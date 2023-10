– Får deg til å tenke

LÅSTE DØRA: Nicolay Neverdahl bor like ved der den første hendelsen skjedde søndag kveld. Da han skjønte alvoret, låste han døra. Foto: Kristian Myhre/ TV 2

RANDABERG (TV 2): Nicolay Neverdahl løp ut for å hjelpe da to biler smalt sammen like utenfor hjemmet hans. Da han skjønte alvoret, låste han døra.

Søndag kveld ble en dramatisk en for Randaberg og de som bor der. Noe som først virket som en trafikkulykke skulle vise seg å utvikle seg til noe langt mer alvorlig.

– Jeg lå og så på TV før jeg skulle legge meg, så hørte jeg at noen blåste ut potter ellernoe. Det er ikke så uvanlig, det er mange som råner her, sier Nicolay Neverdahl.

Han bor i Randaberg, like ved der den avdøde gjerningspersonen og en annen bil var involvert i en trafikkulykke søndag kveld.

Etter hvert forsto han at det ikke bare var noen som råkjørte, men en trafikkulykke. Han hev på seg skoene og gikk ut for å se om det var noe han kunne hjelpe til med.

PÅ TUR: Dagen etter den dramatiske hendelsen er Neverdahl på tur med datteren sin. Foto: Kristian Myhre/ TV 2

– Jeg så at det var to biler som hadde kollidert.



Han forteller at det allerede var en del folk til stede da han kom ned, og at han ikke ville gå for nærme.

– Jeg prøvde å ikke være en ekstra tilskuer. Jeg ville bare forsikre meg om at det ikke var noen som trengte ekstra bistand, og så trakk jeg meg tilbake egentlig.

Av det han kunne se i kveldsmørket lå det et par bildeler på bakken. I dagslyset derimot, så det annerledes ut.

– Jeg ser nå at det er mye mer enn det jeg greide å se fra der jeg sto borti svingen. Det var mer enn jeg hadde trodd.'

ULYKKE: Barnefamilien i trafikkulykken kom seg uskadet fra hendelsen. Gjerningsmannen stakk fra stedet og tok seg inn i en annen bil. Foto: Kristian Myhre /TV 2

Døde på sykehus

Mannen som kjørte den ene bilen stakk fra stedet, og barnefamilien i den andre bilen ble ikke fysisk skadet.

Så tok mannen seg inn i en annen bil, og holdt sjåføren av denne bilen som gissel.

Politiet ble etter hvert kjent med at mannen også var bevæpnet. De fikk sporet opp bilen og det ble skuddveksling mellom gjerningsmannen og politiet da de fulgte etter han.

Gjerningspersonen ble truffet av et skudd, sendt til sykehus og ble kort tid etter erklært død.



Gisselet, samt en politibetjent, ble også truffet av skudd.

SKUDDVEKLSING: Det oppstod en skuddveksling mellom politiet og gjerningspersonen bak gisselsituasjonen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Lille Randaberg

Nicolay Neverdahl sier han ikke var overrasket over at det skjedde en ulykke på veien like utenfor huset hans.

– Men at det skulle henge sammen med den episoden i Stavanger hadde jeg ikke sett for meg. Det er litt ekkelt. Det er jo lille Randaberg.

Han forteller at han pleier å holde seg rolig når slike ting skjer, men at han likevel kjenner det.

– Jeg fikk beskjed om å gå og låse døra med en gang av dama, og det nølte jeg ikke med å gjøre.

– Det var rett her borte, og han kunne likeså godt prøvd å finne ut utvei oppe hos oss. Det er ekkelt og får deg til å tenke.

Kolnes forteller at han var glad for at han hadde skrudd av lysene i huset da hendelsen skjedde.

LILLE RANDABERG: Det er ikke ofte slike ting skjer i en liten kommune som Randaberg, sier Neverdahl. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Ellers kan det jo tenkes at han hadde løpt hit for å true til seg bilen. Det er en ekkel tanke.