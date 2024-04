Fant 43 prosent tekstlikhet i Kjerkol-oppgave

Da Ingvild Kjerkol møtte opp på Statsministerens kontor i halv ni-tiden fredag morgen, trodde hun at hun skulle fortsette i jobben.



Fredag kveld kunne TV 2 presentere rapporten som felte helseministeren.



Nemnda har fattet to vedtak - et for Kjerkol og et for medstudenten. TV 2 publiserer bare vedtaket som er gitt til Kjerkol.



I den knusende rapporten heter det at da Kjerkol leverte inn masteroppgaven høsten 2021, ble det i en rutinemessig plagiatkontroll avdekket et tekstsammenfall på 19 prosent.

Men «totaliteten av plagiatgrad» ble ikke vurdert som alarmerende.

43 prosent

Da mediene i januar fant en rekke tekstlikheter uten at dette var kreditert, ble det gjennomført en ny plagiatkontroll, heter det videre:

– Denne gangen viste plagiatrapporten et tekstsammenfall på til sammen 43 prosent med ulike kilder fordelt over 461 tekstblokker, heter det i rapporten.

Da Kjerkol ble innkalt til et avklaringsmøte, uttalte hun at «det ville vært høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», står det i rapporten.

Ifølge nemnda har det opprinnelige sensurvedtaket bygd på feil faktum dersom sensorene ikke oppdaget at det forelå plagiat.

Nemndas konklusjon er at «det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk».

Forsettlig fusk

I spørsmålet om Kjerkol fusket forsettlig eller grovt uaktsomt, har nemnda kommet til at hun har fusket forsettlig.

– Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kjennskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enig i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til, skriver klagenemnda.

Ifølge lovverket kan forsettlig fusk føre til annullering av eksamen og utestenging i to semestre. Nemnda har kommet frem til at annullering er tilstrekkelig i Kjerkols tilfelle.