Fredag kveld kunngjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) at hun går av som statsråd.

– Jeg har hentet tekst fra andre oppgaver uten å angi andre kilder. Det er jeg veldig lei meg for, innrømmer Borch på en pressekonferanse.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener det ikke var noen vei utenom Borchs avgang.



– Det fantes ingen annen utvei. Vi kan ikke ha en forskningsminister som har plagiert. Det skjønte alle. Hun ville kunnet ha tillit i sektoren, og da er det håpløst å være minister, sier Marthinussen til TV 2.

Han mener Borch ble tatt på fersk gjerning.

– Det er åpenbart for alle at her finnes det ingen unnskyldninger, så da er det selvfølgelig klokt å legge seg flat. Alt annet hadde vært i strid med all god rådgivning om hvordan man skal håndtere en krise.

– Rimelig at det blir en reaksjon

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, mener Borch ikke kunne blitt sittende.

– Vi kan ikke ha en høyere utdanningsminister som blir tatt i fusk for masteroppgaven sin. Fusk er feil og det er rimelig at det blir en reaksjon. Vi må være like ovenfor loven, både studenter og statsråder, sier Sæther.

Hun er spent på hvem som overtar Borchs statsrådspost.

– Vi håper den nye ministeren følger i hennes fotspor om å være studentenes minister og en som går i tett dialog med oss.



LIKHET FOR LOVEN: Oline Sæther i NSO mener Sandra Borch må møtes likt som studenter som tas for fusk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Rektor ved Oslo Met, Christen Krogh, kaller saken «lei».

– Det er ikke greit å utgi andres arbeid som sitt eget. Slik saken er gjengitt ville dette blitt vurdert som fusk hvis det hadde vært levert inn ved vår institusjon, sier Krogh til TV 2.

– Det var derfor riktig å gå, slik Sandra Borch gjorde. Å bryte regelverket hun er satt til å forvalte er ikke forenlig med å være statsråd slik jeg ser det, sier han.



– Får sympati

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo mente Borch ikke kunne bli sittende etter avsløringen om masteroppgaven.



– Jeg tenker at hun ikke hadde noe valg, sier Bekkedal.

– Hva gjorde denne saken med hennes troverdighet som forsknings- og høyere utdanningsminister?

– Den konklusjonen har hun vel trukket selv. Hun måtte gå av.

Bekkedal fikk med seg pressekonferansen til Borch, og mener hun tok ansvaret på en god måte.

– Hun hadde ikke noe valg, og det er ansvaret som følger med å være statsråd, men når jeg ser på det så får jeg sympati, sier han.

Identisk tekst i oppgaven

E24 skriver at de har funnet flere passasjer i oppgaven som er helt like som teksten i masteroppgaver skrevet av to andre studenter. Tanja Charlotte Øistad, som leverte sin oppgave i 2005 ved UiO, og Alexander Danielsen, som leverte sin ved UiB i 2009.

– Dette endrer ikke hvordan hun har utøvd sitt verv, men det er leit at hun oppnådde stillingen sin på disse vilkårene, sier Danielsen til TV 2 etter Borchs avgang.

– Dette er å sko seg intellektuelt på noen andres åndsverk.