Fant ubuden gjest i kebaben: – Det var skikkelig ekkelt

Onsdag ettermiddag fikk Didrik Guldberg (20) lyst på kebab. Han bestemte seg for å bestille fra en kebabrestaurant i nærheten av leiligheten hans på Majorstuen i Oslo.

Han pekte seg ut Majorstuen Grill. Han har ikke vært innom restauranten tidligere, men har gått forbi flere ganger.

Maten ble levert på døren, og han gledet seg til måltidet.

– Jeg ble veldig kvalm

Guldberg spiser ofte kebab, men nå blir det en stund til neste gang han skal spise det.

– Jeg fikk maten og tenkte at dette skulle bli kjempebra.

Han spiser hele kebaben før han får seg et sjokk. Nederst i bunnen ligger det en død larve.

EKKELT: Dette synet møte Didrik Guldberg. Foto: Privat

Fordi larven har nesten samme farge som kebabkjøttet, hadde ikke Guldberg lagt merke til larven før maten var spist opp.

– Jeg ble veldig kvalm, og det var skikkelig ekkelt. Det ga meg veldig inntrykk av at det er dårlig renhold der.

Guldberg jobber selv et sted hvor det serveres mat, og forteller at de tar rengjøringen på det største alvor. Han forstår derfor ikke hvordan det kan ha kommet en larve i maten hans.

– Slike ting skal jo ikke skje, sier han.

Håper på tilsyn

Kebaben ble både bestilt og levert gjennom Wolt. Han tok derfor kontakt med kundeservice, for å fortelle om opplevelsen han hadde hatt.

Han fikk god hjelp av en kunderådgiver, som fortalte at de ville ta klagen videre til Majorstuen Grill. Pengene har han også fått refundert.

OSLO: Didrik Guldberg skal ikke bestille mat fra samme restaurant igjen. Foto: Privat

– Jeg har ikke vært i kontakt med restauranten selv, men jeg la igjen en tilbakemelding om opplevelsen.

– Jeg håper at dette blir tatt seriøst og at de får noe tilsyn på rutinene sine.

– Beklager

Waqar Ahmed er daglig leder av Majorstuen Grill. Han forteller til TV 2 at de aldri før har opplevd lignende.

– Vi har heller aldri fått noe tilsnakk fra Mattilsynet.

Han forteller at fordi maten ble bestilt gjennom Wolt, får de ikke kontaktet kunden direkte. Men gjennom Wolt vil de tilby han enten et gavekort eller et nytt måltid.

– Det er bare å beklage på det sterkeste. Det er veldig synd at det skjedde, sier Ahmed.

Da TV 2 kontaktet ham, var han på ferie, men forteller at han er på vei til restauranten for å selv kvitte seg med alle grønnsakene, ettersom det er her de mistenker at larven kom fra. Han vil også vaske grundig.

– Så skal jeg og minne de ansatte på alle rutinene vi har, sier han.



Christian Kamhaug er kommunikasjonssjef i Wolt Norge. Han er svært fornøyd med hvordan kundebehandlerne har håndtert saken.

– En larve i maten høres ikke bra ut, men det er slikt som kan skje. Da er det supert å ha en så flink gjeng på kundeservice. De er på jobb døgnet rundt for å hjelpe, sier han.