV 2

Voldsom oppmerksomhet

25-åringen var i fjor vår en del av de såkalte «overgrepssakene i Bergen», en kompleks sak som har fått massiv oppmerksomhet i sosiale medier.

Totalt fem menn var tiltalt for tre ulike overgrep, blant annet var tre av dem tiltalt for en gruppevoldtekt i Bergen i 2021. To ble dømt i tingretten, én ble frikjent.

Også denne saken er anket til lagmannsretten, og skal behandles senere i år.

Slik var tingrettsdommen i overgrepssakene: Mann (24) – tiltalt for gruppevoldtekt og grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt til fengsel i fem år og seks måneder, der ni måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 235.000 kroner til gruppevoldtektsoffer, og 80.000 kroner til 15-åring. Mann (25) – tiltalt for gruppevoldtekt: Dømt til fengsel i fem år, der ett år gjøres betinget. Erstatningskrav: 235.000 kroner. Mann (26) – tiltalt for gruppevoldtekt: Frikjent. Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt til fengsel i ett år, der to måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 80.000 kroner til den mindreårige.

Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig og sovevoldtekt: Dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, der seks måneder gjøres betinget. Erstatningskrav: 80.000 kroner til den mindreårige, og 175.000 kroner til voldtektsofferet.

25-åringen, som i dag møtte i lagmannsretten, var ikke blant de tre som var tiltalt for gruppevoldtekten. Likevel ble han ifølge egen forsvarer hengt ut i sosiale medier som en «som hadde bundet fast og gruppevoldtatt en 15-åring».

– I sosiale medier har gruppetilnærmingen vært stor. Det har vært vanskelig for folk å skille hvem som er tiltalt for hva. Det har vært rettet grove beskyldninger mot klienten min, sa 25-åringens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs i retten tirsdag.

FORSVARER: Ellen Eikeseth Mjøs er 25-åringens forsvarer. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

De fem tiltalte ble avbildet og navngitt i sosiale medier. Den massive omtalen og spredningen i sosiale medier, gjorde at samtlige fire domfelte i tingretten fikk en strafferabatt på ti prosent.

Stor belastning

Den tiltalte 25-åringen opplevde blant annet å bli filmet, navngitt og hengt ut i sosiale medier av den kjente bergensartisten Marcus Mosele, bedre kjent under artistnavnet Kamelen. Mosele fikk et forelegg på 20.000 kroner for dette.

Som følge av dette, og en rekke andre hendelser, har Gulating lagmannsrett iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med saken.

Den massive oppmerksomheten saken har fått, har også vær belastende for den fornærmede 24-åringen.

Hun fortalte blant annet om en nylig opplevelse av å ha vært i sosiale lag, hvor overgrepssakene ble et samtaleemne.

– Det er veldig vanskelig å vite at det er meg de snakker om, at folk har lest om det. Jeg føler at jeg ikke har fått fred fra det. Jeg får fortsatt ikke fred.

AKTOR: Aktor Benedicte Hordnes sammen med bistandsadvokat Hilde Cecile Matre. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Forferdelig

På spørsmål fra aktor Bendicte Hordnes om hun ville anmeldt igjen, om hun visste hva hun hadde i vente, svarte hun:

– Både og.

– Hadde jeg visst at det skulle bli så forferdelig, så … Jeg vil ikke gå gjennom dette igjen.

I retten ble det også klart at perioden mellom mai i fjor i januar i år har vært veldig krevende for den tiltalte. Hun har slitt mye med mat og appetitt, forklarer hun, og har hatt et betydelig vekttap som følge av dette.

Anmeldte etter Kamelen-innlegg

Saken levde sitt eget liv i sosiale medier, også før rettssaken startet i tingretten i fjor vår. Flere medier omtalte tiltalen, og de fem tiltalte opplevde blant annet å bli tagget i sosiale medier i november 2022.

Sovevoldtekten ble først anmeldt etter dette.

Kvinnen gjenkjente 25-åringen på et sladdet bilde av de tiltalte.

– Jeg husker at jeg fikk en skikkelig stor klump i magen da jeg så han, og så hva han hadde gjort.

– Jeg visste veldig godt hva han var i stand til å gjøre, etter det han hadde gjort med meg.

Hun ble kjent med tiltalen etter et Instagram-innlegg i november 2022, fra nettopp artisten Kamelen.

Anmeldelsen kom som et sjokk

Den 25 år gamle tiltalte har hele tiden nektet straffskyld for sovevoldtekten. Han har forklart at han var på den aktuelle festen, og beskriver dette som «en helt vanlig fest».

Samtidig nekter han for å ha hatt noe som helst kontakt med kvinnen den aktuelle kvelden eller natten. De ble aldri introdusert, og han har heller ikke hatt noe kontakt med henne siden.

Dermed kom anmeldelsen overraskende, forklarte han.

– Det kom som et sjokk for meg, sa 25-åringen i retten.

– Kan være feil person

Han forklarte videre at han hadde hatt jevnlig kontakt med de to personene som fornærmede skal ha betrodd seg til om overgrepet, også etter den aktuelle kvelden.

– Ble dette noen gang nevnt? At du hadde vært ubehagelig med en venninne?, spurte forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs.

– Nei.

På spørsmål fra bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre om hvorfor han tror at fornærmede har utpekt han som overgrepsmann, svarte 25-åringen at det kunne skyldes tre ting. Enten at hun blandet ham med en annen, at hun har blitt påvirket av omtalen av saken, eller at hun ønsker å motta erstatning.

– Forstod ikke alvoret

Vertinnen for festen vitnet også i retten tirsdag. Hun omtaler seg selv som en «festvenn» av tiltalte, og er en av de få fornærmede betrodde seg til om overgrepet.

Hun har forklart at tiltalte også kom inn på hennes soverom denne natten. Da skal han ha ønsket å ligge i sengen med henne.

– Jeg synes det var ubehagelig, forklarte vertinnen.

Hun måtte be ham flere ganger om å gå ut, før han gjorde det, forklarte hun. Tiltalte nekter også for å ha vært inne hos vertinnen denne natten.

Vertinne har også sagt at fornærmede kom ned til henne etter overgrepet.

– Hun kom ned og var lei seg. Hun var lei seg for at han hadde vært pågående, forklarte vertinnen om slik hun oppfattet hendelsen.

På spørsmål om hvorfor hun fortsatte å feste og holde kontakten med tiltalte etter hendelsen, svarte hun:

– Jeg var veldig ung, og forstod ikke helt alvoret på den tiden.