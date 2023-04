Fant menneskeknokler: – Har vært død i flere år

BERGEN (TV 2): En turgåer fant det som etter all sannsynlighet er menneskelevninger utenfor et boligfelt i Bergen.

Politiet rykket fredag ut etter at det ble funnet beinrester i et skogholt i enden av et boligfelt i Åsane i Bergen.

– Det er funnet noen beinrester som tyder på å være fra et menneske, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til TV 2.

– Utenfor allfarvei

Det var en turgåer som fant knoklene, som ifølge operasjonslederen ikke lå nedgravd.

– Det ligger litt utenfor allfarvei, sier Dahl-Michelsen.

LIKBIL: Likbil er på stedet for å frakte vekk levningene. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Politiet gjør nå undersøkelser på stedet, og avhører personen som fant knoklene.

– Vi har ingen åpenbare savnet-saker å koble det til enda, sier operasjonslederen, som sier det foreløpig er uklart hvor lenge knoklene har ligget der.

Funnet skjer bare litt over en måned etter at en død person ble funnet i et telt på Sandsli i Bergen i februar.



Funnet med klær

Politiets innsatsleder på stedet, Rune Vedeler, sier det er ulendt og bratt terreng på stedet.

– Det er åpenbart for politiet at personen har vært død i flere år. Vi jobber nå for å identifisere vedkommende så fort som mulig, sier Vedeler til TV 2.

HAR LIGGET LENGE: Innsatsleder Rune Vedeler sier levningene bærer preg av å ha ligget i skogen lenge. Foto: Geir Johnny Huneide / TV2

Han sier det er funnet klesplagg både på og i nærheten av levningene. De bærer preg av å ha ligget i skogen i flere år.

– Har personen dødd her eller blitt fraktet hit?

– Det har vi ingen formening om per nå, sier Vedeler.

Han har ingen opplysninger om personens kjønn foreløpig.

– Mistenker dere noe kriminelt?

– Per nå har vi alle muligheter åpne.