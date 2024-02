Fant tennsatspartikler på avdødes armer

Politiet utelukker ikke at mannen i 70-årene som ble funnet død på Flisa kan ha tatt sitt eget liv. Likevel forlenges varetektsfengslingen av mannens drapssiktede samboer.

30. desember ringer en kvinne i 70-årene fra en hytte på Flisa i Innlandet. Nødetatene blir varslet om et uventet dødsfall.

Samboeren er død.

10. januar, én dag etter at politiet mottok obduksjonsrapporten, blir kvinnen pågrepet i Oslo politidistrikt. Den avdøde har et lite sår i hodet.

Politiet mener dødsfallet er mistenkelig, og kvinnen blir siktet for drap. Politiet bekrefter fredag at mannen i 70-årene døde av et skudd i hodet.

Finner ikke drapsvåpenet

Men drapsvåpenet er sporløst forsvunnet, til tross for at politiet har lett over et større område og fått hjelp fra Forsvaret i søkene.

Det er årsaken til at kvinnen fredag blir varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. Hun har til nå sitte tre uker i varetekt.

Det er en fare for at siktede kan «ødelegge eller ytterligere fjerne våpenet, dersom hun løslates», heter det i fengslingskjennelsen fra Østre Innlandet tingrett.



BER OM FENGSLING: Politiadvokat Mali Svendsen i Innlandet politidistrikt ber om fire uker varetekt med brev og besøksforbud for den drapssiktede kvinnen i 70-årene. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Vi mener at det fremdeles foreligger bevisforspillelsesfare, og at det er nødvendig at hun holdes i varetekt, sier politiadvokat Mali Svendsen til TV 2 etter fengslingsmøtet.

Det har blitt gjennomført over 30 vitneavhør så langt i etterforskningen.

Politiet mener kvinnens forklaring i avhør ikke stemmer overens med hva etterforskningen ellers gir.



Kvinnen, som nekter straffskyld, har forklart at hun ikke husker med at hun var i sjokk over å finne samboeren død.



Åpner for teori om selvmord

Den siktede kvinnen er den eneste som kan opplyse om hvor drapsvåpenet har tatt veien, mener tingretten.



Politiet har funnet flere uregistrerte våpen hos siktede og avdøde, men mener at ingen av dem er drapsvåpenet.



– Alle undersøkelser som er gjort med våpnene nå, tilsier at vi ikke har drapsvåpenet, sier Svendsen.



Politiadvokaten sier politiet også etterforsker om det kan være andre årsaker til at mannen døde.

– Vi har flere hypoteser. Det ene er om det her er et drap, videre om det er en ulykke eller om det er selvvalgt, sier Svendsen.

– Hva er det som tilsier at dette kan være selvvalgt?

– Nei, det er jo noe etterforskningen vil vise, og noe som vi jobber med.

Fant tennsatspartikler

Forsvarer Helge Hartz er uenig i rettens konklusjon. Han mener det nå hverken foreligger noen skjellig grunn til å mistenke kvinnen for drap eller er fare for at hun skal forspille bevis, fordi det som finnes av vitner er avhørt og man nå i hovedsak bare venter på prøvesvar fra Kripos.



Hartz mener det er flere ting som tyder på at mannen har skutt seg selv, selv om våpenet ikke er funnet.

– Det er tekniske funn blant annet. Nå har dokumentene blitt avklausulert slik at man har mulighet til å kommentere det nærmere, sier Hartz.

BER OM LØSLATELSE: Forsvarer Helge Hartz ber om at kvinnen løslates slik at hun får sørge over tapet over samboeren. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det er tatt prøver av avdødes hender og det er funnet tennsatspartikler på hendene hans, noe som i hvert fall vi mener kan tale for at han dessverre tok sitt eget liv.

– Men hvordan kan han ha gjort det når det ikke er funnet et våpen?

– Og det er jo spørsmålet. Der har jo nå siktede forklart seg hva hun mener hun kan ha gjort i forhold til våpen i forhold til hvilken tilstand hun var i da hun fant samboeren sin gjennom 35 år død.

– Hva har hun forklart om hva hun kan ha gjort etter at hun fant samboeren død?

– Hva hun har forklart i detalj, det ønsker jeg ikke å gå ut i media med. Det har jeg prosedert på i retten i dag, og så får man håpe på at tingretten fester lit til det.

– Må få mulighet til å sørge

– Politiet sier de har gjort prøver av våpnene som kvinnen og mannen hadde og at de mener de ikke har drapsvåpenet. Hva tenker du om det?

– Jeg hører at politiet bruker begrepet drapsvåpenet. Det er ikke jeg enig i. Her må man jobbe bredere ut fra flere teorier. Politiet mener man ikke har funnet våpenet ennå. Vi har anført at det kan man ikke med sikkerhet si.

PROSEDERER: Politiadvokat Mali Svendsen og forsvarer Helge Hartz er uenige på om det fortsatt foreligger bevisforspillelsesfare ved å løslate den drapssiktede kvinnen. Foto: Olav T. Hustad Wold

Forsvareren mener den siktede må få tid til å sørge. Kvinnen har gitt uttrykk for at hun har det vanskelig, og «at det er helt forferdelig å sitte fengslet», ifølge fengslingskjennelsen.

– Hun har nå sittet tre uker i varetekt hvorav to uker i full isolasjon. Hun er i 70-årene og har fortsatt ikke fått muligheten til å ta et ordentlig farvel med samboeren sin, sier Hartz.

– Så jeg mener at hun skal nå løslates og få mulighet til å bearbeide denne sorgen.