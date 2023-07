Fant slange på badet: – Skikkelig ekkelt

Da datteren i huset skulle ta seg en dusj onsdag kveld, fikk hun øye på noe mørkt i hjørnet av baderommet som rørte på seg.

– Jeg var på vei inn i dusjen da jeg så den, og så innså jeg at det faktisk var en slange. Man tenker at sånt ikke skjer, så det hele var veldig surrealistisk.

Hun forteller at hun hadde vært på badet lenge før hun til slutt fikk øye på den.

Måtte ringe etter hjelp

Siden hun var hjemme alene ringte hun til moren sin for å be henne komme hjem. Hun fortalte at det dreide seg om en slange på badet.

Familien ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten deres.

– Mamma kom da hjem sammen med en kollega for å få den ut av huset.

Moren sier at det hele ikke var en særlig ålreit opplevelse, særlig for datteren.

– Slangen hveste mot oss og stakk ut tungen, det hele var skikkelig ekkelt. Mens vi holdt på å flytte den, merket vi at den ble irritert og at den slapp ut en vond lukt fordi den følte seg truet.

Mysterium

Omsider fikk de fraktet slangen ut av huset og ut i det fri.

Familien klør seg likevel i hodet over hvordan slangen klarte å ende opp på badet.

– Det er ingen vinduer på badet, så den må ha kommet seg inn en annen vei.



SATT UT I DET FRI: Bueorm på Snarøya ble satt ut i det fri. Foto: Privat.

Datteren hadde akkurat kommet hjem fra Spania, og de lurte derfor på om hun hadde tatt med seg en blindpassasjer.

– Min første tanke var at jeg hadde tatt den med meg hjem i bagasjen, men det la vi raskt fra oss og begynte å lure på om den hadde kommet inn gjennom soveromsvinduet mitt mens jeg lå og sov.

Slangen, som viste seg å være en bueorm, er ifølge FHI den største av våre tre frittlevende slangearter som finnes i Norge.

En sjelden opplevelse

Zoolog og universitetslektor Petter Bøckman sier det er sjeldent at slanger kommer inn i hus.



EKSPERT: Petter Bøckman er en norsk zoolog og lektor ved Naturhistorisk museum. Foto: Jonas Been Henriksen

– Man hører at det skjer fra en tid til annen, men det er altså veldig sjeldent, sier Bøckman.

Zoologen kommer òg med en mulig forklaring på hvordan slangen har havnet på familiens baderom.

Zoologen forteller at slanger ikke kommer inn dører og vinduer.



– Bueormen har nok krøpet inn langs husets bordkledning, gjennom reisverket og inn gjennom takbjelken, slik som mus ofte gjør.