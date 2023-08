Fant lommeboken igjen etter 29 år (!)

I 1993 flyttet Markus Bjerkenes (47) fra Steigen til Bodø. Den gangen var han kun 16 år.

Etter at han kom til Bodø klarte han å miste lommeboken sin.

– Selve hendelsen husker jeg ikke så mye av. Jeg tror jeg må ha vært rundt 16- eller 17 år den gangen. På den tiden var det nok litt sånn at «oi, der var sykkelen stjålet», eller at fotballskoene ble borte, sier Markus Bjerkenes til Avisa Nordland, som først omtalte saken.

– Var du som ungdommer flest, litt ung og naiv?

– Jeg var en ung hybelboer den gangen. Jeg var nok litt rotete av meg. Det å miste lommeboken var veldig irriterende. Det hele handlet om at man var en ung mann som kom til en større plass og kanskje litt naiv, forteller Bjerkenes til TV 2.

Lommeboken ble etter hvert glemt, og årene gikk.

MINNER: ID-kortet er fra det lokale postkontoret på Leines i Steigen. Nå er det lagt ned. Foto: Privat

Men i forrige uke skjedde det utrolige.

Det var folk som jobbet med noen avløpsrør i bydelen Alstad i Bodø kommune.

Utrolig godt bevart

I en av kummene dukket det nemlig opp ei lommebok. Ikke nok med det, lommeboken var utrolig nok i veldig god forfatning.

I lommeboken fant arbeiderne et gammelt ID-kort med bilde av en svært ung Markus Bjerkenes fra 1993.



– Jeg ble kontaktet av en hyggelig kar. Det første jeg tenkte av at dette trolig ikke hadde noen med meg å gjøre. Jeg fikk arbeideren til å sende over bilde av ID-kortet. Da var det ingen tvil om at det var en ung utgavene av meg selv, og jeg skjønte fort at det her måtte være min lommebok, humrer Bjerkenes.

Da hadde det gått neste 30 år siden sist han hadde sett lommeboka.

– Jeg skjønner at det må ha vært lenge siden, for jeg husker ikke siste jeg hadde lommebok. Kanskje den til og med var den siste jeg hadde, forteller han.

– Hva tenker du om at lommeboken var i så god forfatning?

– Man skulle tro neste tro at den hadde ha gått i oppløsning for lengst etter alle disse årene, men det var visst god kvalitet på den lommeboka. Det som kanskje var det viktigste der, var at jeg hadde tilgang til postbanken i tillegg til ID-kortet. Jeg hadde et håp om at de hadde klart å berge noen av pengene, men at det var tomt var nok ingen overraskelse, forteller han.

Fant kondomer

Men lommeboken inneholdte noen mer og som skulle gi Bjerkenes forklaringsproblemer.

For i lommeboken lå det også to kondomer. Også de var i forbløffende god forfatning.

– He he. Det var vel en del av grunnutrustningen den gangen. Jeg husker at jeg fikk formaninger fra fatteren den gangen om at dette var viktig å huske på, forteller 47-åringen.

– Kondomene ser jo hele ut?

– De ligger fortsatt i plastikken som er hel. så de ser ut til å ha tålt tidens tann. Kvaliteten er vel neppe den samme, humrer han.

29 ÅR GAMLE: Det er ikke helt sikkert at disse to kondomene tilfredsstiller dagens kvalitet. Foto: Privat

Bjerkenes har vist innholdet i lommeboken til sine to gutter. De hadde plutselig mange spørsmål.

– De er 11 og 14 år gamle og i den rette alderen. Jeg måtte plutselig begynne å forklare innholdet. Jeg måtte påpeke at det er viktig å passe på tingene sine, og at man må være forberedt, humrer han.

God historie

– Det var bedre å hoppe i det enn å krype i det. Vi skal ta en liten gjennomgang på hva disse skal brukes til. Moralen er, alltid vær beredt, forteller Bjerkenes.

Han la ut historien om lommeboken på Facebook.

– Det har kommet mange meldinger og reaksjoner. Det er tydelig at mange kjenner seg igjen fra ungdomstiden. Dette er blitt en veldig god historie med hyggelige tilbakemeldinger, forteller han.

Å få tilbake lommeboken etter neste 30 år gjør at også minnene strømmer på.

Spesielt det å se igjen ID-kortet som er fra Postverkets Identitetskort. Disse finnes ikke lengre.

ID-kortet viser at han fikk utstedt dette den 6. november i 1993.

– Det er faktisk et av de siste ID-kortene som ble laget på postkontoret i Leines i Steigen før det ble nedlagt, minnes Bjerknes.

– Skal du ta i bruk lommeboken igjen?

– Den ligger fortsatt til tørking. Jeg har vel neppe noen behov for den i dag, men at den var i god kvalitet er det ingen tvil om. Det er vel kortmappe eller mobiltelefon som gjelder nå, sier Markus Bjerkenes.