Fant noveller om overgrep mot barn hos Andersen

SNAKKET UT: Da Viggo Kristiansen (44) sin sak ble gjenåpnet, ga Jan Helge Andersen (43) et sjeldent intervju til TV 2. Foto: Terje Frøyland / TV 2

SANDNES (TV 2): I mars i år fant politiet tekster hos Jan Helge Andersen (43) som seksualiserer barn. Nå risikerer han å bli tiltalt også for dette.

Det røper statsadvokat Andreas Schei i sitt innledningsforedrag i Baneheia-saken.

Politiet hadde tidligere i etterforskningen funnet 40-50 bilder og tegninger som seksualiserer barn, da de speilkopierte datamaskinen og nettbrettet til Andersen.

Overgrepsmaterialet var lastet ned sammen med «et veldig stort antall bilder med seksualisert innhold», der det ikke var barn, altså lovlig porno.

Politiet fant heller ingen søkehistorikk på Andersens maskin som indikerte at han hadde forsøkt å lete etter overgrepsmateriale.

Ombestemte seg

TV 2 er kjent med at Andersen i avhør har forklart at han har lastet ned ting uten å vite helt hva han har lastet ned.

PÅ VEI TIL AVHØR: I juni 2022 ble Jan Helge Andersen (43) avhørt om alle de nye DNA-funnene i saken. Han hadde ingen gode svar på politiets funn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er årsaken til at påtalemyndigheten i utgangspunktet ikke anmeldte Andersen for besittelse av overgrepsmateriale.

Så, i mars i år, fant politiet noen tekster på Andersen sin maskin, ifølge statsadvokat Schei.

– Det er seksualiserte tekster, type noveller/historier, som involverer mindreårige barn, sier Schei i retten.

Andersen står tiltalt for å ha drept både Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i 2000.

I retten i 2001 ble han frifunnet for drapet på den eldste jenta, men etter at meddomfelte Viggo Kristiansen (44) ble endelig frifunnet i saken, mener påtalemyndigheten nå å kunne bevise at Andersen var alene om drapene.

Jentene ville i dag vært to kvinner på snart 32 og 34 år, påpeker aktoratet.

Svarte «nei»

Andersen ble løslatt i desember i 2015. Han svarte «nei» da dommeren spurte hvordan han stilte seg til tiltalen han hadde lest opp.

Han har på seg en hvit genser og har et gullsmykke rundt halsen. Han sitter fremoverlent og følger nøye med på skjermen foran seg.

Det er ventet at han vil opprettholde forklaringen sin om at det var den tidligere kameraten Viggo Kristiansen (44) som tvang han til å gjennomføre handlingene og som var pådriver for det som skjedde.

Kristiansen ble fullstendig frifunnet i saken i desember 2022.

– Det som har skjedd i denne saken, gjør at mange håper å få det fulle og hele svaret på hva som skjedde i Baneheia. Men i denne straffesaken, som i mange andre, er det ikke gitt at alle spørsmål vil bli besvart, sier statsadvokat Johan Øverberg.