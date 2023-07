Får erstatning etter at kappskive fra Biltema eksploderte

Marius Sæterdalen ble alvorlig skadet etter at kappskiva på vinkelsliperen eksploderte. Nå har retten slått fast at forsikringsselskapet til Biltema er erstatningsansvarlig.

OBS! Sterke bilder i saken.

– Det føles godt å ha vunnet frem i denne saken. Ulykken har fått store konsekvenser for meg, sier Marius Sæterdalen fra Steinkjer til TV 2.

Sæterdalen har fagbrev som bilmekaniker og har blant annet jobbet som altmuligmann på Fosen Yard, blant annet med å reparere vinkelslipere.

– Jeg vil påstå at jeg er over snittet flink til å håndtere vinkelslipere, sier 31-åringen.



Kan bli ufør

Denne historien startet 25. juni i 2020. Da skulle Sæterdalen utføre en reparasjon på bilen til en bekjent. I forbindelse med dette arbeidet eksploderte kappskiva på vinkelsliperen. Han ble påført et dypt kutt i venstre underarm av en bit som boret seg 2–3 centimeter inn.

DYPT KUTT: Biter fra kappskiva trengte langt inn i armen til Marius Sæterdalen. Foto: Privat

– Jeg har ingen mulighet til å jobbe, og er i en prosess for å bli uføretrygdet. Skaden byr på smerter og daglige utfordringer. Jeg makter ikke å bære datteren på fire måneder i mer enn noen få minutter. Det sliter hardt på meg med tanke på hva jeg ikke kan bidra med, sier Sæterdalen.



To dager etter ulykken sendte han en henvendelse til Biltema og redegjorde for skaden, og han sendte også inn restene av kappskiven for nærmere undersøkelse.

– Min motivasjon akkurat da var å gjøre Biltema oppmerksom på at her var det en svakhet, og ba dem fjerne produktet. Selve vinkelsliperen har jeg bare lovord om, sier 31-åringen.

Ifølge dommen ble den aktuelle skiva kastet. Det synes retten liten om.

– Den tvil som dette skaper under vurderingen av ulike årsaker til ulykken, er det etter lagmannsrettens oppfatning Biltema som er nærmest til å bære risikoen for, heter det i dommen.



Skyldes mangel

Biltemas forsikringsselskap Protector vant saken i tingretten, og har vist til en rekke mulige forklaringer på at kappskiva sprakk: Feil bruk, at den var slitt, at Sæterdalen hadde lagt fra seg vinkelsliperen med kappskiva ned og at bruk av dette verktøyet innebærer en risiko.

I BRUK: Marius Sæterdalen har ikke fått skrekken og bruker forsatt vinkelsliper. Foto: Jan Arne Austad / TV 2.

Problemstillingen i saken er om det foreligger såkalt sikkerhetsmangel ved kappeskiven i en vinkelsliper, jf. produktansvarsloven.

Frostating lagmannsrett har drøftet – og avvist – selskapets anførsler.

– Det er lett å være enig i at en vinkelsliper har et forholdsvis betydelig – og kjent – skadepotensial. I dette tilfellet skjedde imidlertid ulykken på en måte som må sies å være uventet og upåregnelig, heter det i avgjørelsen.



Ifølge lagmannsretten har gjennomgangen vist at det ikke er konkrete holdepunkter for feil bruk.

– Sæterdalen har ført bevis for sin bruk av vinkelsliperen så langt som det er praktisk mulig for ham. At selve kappeskiven ikke kan gjøres til gjenstand for nærmere undersøkelser, er uheldig … det var like fullt Biltema som hadde rådighet over beviset, og som tok avgjørelsen om å kaste det, skriver retten.

Lagmannsretten mener at bevissituasjonen samlet sett tilsier at det er mer sannsynlig at ulykken skyldes sikkerhetsmangel enn brukerfeil, og at Sæterdalen dermed har oppfylt sin bevisbyrde.

Lagmannsretten mener det er en sikkerhetsmangel ved produktet og at Protector forsikring er erstatningsansvarlig for skadene Sæterdalen pådro seg. Retten dømmer selskapet til å betale han 310.000 kroner i samlede saksomkostninger i både tingrett og lagmannsrett.



Dommen ble avsagt onsdag, og Biltema vurderer nå om de skal anke.

– Vi er overrasket. Vi tar til etterretning at konklusjonen fra desember 2022 i Trøndelag tingrett, hvor det er fastslått at det ikke kunne påvises sikkerhetsmangel på produktet, er blitt tilsidesatt, skriver daglig leder Asif Din i Biltema.

FORNØYD: Advokat Torgeir Haslestad

Advokat Torgeir Haslestad hos Advokatfirmaet Nidaros DA er svært tilfreds med avgjørelsen.

– Dette er en viktig og riktig avgjørelse der retten har slått fast at Biltema har ansvaret. Nå blir neste steg for min klient selve erstatningsutmålingen, opplyser Haslestad til TV 2.



Biltema mener det ikke har kommet frem nye opplysninger i ankesaken, og er overrasket over at lagmannsretten legger så stor vekt på at kappskiva ble kastet.



– Spørsmålet er hvor grensen går i forhold til oppbevaring av returnerte produkter i butikkene. Etter møte med kunden i butikk, juni 2020, hvor man kom frem til enighet, ble saken ansett som avsluttet, hevder Dini.

Kappskiva er fortsatt til salgs hos Biltema.

– Fra vår side er det viktig å synliggjøre at brukerveiledningene ansees som gode i begge rettsinstanser og det er ikke bevist at produktet ikke overholder kvaliteten som er å forvente, opplyser daglig leder Asif Din.



– Ønsker dere på noen måte å beklage overfor Sæterdalen?

– Vi synes selvfølgelig det er trist og håper at alt er bra med Sæterdalen.