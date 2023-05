Fant mystisk bit i hamburgeren

Etter å ha sittet med skolearbeid hele dagen, gledet Sara Lorch-Falch (20) seg til å komme seg hjem, slappe av og spise middag.



Kjæresten hennes hadde bestilt mat fra Burger King Munkegata i Trondheim, og spart en hamburger av typen «Chrispy chicken» til Lorch-Falch.

– Jeg begynner å spise, og så biter jeg i noe kjempehardt, forteller Lorch-Falch til TV 2.



Hun fant den lille, harde, hvite biten og tok den ut av munnen.

– Først tenkte jeg bare at det var plast, men da jeg så nærmere på den synes jeg det så ut som en tann. Den har samme størrelse, form og farge.

Hun mistet appetitten med en gang.

– Jeg ble kjempekvalm, sier hun.

Se hva Burger King svarer nederst i saken.

MYSTISK: Dette er biten som Lorch-Falch fant i burgeren. Foto: Privat

– Alle reagerte



Lorch-Falch var alene da hendelsen skjedde, men delte opplevelsen på sosiale medier.

– Alle reagerte, og flere ble sjokkerte og svarte med «æsj» og «så ekkelt».



– Det er det ekleste jeg har opplevd noen gang, sier Lorch-Falch.

Hun forteller at hun prøvde å ringe til Burger King Munkegata for å fortelle om hendelsen, men uten hell.

Også foreldrene til Lorch-Falch ble oppdatert på hva som hadde skjedd.

– Faren min trodde kanskje det kunne være fra slakteriet, men vi vet jo ikke.

BLINDPASSASJER: Produsenteten av burgeren bruker røntgen til å oppdage benbiter i maten. Denne biten har likevel blitt med gjennom produksjonen. Foto: Privat Les mer Foto: Privat Les mer

– Jeg skjønner ikke hvordan den har kommet inn i burgeren i det hele tatt, sier Lorch-Falch.

En ting er i hvert fall sikkert.

– Jeg skal ikke spise burger på Burger King igjen.

– Brusk fra produksjonen

Olav Bæverfjord, sjef i Burger King Norge, har fått tilsendt bildene og beskrivelse av hendelsen.

– Ut i fra bildene, ser dette ut til å være en liten bit av et ben eller brusk fra kyllingen, sier han.

Om biten er en tann eller ikke, svarer ikke Burger King konkret på.

GODE RUTINER: Foto: Burger King Norge

Bæverfjord forteller at Burger Kings leverandører har gode rutiner for å luke ut slike små ben, men at disse fra tid til annen finner veien gjennom produksjonen.

På spørsmål om hvorfor Lorch-Falch ikke fikk kontakt med Burger King Munkegata lørdag kveld svarer Bæverfjord følgende:

– Det er leit å høre at gjesten har ringt oss uten å få svar, og det skyldes at det var travelt i restauranten lørdag kveld.

– Lever tilbake benbiten



Bæverfjord i Burger King ber gjester med liknende opplevelser om å fylle ut nettskjema og levere tilbake benbiten i restauranten når det er mulig.

– Da kan vi gjøre videre undersøkelser sammen med våre leverandører.

Produsenten beklager

TV 2 har vært i kontakt med Mattilsynet som har vært i kontakt med produsenten av kyllingburgeren.

De sier at denne biten er et ben fra kyllingen som har kommet med inn i burgeren. De har røntgen maskin som skal oppdage slikt, men siden kyllingben har liten massetetthet kan det være vanskelig å oppdage.

– Vi får heldigvis få avvik på dette, men det er alltid dumt for de som får oppleve det. I burgeren « Crispy Chicken» brukes det benfritt kyllingfilet og lår, men her er det et avvik. Det kan sammenlignes med at en finner fiskeben i fiskepinner.

– Det er høyst beklagelig at kunden har fått bein i burgeren, og vi er glade for at det ikke skjedde noen skader som følge av beinet. Vi oppfordrer til å melde ifra til restauranten og til Mattilsynet hvis slike avvik oppdages.

Produsenten skal følge opp avviket.