Fant råtne klær – måtte kaste bevis i drapssak

– Det er en svært slumsete måte å håndtere bevis på, men det var mer vanlig på 90-tallet enn det er i dag, sier advokat John Christian Elden til TV 2.

I 2016 var det 20 år siden drapet på Trude Espås (20) i Geiranger. Elden representerer Espås' mor.

Ingen har noen gang vært pågrepet i saken. Etterforskningen er blant de mest omfattende i norsk politihistorie.

Dette er Espås-saken * 8. august 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger. * Espås var fra Orkanger og hadde sommerjobb på Union Hotell. Hun hadde vært i Geiranger en knapp uke da hun forsvant. * 11 dager senere ble hun funnet voldtatt og drept. Liket var gjemt under 52 steiner nær Geiranger sentrum, 100–150 meter fra stedet hvor hun sist ble observert i live. * 98 prosent av alle som var i Geiranger drapsdagen, var turister, de fleste utlendinger. * Etterforskningen av drapet har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien. * Politiet registrerte 5000 personer som var i Geiranger drapsdagen. Saken har vært etterforsket i 37 land. Etter over 3.000 avhør, nesten 2.000 tips og over 4.300 rundspørringer har det ikke kommet noe gjennombrudd i saken. * I etterforskningsmaterialet ligger det 14.400 bilder og 300 videoer som er samlet inn i forbindelse med etterforskningen. * Sannsynligheten er stor for at politiet har gjerningspersonens navn i informasjonen som foreligger. * Drapssaker i Norge blir aldri foreldet, og drapet er fremdeles under etterforskning ved Møre og Romsdal politidistrikt.



Kilde: NTB / TV 2

Året i forveien, i 2015, hadde politiet i Møre og Romsdal satt inn en ny etterforskningsgruppe i saken. I den forbindelse gikk politiet gjennom beslagene som fortsatt var bevart.

Tilkalte DNA-ekspert

Det gikk elleve dager fra Espås forsvant til hun ble funnet drept. Den unge kvinnen var godt skjult under totalt 52 steiner.

TV 2 er kjent med at enkelte av klærne som Espås hadde på seg, ble funnet på åstedet. Samtidig var det andre klesplagg som aldri ble funnet.

Da politiet gikk gjennom beslagene i 2016, fant de enkelte av Espås' klær sammenrullet i plast. Klærne hadde trolig vært oppbevart i romtemperatur, ifølge en rapport som TV 2 har sett.

I den forbindelse reiste DNA-ekspert Bente Mevåg til Ålesund for å vurdere om det var mulig å gjøre nye undersøkelser av klærne eller andre beslag i saken.

ERFAREN: Den pensjonerte DNA-eksperten Bente Mevåg, her under Birgitte Tengs-rettssaken i fjor høst, var også involvert i Trude Espås-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

For politiet var det åpenbart at de 20 år gamle klærne ikke lenger kunne brukes til noe, ifølge rapporten. Klærne var svært råtne.

Derfor ble det besluttet at klærne skulle destrueres.

Håpet på teknologien

Politiet besluttet samtidig å sende noen andre beslag, deriblant Espås sine hvite sko, til Folkehelseinstituttet (FHI), som på den tiden hadde ansvar for rettsmedisinske fag.

Både skoene og det øvrige materialet som de sendte, har vært undersøkt tidligere. Håpet var at ny teknologi skulle gjøre det mulig å få nye svar i saken.

I politiets oversendelse til FHI skriver de: «Politiet ønsker ny vurdering og analyser for å se om det er mulig å få frem humant DNA. Videre er det ønskelig med en gjennomgang av det materiale som forefinnes hos dere fra tidligere undersøkelser, med tanke på om det på noe av det kan gjøres nye undersøkelser for å få frem humant DNA.»

Svaret som politiet fikk fra FHI, var nedslående. Det var fremdeles ikke mulig å finne humant DNA som kunne analyseres videre.

De få prøvene som likevel ble analysert, ga ikke noe resultat.

– Oppbevart slik de skulle

TV 2 har spurt politiadvokat Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt hvorfor de aktuelle klærne ikke ble oppbevart på en bedre måte.

– Beslagene ble oppbevart slik de skulle oppbevares i henhold til instruksen som gjaldt den gangen, sier Skovly.

– Er det rimelig å anta at klærne, dersom de ble oppbevart slik man oppbevarer tilsvarende beslag i dag, kunne gitt noen svar i saken?

– Nei, det er ikke grunn til å tro det. Materialet ble undersøkt også den gangen, men det gikk mange dager før det ble funnet, og det gjorde det vanskelig for oss å få gode svar, sier han.

TILBAKE: Politiadvokat Yngve Skovly har hatt Trude Espås-saken i sin portefølje siden 1996. Her er han på åstedet i 2021. Foto: Arne Rovick /TV 2

DNA-ekspert Mevåg, som i dag er pensjonert, sier hun er helt enig med politiadvokaten.

– Beslaget ble pakket og oppbevart på en sånn måte som man gjorde det den gangen ut ifra beskaffenheten på materialet. Det gikk lang tid før det ble funnet, og da er det grunn til å tro at omstendighetene vil bidra til nedbrytingen av det biologiske materialet, slik at det ikke blir egnet for biologiske undersøkelser, sier hun.

Undersøkte hårspenne

Skovly, som har vært påtaleansvarlig i saken helt siden 1996, forteller at politiet er i fortløpende dialog med Oslo universitetssykehus (OUS), som i dag har ansvaret for rettsmedisinske fag.

Med andre ord er det gjort nye vurderinger av ulike beslag og gammelt prøvemateriale også etter 2016.

FRAKTET UT: I elleve dager pågikk en omfattende leteaksjon etter Trude Espås. Til slutt ble hun funnet skjult under steiner. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hårspennen til Trude Espås, som ble funnet i to deler på åstedet, er også forsøkt undersøkt på nytt de seneste årene, uten resultat.

Det samme gjelder de to hvite skoene hennes, som har flekker på seg.

– Vi kan naturligvis ikke utelukke at fremtidens teknologi kan gi oss svar, sier Skovly.

Elden: – Virker lite motiverte

Advokat John Christian Elden mener altså at politiets håndtering av de beslaglagte klærne er «slumsete», og påpeker at dette gjelder flere etterforskninger fra 1990-tallet.

– Politiet trodde rett og slett ikke at det var mulig å få så mye bevis ut av dette som vi i 2023 vet at det er, sier han.

– Fra andre straffesaker vet vi jo at man finner DNA-spor nå som ikke ble funnet på drapstidspunktene. Det er all grunn til å tro at en drapsmann kan ha lagt igjen noen spor når han må ha vært nær henne.

KRITISK: Advokat John Christian Elden er tydelig på at politiet må fortsette å etterforske Trude Espås-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Elden ble oppnevnt som bistandsadvokat for Espås' mor i 2021. Da fikk han tilgang til politidokumentene i saken.

– Hva er ditt inntrykk av etterforskningen?

– Politiet virker lite motiverte og er nok avhengige av å få en form for gjennombrudd eller noe nytt å jobbe med. Det er svært viktig i Norge at ikke drap glemmes, men at de etterforskes til de er løst. Vi har heldigvis ikke så mange drap i året her, sier han.

Skovly ønsker ikke å svare på Eldens kommentar.

Elden understreker at morens største ønsker er at saken oppklares.

– Hun ønsker ikke stadige drypp og spekulasjoner i saken, men kommer det noe nytt, blir hun svært glad for det.