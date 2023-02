Får forsterkninger for å blokkere regjeringsbygg

Etter at ansatte ble lurt inn bakveiene, tar demonstranter nye grep for å blokkere regjeringsbygg.

Det er 504 dager siden Høyesterett slo fast at vindturbiner på Fosen er satt opp i strid med urfolksrettighetene.

Likevel er ikke de massive turbinene fjernet.

Torsdag tok 13 aktivister seg inn i Olje - og energidepartementet og blokkerte inngangen med krav om at turbinene fjernes.

De ansatte i departementet kom seg likevel på jobb fredag, via bakveier.

RUN DT: Ansatte fikk beskjed om å gå inn en annen inngang. Foto: Hanna Johre / NTB Scanpix

Mobiliserer

Når arbeidsdagen starter igjen på mandag, vil aksjonistene imidlertid ta nye grep for å utvide blokaden av departementet.

– Når vinterferien er over og alle ansatte skal på jobb på mandag, vil vi hindre dem i å komme inn i bygget, sier Ella Marie Hætta Isaksen, aksjonist og artist.

BLOKKERT: Ella Marie Hætta Isaksen og flere aktivister har tatt seg inn på Olje- og Energidepartementet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Natur og Ungdom er med på demonstrasjonen. De vil ikke si hvor mange som kommer, men forklarer at de har mobilisert enda flere for å blokkere alle inngangene.

– Heldigvis så vi hvor ansatte gikk inn fredag, så vi har kartlagt bakveiene. Aksjonistene på utsiden kommer til å blokkere bakveiene, og vi på innsiden tar hovedinngangen, sier Gina Gylver, aksjonist inne i departementsbygget.

Ifølge Gylver kommer det aksjonister fra hele landet og fra utlandet for å bidra med blokkeringen.

Vindu blir kjøleskap

Aksjonistene har nå vært inne i regjeringsbygget i fire døgn. Første døgn var de uten mat, men de får nå inn mat og medisiner én time i døgnet.

Nå har de laget et minisamfunn ved resepsjonen.

Vinduet blir brukt som kjøleskap, og de har laget et området hvor man kan sove. Åpner døra seg, løper de bort for å få noen trekk med frisk luft.

VINDUKJØLEKSAP: For at maten skal holde seg bruker de vindu som kjøleskap. Foto: Hanna Johre / NTB scanpix

– Vi har hatt en del praktiske problemer med å få inn mat og medisiner og nødvendigheter. Nå er det på plass, og jeg føler vi har et lite minisamfunn med ladestasjon, miljøstasjon og faste soveplasser, så her lever vi veldig fint, forteller Isaksen.

De har ikke planer om å forlate stedet med det første.

– Enten må regjeringa bestemme at de tar ned vindkraftanlegget, river vindturbinene og tilbakeføre landet, eller så må vi fjernes herifra med makt, og da er det opp til makta hvor lenge vi blir, sier Isaksen.

Ministeren: – Må ikke rives

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til TV 2 at dommen fra høyesterett ikke betyr at turbinene må rives.

– Høyesterett sier intet om hva som skal skje med vindkraftverkene, og endringer i vindkraftverkene krever derfor nye forvaltningsvedtak. Regjeringen har satt i gang en prosess for å finne ut hvordan dommen skal følges opp, skriver han i en e-post til TV 2.

Han understreket at regjeringen hele veien har vært tydelig på at de skal sikre at staten oppfyller sine folkerettslige forpliktelser overfor reindriftssamene på Fosen.

På spørsmål om hvorfor det ikke har skjedd noe til tross for at det har gått 500 dager, sa Aasland til NTB på onsdag at de har tatt kontakt med de berørte.

– Jeg tok kontakt med vindkrafteierne, reindrifta, Sametinget og de involverte umiddelbart etter Høyesteretts kjennelse – nettopp for å få på plass rammene for hvordan vi skal gå fram, sa han.