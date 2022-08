Ansatte ved en barnehage i Elverum måtte varsle politiet etter et spesielt funn på uteområdet.

Torsdag ettermiddag gikk det ut melding til samtlige foresatte ved en barnehage i Elverum.

Det var nemlig gjort et uvanlig funn ute på barnehagens område.

– I går fant vi en plante som vi lurte på hva var. Vi fikk en mistanke om at dette kanskje var en ulovlig plante og tok kontakt med politiet, sier enhetsleder Siri Thommassen i Terningen barnehage til TV 2.

Det var Østlendingen som omtalte plantefunnet først.

RYKKET UT: Politiet rykket ut da de ansatte fant planten. Etter å ha undersøkt den bekrefter de hvilken plante det er snakk om. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Sjekker uteområdet

Thommassen sier politiet rykket ut og sjekket stedet hvor barnehagepersonalet fant planten. Deretter tok de den med videre for å sjekke hvilken plante det var.

– Jeg har fått tilbakemelding på at de har mistanke om at det var en cannabisplante, og at det er opprettet undersøkelsessak, sier hun.

Terningen barnehage har et stort og fint uteområde med mange forskjellige planter og vekster, forklarer enhetslederen.

– Som før sjekker vi nå uteområdet hele tiden, og forsikrer oss om at det ikke er noen andre planter og vekster som er til skade for barn.

Politiet: Vurderer analyse

Politiet i Elverum bekrefter overfor Østlendingen at de har vært på stedet og beslaglagt en cannabisplante.

– Det er første gangen vi har fått en slik type melding, og siden det er én plante det er snakk som så ser vi på det som et enkeltstående tilfelle.

Det sier Hege Hanssen i etterforskningsavdelingen ved Elverum politistasjon til avisen. Hun opplyser også at det ikke er noen mistenkte i saken.

– Men det er ingen grunn til å tro at det dreier seg om veldig alvorlige forhold. Vi har ikke noe mer konkret foreløpig, og har som vanlig ved beslag av illegale midler opprettet straffesak.

Politiet vurderer å sende planten inn til analyse, men Hanssen sier til avisen at de ikke har tatt endelig stilling til dette.