Får 50 millioner i gave

SPEKTAKULÆRT: Slik ser man for seg at det «The Whale» blir seende ut fra sjøsiden. Foto: Dorte Mandrup Arkitektkontor

– Dette er en kjempedag, og vi veldig takknemlige for en slik gave, sier Benn Eidissen, styreleder i prosjektet «The Whale».

I mange år er det jobbet med finansieringen av et gigantisk opplevelsessenter på Andøya i Vesterålen.

Planen er å bygge et signalbygg på 3700 kvadratmeter tett inntil havet.

Kostnadene for «The Whale» er beregnet til 455 millioner kroner, hvor Andøy kommune er største bidragsyter med 90 millioner kroner. Private bidragsyterne har satt av 78 millioner kroner.

– Vi har jobbet iherdig med å få finansiert prosjektet. Tildelingen betyr svært mye for oss, og vil forhåpentlig være utløsende for statens bidrag som er det siste som må på plass innen vi starter byggingen, sier styreleder Benn Eidissen i «The Whale».

Aldri skjedd før

Det er Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge som har gitt gaven på 50 millioner kroner.

OPPLEVELSESSENTER: PÅ Andøya håper man at signalbygget vil gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Foto: Dorte Mandrup Arkitektkontor

Aldri før har banken gitt bort så mye penger til ett enkelt prosjekt tidligere.

– The Whale vil bli et signalprosjekt som skal fremme Andøya, Vesterålen og Nord-Norge både nasjonalt og internasjonalt. Det støtter opp om næringslivet i regionen, og vil trekke både nordmenn og utenlandske turister for å oppleve de naturgitte fortrinnene som finnes nettopp her, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Målet med «The Whale» er å utvikle Andøya til en helårsdestinasjon. Blir prosjektet realisert kan dette sørge få en økning opp mot 40 000 årlige gjester.

Ringvirkningene kan også bli en økt omsetning på om lag 50 millioner kroner.

Store ringvirkninger

Prosjektet har allerede vekket oppsikt internasjonalt.

– Dette er jobbet fram av ildsjeler med et stort hjerte for Andøya, og med internasjonal ambisjon og kvalitet. Da kommunen før sommeren gikk inn for å bruke ytterligere 75 millioner kroner på «The Whale», i tillegg til de 55 millionene kronene som Nordland fylkeskommune allerede har bevilget, ble det klart for oss at prosjektet hadde betydelig lokal interesse i tillegg til både lokal og regional økonomisk forankring. Vi håper støtten kan bidra til at byggeprosjektet snart kan settes i gang, sier Ulriksen.

INNSIDEN: Håpet er at attraksjonen, som skal hylle hvalen og havet, skal stå ferdig i 2026. Foto: Dorte Mandrup Arkitektkontor

Planen er å åpne attraksjonen i 2026.

– Dette tar prosjektet et stort steg videre. Nå venter vi kun på statlig finansiering, og vi har store forventninger til at staten bekrefter sin andel av finansieringen på minimum 75 millioner kroner i høst, sier varaordfører Lill Pettersen i Andøy kommune.

Ifølge prosjektbeskrivelse vil «The Whale» vise hvalen, vekke mennesker og vokte havet.

Håpet er at det skal bli et nasjonalt opplevelsessenter, men fortsatt fortsatt mangler altså mye penger før en bygging kan starte.

– Vi har et håp om at Regjeringen ser nytten i et slik spektakulært prosjekt på Andøya og at de bevilger penger til «The Whale». Det har vi god tro på at vil skje, sier Benn Eidissen, styreleder i «The Whale».