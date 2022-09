Fant video av voldtekt i skogen på PC-en til Andersen

I sommer var Andersen inne til en tredje avhørsrunde med Oslo-politiet, som da var i den avsluttende fasen av den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

Der gikk de gjennom en rekke temaer som de anser som svært relevante opp mot de to hovedhypotesene de har jobbet utfra:

Enten var Viggo Kristiansen (43) og Andersen sammen om drapene og voldtektene av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) – eller så opererte Andersen på egen hånd.

DØMT: Både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt i saken. I februar 2021 ble Kristiansens sak gjenåpnet. Foto: Privat / Politiet

Under avhøret 20. juni i år brukte politiet mye tid på å spørre ut Andersen om funn de har gjort på hans datamaskin og andre lagringsenheter som tilhører 41-åringen.

Blant annet ble det funnet bilder som seksualiserer barn.

Nå kan TV 2 fortelle fortelle hva Andersen svarte.

– Guffent

I juli i år ble det kjent at politiet hadde gjennomført hemmelige ransakinger i boligen til Andersen i januar og mars, og at dette hadde vært tema i avhør.

De hemmelige ransakingene innebærer at de i all hemmelig brøt seg inn i boligen hans for å sikre eventuelle spor.

Rett før den første lunsjpausen gjør politietterforskeren som avhører ham oppmerksom på at statusen hans, på grunn av ransakingene, er endret fra mistenkt til siktet.

Han blir spurt om hvordan han opplever dette og det at politiet har tatt seg inn til ham.

Ifølge TV 2s opplysninger svarer Andersen at han tenker at det er guffent å vite at de har vært inne i boligen hans uten at han visste om det.

Dette er Baneheia-saken: * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

Fremstod overrasket

Han får også opplyst at politiet har speilkopiert datamaskinen hans og andre lagringsenheter.

«Der fant dere nok mye», sier Andersen og utdyper at det innebærer filmer, musikk, bilder, pornografi og «ting fra alle typer slags sider».

Etter en lengre lunsjpause blir Andersen gjort kjent med at politiet har funnet det de omtaler som ulovlige mediefiler som fremstiller barn på en seksualisert måte.

Andersen virker overrasket og spør om avhøreren er sikker, får TV 2 opplyst.

KONFRONTERT: I avhørene ble Andersen konfrontert med flere nye opplysninger. Her er han på vei ut fra politihuset, den 20. juni i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

Filene det er snakk om, er blant annet bilder av nakne barn. Andersen blir forelagt en rapport som inneholder mer enn 40 bilder funnet på hans PC.

Disse bildene er alle på Kripos' liste over ulovlige bilder.

Spurt ut om voldtektsscene

Andersen blar gjennom og stopper opp ved to av sidene i rapporten. Han sier at dette ikke er snakk om bilder, men at dette stammer fra en scene i en lengre pornofilm.

Politietterforskeren spør Andersen om han kan beskrive for henne hva som skjer i denne scenen. Han svarer at det ser ut som en voldtekt og at scenen utspiller seg i skogen.

SATT HER: Avhørene den 20. juni ble gjort her på politihuset i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

På spørsmål om hva Andersen tenker om det, svarer han at «det bare er en del av en lengre italiensk film».

Politietterforskeren forklarer Andersen at han er domfelt for voldtekt og drap i en skog, og spør ham hva han tenker om at det nå er gjort funn av mediefiler som omhandler voldtekt i en skog.

Andersen svarer at han har sett litt av denne videoen, men at han laster ned veldig mye som han ser lite av.

Dersom det viser seg at han har lastet ned noe som viser seg å være upassende, så sletter han det umiddelbart, forklarer han. Det gjorde han også med denne videoen, sier han.

Spurt om hvordan han tør

Avhøreren sier videre at det ikke er ulovlig å laste ned pornografi, men at dette er litt annerledes.

Hun lurer på hvordan han forklarer at politiet likevel har funnet skjermbilder fra akkurat denne sekvensen i en video som er rundt en time lang - og som han hevder at han slettet med en gang.

Avhøreren får ikke noe tydelig svar.

Hun spør videre om hvordan han tør å laste ned mapper som inneholder materiale der han ikke kan vite hva som er innholdet.

Han svarer at noen ganger er det noe annet enn «normale filmer», og at det kan ligge ekstramateriale der som ikke er greit.

Avhøreren gjentar spørsmålet om hvordan han tør dette og får til svar at Andersen «ikke alltid tenker over at han kan få med seg ting han ikke burde».

Hun spør om målet er å få med seg ting han ikke burde, noe Andersen avviser.

TV 2 har vært i kontakt med Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Tidligere har han imidlertid uttalt at det er snakk om et begrenset antall bilder som seksualiserer barn og at advokaten er «svært usikker på om dette overhodet rammes av straffeloven».

– Kunne vært mer nøye

Videre blir Andersen spurt om han aktivt har søkt etter filmer eller bilder som seksualiserer barn. Han svarer at han ikke har søkt etter det, men at det «kan ha dukket opp».

Etter at Andersen og etterforskeren har gått grundig gjennom bildene i rapporten, minner avhøreren om at han tidligere har forklart at han mener drap og seksuelle overgrep mot barn er «ille».

Hun spør hva han nå tenker om det opp mot at politiet har funnet disse filene på datamaskinen hans.

Andersen erkjenner at han «kunne vært mer nøye og utvist «nettvett» med tanke på hvilke sider han gikk inn på».

Han blir også spurt om hvordan han havner i denne situasjonen med tanke på at han tidligere har forklart at han tar avstand til denne typen materiale.

Han forklarer at man kan risikere at ting dukker opp, uansett hvor man går inn.

Han sier også at han har sluttet å gå inn på denne typer sider, etter hvert som «mer og mer av denne typen bilder har dukket opp».

SIKTET: Jan Helge Andersen har den siste tiden hatt status som siktet i saken. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster

Har fått svar

I slutten av august kunne TV 2 fortelle at de tekniske undersøkelsene i den nye Baneheia-etterforskningen var avsluttet, uten at det finnes noen tekniske spor som knytter Kristiansen til åstedet.

Noen dager senere ble det kjent at Oslo statsadvokatembeter har oversendt sin innstilling til Riksadvokaten, som i siste instans skal bestemme hva som skal skje videre med saken.

Det er ventet at avgjørelsen vil foreligge i løpet av kort tid, og flere eksperter hevder det ligger an til at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at Kristiansen frikjennes for drapene han opprinnelig ble dømt for.

Oslo statsadvokatembeter, som har ledet etterforskningen, ønsker ikke å kommentere opplysningene som kommer frem i denne saken. Det ønsker heller ikke Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.