Fant dette blant potetene: – Trodde ikke det vi så

På en hytte på Sjusjøen skulle Knut Barlien, Kjersti Jonassen, Fia Vestreng, Ingrid Vestreng og Per-Øivind Vestreng kose seg med raclette, sammen med litt fløtegratinerte poteter og rødvin.

De hadde kjøpt inn Eldorados fløtegratinerte poteter fra frysedisken i god tro om at alt var som det skulle.

Men da de hadde tint pakken med poteter og helte den ut i formen, oppdaget de at det var noe mer enn bare poteter i pakken.

– Vi trodde egentlig ikke det vi så, sier Barlien.

Morsom situasjon

Midt mellom fløten og potetene lå det plutselig noe blått.

– Vi rørte litt i det, og da så vi at det lå en hel plastskrape eller en sparkel av noe slag.

HYTTEKOS: Til tross for at det dukket opp en merkelig gjenstand, fikk gjengen et bedre måltid på hytten. Kjersti Jonassen og Anne-Sofie Vestreng lo godt da den dukket opp. Foto: Privat

Gjengen på fem synes hele situasjonen bare er morsom, og har kost seg mye med funnet. De anslår at skrapen må ha vært rundt 21 centimeter lang, og at den har havnet i posen under pakkeprosessen.

Barlien forteller at han selv har jobbet med emballasje. Han vet derfor litt om reglene for redskaper som brukes til produksjon.

STOR: Barlien sier at skrapen er cirka like lang som posen med poteter. Foto: Privat

– Alt skal være blått eller andre farger som er lett å skille ut dersom det skulle skje noe, men dette har de ikke sett da. Det er jo slikt som kan skje.

– Skrapen er like hel, og vi kunne ikke se noen andre deler eller merker på posen, sier han.

– Beklager

Eldorado er NorgesGruppens egen merkevare. Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, sier til TV 2 at de ikke vet hva som har skjedd enda.

– Kvalitetsavdelingen vår ser på saken nå for å finne ut av hvordan dette fremmedlegemet har havnet sammen med potetene.

– Dette skal jo ikke skje, så vi er veldig glad for at kunden har tatt kontakt slik at vi har mulighet til å rydde opp her. Det er jo bare å beklage, sier Søyland.

Men selv med en skrape i de fløtegratinerte potene fikk de fem på Sjusjøen seg et godt måltid.

– Ingen har blitt dårlig. Vi skylte det ned med rødvin og potetene fikk en litt ekstra spiss, sier Barlien.