Fant mugg i nye blokker – nå tar bydelen grep

Over to år etter at de nye boligblokkene på Røakollen i Oslo stod innflytningsklare, har det blitt påvist muggsopp i flere av leilighetene.

Beboere har fortalt om pustebesvær, nyoppståtte allergier og i verste fall astma. TV 2 har sett legeerklæringer som bekrefter dette.

Obos sa til TV 2 at årsaken til muggsoppens dannelse skyldes fuktig betong, altså en konstruksjonsfeil.

Vil ikke fjerne muggsoppen

For å rette opp feilen vil Obos teste alle leiligheter med en støvprøve. Slår leiligheten ut på et visst nivå på disse testene, vil den gjeldende leiligheten bli forseglet.

Flere av beboerne reagerer sterkt på at Obos ikke vil fjerne muggsoppen. De mener forsegling er en midlertidig løsning som vil føre til store helsemessige og økonomiske konsekvenser for de det gjelder.

BLE SYK: Ekteparet Frank og Lisbeth Myrvoll har måttet flytte ut av leiligheten sin på Røakollen fordi de ble syke av å bo der. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det er veldig psykisk tungt, sa Frank Myrvoll (81) til TV 2 forrige uke.

Han og kona Lisbeth Myrvoll (77) er to av beboerne som har fått erstatningsbolig betalt av Obos som følge av problematikken knyttet til muggsopp.

Totalt har over 40 husstander fått et slikt tilbud.

Flere kommunale leiligheter

Bydel Vestre Aker bekrefter til TV 2 at Oslo kommune eier et antall seksjoner og andeler i borettslag og et boligsameie i de samme blokkene hvor det er påvist muggsopp.

Det er Boligbygg Oslo KF som offisielt står oppført som eier av de kommunale leilighetene. De huser Oslos svakerestilte, ofte mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

Med over 11.000 leiligheter omtaler de seg selv som Norges største utleier.

Det er likevel bydelen, Vestre Aker, som har tilsynsmyndighet.

– På generelt grunnlag vurderer vi fukt og muggsoppskader som alvorlig, fordi det er påvist en sammenheng mellom dette og forekomst av helseskader, sier bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen til TV 2.

HULL I GULVET: Frank og Lisbeth Myrvoll sin leilighet har flere hull i gulvet, og det har blitt påvist muggsopp. Likevel blir leiligheten «godkjent» av Mycoteam. Foto: Sverre Saabye / TV 2

De fører nå tilsyn ved de kommunale leilighetene i Aslakveien 24 og 26.

– Vi har tilsynsmyndighet og gjør tilsyn ved å innhente dokumentasjon. Dersom dokumentasjonen viser avvik, vil vi vurdere om det er grunnlag for å ta i bruk virkemidler i folkehelseloven, forklarer Eggemoen.

Tar ikke egne prøver

Det er Boligbygg KS som skal svare ut tilsynet fra bydelen.

– Hvilke prøver gjør dere i leilighetene for å sikre at det er helsemessig forsvarlig å bo der?

– I denne saken støtter vi oss på undersøkelsene som blir gjort. Vi har så langt ikke fått klager på inneklimaet.

– Om nye undersøkelser viser at våre beboere trenger erstatningsbolig, vil vi gå i dialog med Obos om dette, sier Harald Wisløff, kommunikasjonsansvarlig i Boligbygg Oslo KF.

Han understreker at de ikke har gjort egne undersøkelser i leilighetene utover prøvene som har blitt gjort av Mycoteam, i regi av Obos.

– Det er selvsagt leit at det er oppdaget muggsopp i enkelte av leilighetene. Men som eier av leiligheter i Aslakveien forholder vi oss til styrene og stoler på hvordan disse håndterer problemet, sier Wisløff.

Obos tar saken på alvor

Ingen av prøvene som har blitt gjort i de kommunale boligene har så langt slått ut for mugg på støvprøvene.

TV 2 er kjent med at det har blitt påvist mugg i leiligheter som har hatt «godkjente» støvprøver. På spørsmål om dette, svarer Obos at de ikke kan gå inn på enkelttilfeller.

Konserndirektør for boligutvikling storby i Obos, Ingunn Andersen Randa, sier på generelt grunnlag at de har forståelse for beboernes bekymring.



– Vi har en trygghet i den faglige anbefalingen som gjør at vi er sikre på at dette er en god løsning som sikrer alle et godt inneklima.

BEKLAGER: Ingunn Andersen Randa har beklaget situasjonen på Røakollen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Obos sier de vil ta saken på stort alvor fremover.

– Vi vil i første omgang konsentrere oss om å gjøre en god jobb med å få målt leilighetene, komme med en tydelig plan for hvordan vi faktisk får utbedret dem, så de får et normalt inneklima. Det er vårt fokus nå, sier Andersen Randa.