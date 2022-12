Fant narkoregnskap i millionklassen på 24-åringens laptop

Det får TV 2 opplyst.

På laptopen til den tiltalte 24-åringen har politiet funnet et omfattende narkotikaregnskap.

Regnskapet tyder på at han fra oktober og frem til jul i fjor omsatte narkotika for om lag to millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

Nylig kom tiltalen mot de fire mennene som politiet mener står bak kidnappingen av en 21-åring på Tolga natt til 2. januar i år.

KJØRTE FRA OSLO: Første nyttårsdag kjørte gjerningsmennene fra Oslo til Vingelen i Tolga. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nå kan TV 2 fortelle flere hittil ukjente detaljer om bakgrunnen for kidnappingsdramaet.

Ulike roller

I tillegg til bortføring er den 24 år gamle mannen tiltalt for å ha omsatt om lag en kilo kokain, nesten syv kilo cannabis og drøyt 300 gram MDMA.

– Hva gjelder narkotikadelen av tiltalebeslutningen, erkjenner han delvis straffskyld uten at vi ønsker å utdype hva dette innebærer på nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

ÅSTEDET: Den unge mannen ble kidnappet mens han var hjemme hos foreldrene sine. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De tre andre tiltalte er ikke anklaget for narkotikalovbrudd.

Slik TV 2 forstår, det mener politiet at det var 24-åringen som bestilte bortføringen.

– Vår klient benekter på det mest bestemte å ha hatt noen form for «sjefsrolle» i forbindelse med borføringen i Tolga eller organisering av denne, sier Ihlebæk.

Det var to menn på 28 og 25 år som reiste til Tolga og gjennomførte bortføringen. Med seg hadde de en revolver og en skuddsikker vest.

Begge to har erkjent at de var i Tolga og tok med seg 21-åringen fra familiehjemmet.

Ran i romjulen

Ifølge TV 2s opplysninger bunner hele konflikten ut i et ran fra en leilighet i Oslo sentrum under én uke før bortføringen fant sted.

Fra den aktuelle leiligheten skal det ha blitt stjålet kokain og kontanter til en verdi på mellom 200.000 og 300.000 kroner.

OSLO SENTRUM: Det aktuelle ranet skjedde i en leilighet tilhørende denne oppgangen et sted i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

24-åringen, som av de medtiltalte pekes på som hovedmann, har i avhør erkjent at ransutbyttet tilhørte ham, i hvert fall delvis.

Da han ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling i januar, nektet han enhver befatning med saken og stilte seg helt uforstående til siktelsen mot ham.

I ettertid har han likevel valgt å fortelle en hel del mer om sin egen rolle i saken.

Nekter straffskyld for vold

Han har blant annet innrømmet at det var han som skaffet til veie bilen de to gjerningsmennene brukte da de kjørte fra Oslo til Tolga første nyttårsdag.

Fra tidligere er det kjent at de brukte en bil fra bildelingstjenesten Bilkollektivet på turen.

På vei nedover Østerdalen den aktuelle natten kjørte gjerningsmennene av veien i nærheten av Stor-Elvdal, der bilen ble gjemt bak en låve.

UTFORKJØRING: I Stor-Elvdal kjørte kidnapperne av veien. Herfra tok de drosje videre til Hamar. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Derfra tok de taxi videre til Hamar. Så ble den tiltalte 28-åringen og fornærmede kjørt videre til Oslo.

Det 24-åringen ikke mener at han kan straffes for, er hva de to gjerningsmennene som var på turen, foretok seg.

– Han er klar på han ikke har sett for seg – eller hatt noen tanker overhodet – om at det skulle utøves vold mot fornærmede eller øvrige. Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale mot ham for voldsutøvelse, sier Ihlebæk.

De tre er tiltalt for kroppsskade eller medvirkning til dette etter at 21-åringen ble skutt i rumpa med revolveren de hadde med seg.

LITEN BYGD: Det var mange minusgrader i den lille bygda Vingelen i Tolga da kidnappingen skjedde for et snaut år siden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hvem politiet mener skjøt, er ikke presisert i tiltalebeslutningen.

Også 21-åringens foreldre er fornærmet i straffesaken. Politiet mener gjerningsmennene lugget moren, dyttet faren og truet dem begge med revolveren.

– Tilfeldigheter

Mannen som kjørte 28-åringen og den kidnappede 21-åringen videre til Oslo, en 26 år gammel mann som tidligere har vært deltaker i et realityprogram, er den fjerde av de tiltalte.

– Det er tilfeldigheter som gjorde at min klient ble blandet inn i saken. Hans involvering knytter seg til at han ufrivillig måtte kjøre fornærmede og én av de andre tiltalte fra Hamar til Oslo, sier 26-åringens forsvarer, advokat Klaus Arne Munkeby Linaae.

Forsvarsadvokaten sier videre at realitydeltakeren nekter straffskyld, og at han var uvitende om hva som hadde skjedd med fornærmede og hans familie i forkant.

– Han forventer at saken vil ende i frifinnelse, sier Munkeby Linaae.

DUKKET OPP HER: Om lag 20 timer etter at 21-åringen forsvant, ringte han moren sin fra flytoget på Oslo lufthavn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den tiltalte 25-åringen som ikke ble med videre til Oslo, reiste heller tilbake til Stor-Elvdal i et forsøk på å hente bilen de hadde gjemt bak en låve i nærheten av der de kjørte ut.

Han fikk aldri startet bilen igjen, og en lokal bonde oppdaget den dagen etterpå.

25-åringen erkjenner straffskyld for bortføring og var den første av de tiltalte som meldte seg for politiet.

MELDTE SEG: En av de tiltalte meldte seg på Majorstua politistasjon. Foto: Rune Blekken / TV 2

Han forsvares av advokat Harald Grape, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

– Lei seg

Advokat Marius Ihlebæk sier at hans klient ser frem til å forklare seg for retten og deretter legge saken bak seg.

– Han er lei seg for de konsekvensene saken har fått for de involverte, sier Ihlebæk.

Ifølge TV 2s opplysninger har også de andre tiltalte forklart til politiet at de har dårlig samvittighet for at det ble brukt vold mot 21-åringen og hans foreldre.

De hevder de bare ville «hjelpe» fornærmede, og at den eneste hensikten de hadde med å reise til Tolga, var å finne ut hva som hadde skjedd i forbindelse med ranet i romjulen.

BESLAG: Politiet tok med seg en rekke ting fra leiligheten der de mener det har skjedd et ran som kan ha utløst kidnappingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forsvareren for den andre av de to kidnapperne, advokat Lars Mathias Undheim, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Camilla Ek Sørensen, men det er politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland som skal føre påtalemyndighetens sak for retten i januar.

– Påtalemyndigheten har en formening om gjerningsmennenes motiv for bortføringen. Dette blir en del av bevisførselen. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere bevisene før de skal presenteres for retten, sier statsadvokat Sørensen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med bistandsadvokat Helge Hartz i forbindelse med denne saken, uten å lyktes.