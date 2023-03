Fant død rev med partyhatt hengende ved skolevei

– Jeg får først sjokk, så kjenner jeg at jeg blir sint, sier Roy Eilertsen til TV 2.

Noen timer tidligere gikk han en spasertur han sent vil glemme, sammen med sin sønn, langs en vei like ved hjemmet deres i Dæhlibygda i Nordre Land.

På et gjerde like ved busstoppen som skolebarna i nabolaget bruker, henger det en død rev, «pyntet» med partyhatt.

– Jeg ser noe pels og begynner å klø meg i hodet. «Hæ?», tenker jeg, så ser jeg at der er en rev. Og den var ekte. Det kan ikke ha vært lenge siden den var drept, for den var ikke stiv, forteller han.

– Grotesk

Det sto et skilt med et navn på ved siden av. Eilertsen sitter med inntrykk av at dette var en slags bursdagsmarkering, siden det også sto hvor mange år vedkommende fyller.

Oppland Arbeiderblad, som omtalte saken først, skriver at det skal dreie seg om en «fleip».

– Det er helt ubegripelig. Det er så umoralsk, at et dyr skal lide for at en har bursdag. Det er sånn jeg kunne trodd på i Texas, men ikke på landet i Norge. Det var grotesk.

Ifølge Eilertsen bor det mange småbarn i nabolaget. Han tipset både viltnemnda og lokalavisen.

– Min sønn er så liten at han ikke skjønte noe av det, men jeg tenker at det kan være en del andre barn som kan reagere på dette, sier han til OA.no.

Det er lov å drepe rev frem til 15. april.

NAVN OG ALDER: På skiltet som vi har sladdet, til høyre i bildet, står det navn og alder på en person som tilsynelatende har bursdag. Foto: Roy Eilertsen

Vil granske saken

Dyrerettighetsorganisasjonen Noah vil se nærmere på denne saken, etter at TV 2 informerte om den.

– Når man ser denne type respektløs behandling av dyr, må man også stille seg spørsmål om hvordan dyret har blitt behandlet som levende, sier leder Siri Martinsen i Noah.

– Det er vanskelig for oss å si om dette har vært et brudd på dyrevelferdsloven, men det er uansett helt klart en respektløs behandling av dyr. Vi må se på om dette rammes av noen bestemmelser, legger hun til.

Roy Eilertsen ble værende på stedet en liten stund og så at det kom en person med bil. Eilertsen spurte om vedkommende var fra viltnemnda, men fikk ikke svar. Mannen tok ned reven, la den i bilen sin og kjørte videre.

– Samboeren min fulgte etter og så at han stoppet ved et nytt dyr som var hengt opp, som så ut som et rådyr. Han hev også dette dyret bak i bilen, sier Eilertsen til TV 2.

Ingen polititiltak

Eilertsen forteller at han har informert politiet om det de har sett. Operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt bekrefter at de mottok en henvendelse om dette klokken 11.57 torsdag.

Politiet gjorde ingen tiltak i saken, ettersom reven var død.

– De som har gjort dette, bør få en bot. Jeg har ikke ord for denne hendelsen, sukker Eilertsen.

Siri Martinsen er glad for at Eilertsen tok tak i episoden. Hun forteller at Noah ser flere eksempler på at folk viser lite respekt for reven.

– Det er fine reaksjoner fra faren. Det er bra at folk reagerer på denne type respektløs behandling av dyr, sier Noah-lederen.