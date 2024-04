Fant kattunger innelåst og forlatt: – Hjerteskjærende

Nina og Jan Nilsen reddet to små katter fra en usikker skjebne. – Det er helt forkastelig at voksne mennesker gjør dette, sier Dyrebeskyttelsen.

Onsdagen ble ganske annerledes for Nina og Jan Nilsen fra Drammen.

På vei hjem fra jobb fant Jan to dumpede katteunger.

– De var låst inne i et kattebur og satt inne i et busskur. I buret var det en åpen matpose og to møkkete skåler, forteller Nina Nilsen til TV 2.

TOK INN KATTENE: Nina Nilsen er rystet over at folk forlater katter på denne måten. Foto: Privat.

– Hårreisende

Ekteparet ble enige om å ta de to kattene med seg hjem. Nilsen forteller at kattungene er omtrent fem måneder gamle.

– De er flotte og rolige katter. Og de var veldig sultne og begynte å spise med en gang.

Nilsen har lang erfaring med katter selv og kjøpte inn kattesand og mat til de små. Nå håper hun at noen andre vil adoptere de små kattungene.

– Dette er ganske hjerteskjærende. Dette er forskremte dyr som ble dumpet i et busskur, sier hun.

KATTUNGER: Nilsen fant en gutt og en jente i buret. De to kattene er friske og kosete. Foto: Nina Nilsen.

Katteburet var satt langs riksveien hvor det går mye trafikk. Nilsen frykter hva som hadde skjedd hvis buret åpnet seg.

– Da hadde de ikke klart seg. Det er hårreisende at folk har hjerte til dette.

Skal politianmelde saken

Nilsen har kontaktet den frivillige organisasjonen Kattehjelpen. De spesialiserer seg på å redde og omplassere forlatte katter.

– Vi skal kastere og ID-merke dem omgående. Nå starter den tunge jobben med å finne et nytt hjem til disse kattungene, sier Hilde Strysse.

DYREVENN: Hilde Strysse i Kattehjelpen er glad i dyr. Hun blir provosert over at folk forlater katter. Foto: Privat.

Hun er leder av Kattehjelpen Drammen og omegn, og forteller at dette er langt ifra en unik sak.

– Dette skjer oftere enn du aner. Jeg tipper vi får inn fire katter i uka bare i vårt område sier Strysse.



Hun er glad for at ekteparet Nilsen tok inn kattene midlertidig.

– Og det blir en politianmeldelse, sier Strysse.

I BUR: Kattene ble funnet innesperret i dette buret. Foto: Nina Nilsen.

– Varslingsplikt

Også Dyrebeskyttelsen Norge mener det var bra og riktig å ta inn de to små kattene.

– Alle har hjelpeplikt og varslingsplikt hvis man finner dyr som lider, eller er forlatt, sier daglig leder Åshild Roaldset.

KRITISK: Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun forteller at små dyr, som katter, kaniner og hamstre blir forlatt til stadighet over hele Norge.

– Vi rehabiliterte og omplasserte cirka 3500 hjemløse dyr i fjor. Det er helt forkastelig at voksne mennesker tar til seg et dyr, for så å vanskjøtte det senere, sier Roaldset.

Også Dyrebeskyttelsen Norge politianmelder de sakene de kan.

Dette bør du gjøre

Roaldset har klare råd til de som finner et forlatt dyr.

– Finner man et dyr på avveie er vår oppfordring å ta bilder av funnstedet, og kontakte oss eller tilsvarende organisasjon.

Roaldset har stor forståelse for at ikke alle kan gjøre som Nilsen og ta med seg dyr hjem.

– Men de fleste dyreklinikker har åpen dør og vil si ja hvis du ringer dem og spør om de kan ta inn smådyr som blir forlatt på denne måten, sier Roaldset.

REDDET: Denne katten ble reddet og trenger nå et nytt hjem. Foto: Nina Nilsen.

– Finnes en katt for alle

De frivillige rundt i Norge som jobber med å redde og omplassere dyr har mye å gjøre, ifølge både Roaldset og Johansen.

De mener en stor årsak til omfanget er at det fødes spesielt for mange katter rundt i landet.

– Jeg blir oppgitt av det. De dyrene som trenger et hjem aller mest er de som er hensatt, sier Strysse i Kattehjelpen.

Roaldset i Dyrebeskyttelsen mener alle som kunne tenke seg enn katt, bør unngå å bidra til nye kattungekull.



– Vi anbefaler ingen å få kattunger. Alle som vil ha en katt vil finne nydelige, kosete og perfekte katter som er klare for et nytt hjem, ved å henvende seg til en av våre 25 lokalavdelinger. Det finnes en katt til hver familie, sier hun.

HJEMLØS: Denne katten trenger nå et nytt hjem. Det gjør også mange katter over hele landet. Foto: Nina Nilsen.

Å adoptere en katt som trenger det er også mye billigere, ifølge Strysse.

– Å adoptere enn katt er mye billigere. Hos oss får du en katt med full helsesjekk, kastrering og ID-merke for 1200 kroner. Det koster flere tusen kroner å kastere enn hunnkatt på en dyreklinikk selv, sier hun.

Vil ha obligatorisk ID-merking

Veterinærforeningen syns også det er synd at så mange katter blir forlatt og omplassert rundt i landet.

De slår et slag for obligatorisk ID-merking av katter i Norge.

– Obligatorisk merking kan bidra til å øke statusen på dyret, sier kommunikasjonssjef Frauke Becher.

Når en katt ID-merkes knyttet den til en eier. Det kan føre til at folk ikke tar like lett på å dumpe den, mener Veterinærforeningen.

De får støtte av Roaldset.

– OIbligatorisk ID-merking hadde vært til stor hjelp for å forebygge hjemløse dyr og vi håper dette snart kommer på plass også i Norge.