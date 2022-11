Fant Birgitte drept: – Følte politiet trodde jeg tullet

HAUGESUND (TV 2): En lokal bonde fant Birgitte Tengs (17) drept på sin egen tomt. Den dag i dag husker bonden fortsatt godt hva han så, og han er fortsatt opprørt over politiet.

ÅSTEDET: Birgitte ble funnet til venstre i bildet, like ved Gamle Sundsveg på Karmøy. Hun ble funnet av en bonde som kjente henne. Foto: Dagbladet / Privat

– Jeg husker jeg tenkte: «Gud, her ligger det et menneske», forteller bonden i vitneboksen torsdag.

For han begynte lørdag 6. mai i 1995 som en helt vanlig morgen.

Han skulle reise av sted for å hente en gravemaskin da han ble oppmerksom på blodspor i veibanen, sannsynligvis de samme blodsporene som en politipatrulje reagerte på natten før.

Han la også merke til at grinda, der man slipper dyrene gjennom, sto åpen.

Da bonden undersøkte ytterligere, så han Birgittes to legger. Da fikk han panikk.

– Jeg løp inn for å ringe etter hjelp da jeg skjønte at det var et menneske.

– De trodde jeg tullet

Mens han snakket med politiet, opplevde bonden at han ikke ble tatt på alvor, husker han.

– Jeg hadde en følelse av at de trodde at jeg tullet, men til slutt sa de at de skulle komme.

Etter et kvarters tid kom den første politipatruljen.

På det tidspunktet ante ikke bonden hvem som var funnet fordi han så aldri ansiktet på mennesket som lå der.

Mens politiet undersøkte åstedet, ble han bedt om å komme bort, forteller han.

Da så bonden at det var nabojenta, Birgitte Tengs, som lå død. Da ble han dårlig, minnes han.

Bonden kjenner Birgittes far, Torger Tengs, godt. Hans niese og Birgitte var også nære venner.

– Jeg ville ikke tro det jeg så, sier han.

Diskusjon om skitten plast

Bonden forteller at han reagerte på at politiet brukte lang tid på det de holdt på med.

– Jeg husker at jeg sa at de måtte få fortgang i dette her.

Deretter ble bonden spurt om han hadde plast hjemme. Politiet trengte dette for å dekke til åstedet i tilfelle det begynte å regne.

Han mener at han hentet skitten plast som ble lagt ut på eller ved åstedet, og denne plasten har han sett bilder av i mediene.

Bildene han blir fremvist av aktoratet nå, viser en tilsynelatende ren plast som ikke har tilhørt ham.

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs, men han nekter straffskyld. Rettstegning: Ane Hem Foto: Frode Sunde / TV 2

Aktor blar frem bilde etter bilde, men uten at de finner bildet bonden mener han har sett.

– Kan ikke garantere at den var ren

Bonden er uansett helt klar på at hans skitne plast ble lagt i nærheten av åstedet.

I avhør dagen etter drapet sa bonden imidlertid at lensmannsbetjentene hadde spurt ham spesifikt om han hadde ubrukt plast hjemme.

Det kommer også frem i avhøret at han selv skal ha fått beskjed av politiet om å bidra til å dekke over åstedet.

Bonden blir av forsvareren spurt om hvordan han som lekmann opplevde at åstedet ble håndtert.

– Nå har jeg fått mange opplysninger, men det var oppholdsvær. Når det er oppholdsvær, så skal man vel ikke dekke til et åsted med en plast som du ikke er sikker på at er helt ren, sier bonden og legger til:

DEKKET TIL: Åstedet ble dekket til med plast, angivelig på grunn av frykt for regn. Foto: Eirik Østberg / Haugesunds Avis

– Den plasten jeg fant hjemme på loven, kan jeg ikke garantere at var ren.

Dette er for forsvarerne et sentralt spørsmål med tanke på faren for at tekniske beviser kan ha blitt oversmittet.

Har et nøkkelbevis

Aktors nøkkelbevis mot tiltalte Johny Vassbakk (52) er et YDNA-bevis. Selv nekter han enhver befatning med drapet.

De har presentert ulike teorier om hvordan det tekniske sporet kan ha havnet på strømpebuksa, for eksempel gjennom oversmitte eller fordi politiet har kontaminert strømpebuksa da denne ble håndtert.

Bonden er svært kritisk til måten politiet oppførte seg på åstedet, både knyttet til ting de sa og hvordan de behandlet åstedet.

– Politiinnsatsen i denne saken er en tragedie. De burde sagt at de gjorde flere tabber.

Aktor Nina Grande avbryter bonden og sier at hun konstaterer at han er kritisk til politiets innsats i Birgitte Tengs-saken.

– Ja. Ikke bare jeg, men hele Karmøy er misfornøyd med politiet.