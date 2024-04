Fant hjerteskjærende brev: – Tårene rant

Torsdag var Per Gunnar Sørstrand fra Smøla ute på båttur.

Han er ofte ved sjøen og har flere ganger tidligere funnet flaskepost i vannet.

Det ble derfor ingen stor reaksjon da han plutselig kom over en utenlandsk vannflaske med et brev inni.

– Jeg plukket den bare opp, og tok den med meg hjem, sier Sørstrand til TV 2.



Men i motsetning til de andre gangene inneholdt denne flasken et helt spesielt brev.

– Jeg skjønte ingenting

Da Sørstrand kom hjem fra båtturen, kuttet han opp flasken og begynte å lese brevet som lå inni.

Kona Bianca Sørstrand så hvordan mannen umiddelbart reagerte på det han leste.

– Jeg så at ansiktet hans ble alvorlig og at han fikk tårer i øyene. Jeg skjønte ingenting, sier Sørstrand.



SPESIELL OPPLEVELSE: Funnet av flaskeposten og brevet inni ble en helt spesiell opplevelse for ekteparet. Foto: Privat

Etter noen minutter fikk hun selv se brevet, og hun reagerte på samme måte.

– Tårene bare rant. Vi ble begge utrolig rørt, sier Sørstrand.



Ble bare to måneder

Brevet starter med to korte ord; «Dear Lily».

Teksten er en bursdagshilsen fra en far til sin datter Lily på tiårsdagen.

I brevet forteller faren om alt han skulle ønske at de to kunne gjøre, og om hvor mye han savner datteren. For Lily døde bare to måneder etter at hun ble født.

I slutten av brevet skriver faren at datteren døde i 2013, og at han håper den som finner brevet kan minnes henne.

«Hun vil alltid være i mitt hjerte og jeg savner henne så mye at det gjør fysisk vondt. Vær så snill og be en bønn for min nydelige, modige datter», står det nederst i brevet.



Brevet ble sendt 13. august 2023, og det tok hele 249 dager før noen fant flaskeposten.

FORKLARTE: I slutten av brevet forklarer faren at datteren er død og ber dem som eventuelt finner brevet om å ta kontakt. Foto: Privat

Fikk sjokk da noen ringte

Det sto ikke hvem som hadde skrevet brevet, eller hvor brevet var sendt fra.

Men helt til slutt har avsenderen skrevet telefonnummeret sitt. Familien i Smøla bestemte seg raskt for at de ønsket å ringe mannen.

Ved første forsøk fikk de kontakt med pappaen som hadde skrevet brevet. Mannen heter Carl Wilson og er fra Skottland.

Han er fortsatt dypt preget og sjokkert når TV 2 tar kontakt en dag senere.



– Det er virkelig helt utrolig at noen fant flaskeposten og tok kontakt, sier Wilson til TV 2.

SENDTE BILDE: Etter å ha snakket på telefon sendte Wilson dette bildet til Per Gunnar og Bianca Sørstrand for å vise hvor rørt han var. Foto: Privat

– Et tegn fra Lily

Datteren Lily Alice Wilson ble født med en sjelden genfeil og døde nøyaktig to måneder etter at hun ble født, 13. oktober 2013.



Han og kona har skrevet bursdagsbrev til datteren hvert år siden hun døde. Noen ganger sender de brevet som flaskepost, andre ganger fester de brevet til en ballong.

– Det er så mange ting jeg aldri fikk sagt til henne. Brevene har blitt vår måte å holde hennes minne i live, sier Wilson.



Selv om de har sendt brev i ti år har Wilson aldri blitt kontaktet av noen som har funnet brevene tidligere.

– Det var utrolig spesielt. Vi har vært gjennom en vanskelig periode fordi min kone har blitt diagnostisert med brystkreft. Dette føltes som et tegn fra Lily om at alt kommer til å gå bra, sier Wilson.



Gjorde sterkt inntrykk

For familien i Norge ble flaskeposten en helt spesiell opplevelse. Brevet og samtalen med Wilson har gjort sterkt inntrykk.



– Hans kjærlighet for sin avdøde datter er utrolig rørende. Jeg er glad vi kunne bidra med å gjøre han og familien så glade, sier Bianca Sørstrand.



Ekteparet håper historien kan være et lysglimt i et ellers mørk nyhetsbilde preget av konflikt og uro.

– Vi må ikke glemme å bry oss om andre og tørre å vise medmenneskelighet. Det er nok elendighet i verden, sier Per Gunnar Sørstrand.