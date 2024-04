Får bistand fra norsk politi

Svensk politi har klassifisert Eurovision Song Contest mellom 5. og 11. mai som en «særskilt hendelse», melder SVT.

– Vi venter opp mot 100.000 besøkende, og det møter vi med en veldig stor politiinnsats, sier pressetalsperson Nils Norling i Malmö-politiet til kanalen.

– Det kommer i prinsippet til å være politi overalt i Malmö i denne perioden med ekstra forsterkninger der de forskjellige landenes delegasjoner skal bo, sier Norling.

Pressetalsperson Kerstin Gossé i Malmö-politiet bekrefter til TV 2 at de har bedt om bistand fra Norge og Danmark.

– Det er vanlig nordisk samarbeid. Vi hjelper hverandre ved behov. Norsk politi er dyktige. De vil jobbe med sine svenske kolleger, sier hun.

ARENA: Vinneren av årets Eurovision song contest skal kåres i Malmö arena. Foto: Johan Nilsson/TT

– Det er normalt politiarbeid, og vi ser positivt på at vi trener og jobber sammen, sier hun.

Israel-demonstrasjoner

Ifølge SVT har politiet fått inn flere søknader om demonstrasjoner i forbindelse med arrangementene. Gossé bekrefter til TV 2 at flere av søknadene gjelder demonstrasjoner knyttet til Israel.

– Vi har ennå ikke fattet noen beslutning rundt disse, sier hun.

Flere artister i både Norge og andre land har de siste månedene demonstrert mot at Israel får delta i årets Eurovision til tross for krigen i Gaza.

Vinnerne av årets Melodi Grand Prix, Gåte, kom i mars med en felles uttalelse sammen med deltakere fra sju andre land.

– I lys av situasjonen i de okkuperte palestinske territoriene, spesielt i Gaza, er vi ikke komfortable med å være stille. Det er viktig for oss å vise solidaritet med de undertrykte, og uttale vårt dyptfølte ønske om fred, en umiddelbar og varig våpenhvile, og at alle gisler får vende trygt hjem. Vi står samlet mot alle former for hat, deriblant antisemittisme og islamofobi, heter det i uttalelsen.

DELTAR: Folkrockbandet Gåte skal representere Eurovision Song Contest i Malmö. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vil brenne koranen

SVT skriver også at politiet har fått inn en søknad om å få avholde et arrangement i Malmö sentrum dagen før Eurovision starter. Der er planen å brenne koranen.

– Søknaden gjennomgås nå, og det er ikke tatt noen beslutning, sier pressesjef Maya Forstenius i Polisregion syd.

Svenskene samarbeider også med dansk politi om strengere grensekontroll mellom landene, ifølge SVT. Malmö arena, der musikkonkurransen skal avholdes, ligger nemlig like ved første avkjørsel på E20 etter Øresundbroen.