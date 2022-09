Fant 23 tonn søppel: – Utrolig fornøyd

Det var hovedsakelig to typer søppel som dominerte da deltakerne i verdens største ryddeaksjon «Rein Hardangerfjord» hentet opp tonnevis med søppel.

For å bruke plast-organisator Kenneth Bruvik sine egne ord - det var et «sprøtt» prosjekt, som de brukte ett år på å realisere.

Torsdag 15. september ble alle planer satt ut i livet, da 3000 mennesker skred til verket og ryddet store deler av vestlandsfjorden for plast og søppel.

Det hele ble organisert av «Rein Hardangerfjord», og resultatet ble tonnevis med opphentet søppel og avdekking av miljøkriminalitet.

– Det å se så mange samfunnsaktører, bedrifter, skoler, miljøorganisasjoner og andre bli med... det har gjort et veldig stort inntrykk, sier Bruvik.

ORGANISATOR: Kenneth Bruvik er en kjent miljøforkjemper, som har vært tungt inne i organiseringen av det som ble en av verdens største ryddeaksjoner på ett punkt. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Så mye hentet de opp

Seks dager etter aksjonen, har alt søppelet blitt lastet opp på ei kai nær Rosendal i Kvinnherad.

I skrivende stund kommer det fremdeles inn fullastede båter, og siden alle funn blir registrert i en egen app, er det allerede nå mulig å slå fast hvor mange tonn man har klart å samle inn totalt.

– Appen viser 20,2 tonn, men det er fremdeles mye som ikke er talt opp. Vi anslår å ha rundt 23 tonn her nå, sier Bruvik når TV 2 ringer onsdag.

Hvis du trenger noe å sammenligne vekten med, kan du se animasjonen under og tenke at en hvalross veier ett tonn.

Grafikk: May Husby / TV 2

Disse dominerer

Bruvik sier det hovedsakelig er to typer søppel som dominerer - tau og isopor.

– Det er enorme mengder med dette, og mye av det skal vi klare å gjenvinne. Isoporen er utrolig negativ for naturen, fordi den deles opp og går inn i dyrene og næringskjeden. Derfor er vi er utrolig fornøyde med å ha klart å få opp såpass mye, sier han.

Også leder Ann-Helen Ernstsen i «Senter mot marin forsøpling» (Marfo) er glad for den suksessfulle aksjonen.

Hun vedgår likevel at det er blandede følelser når man finner så mye søppel i naturen.

– Samtidig kan en ikke grave seg ned og bli fortvilet når man jobber med dette. Man må tenke at det er positivt med hver plastbit som blir hentet opp, sier hun.

SØPPEL: Enorme mengder tau har blitt hentet opp fra Hardangerfjorden den siste uken. Dette kan flises opp og havne i næringskjeden. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Miljøkriminalitet

Marfo-lederen har derimot lite til overs for naturforsøpling som TV 2 fikk se på nært hold i Hardangerfjorden.

Fiskeridirektoratet tok oss med inn i et skogholt, der man fant opptil 100 store plastblåser fra et gammelt blåskjell-anlegg.

Eieren hadde rapportert inn at virksomheten var avsluttet og at anlegget var ryddet bort, men Fiskeridirektoratet kunne vise at store deler av utstyret bare var lempet på land.

– Dette viser at slike miljøaksjoner også kan avdekke miljøkriminalitet. Dette er lærdom for fremtidige ryddeaksjoner, sier Ernstsen.

MILJØKRIM: Opptil 100 plastblåser ligger slengt i et skogholt. Olav Lekve i Fiskeridirektoratet sier det er trist å se. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Olav Lekve i Fiskeridirektoratet sier til TV 2 at forvaltningen fortsatt vurderer saken, og at de nå skal finne ut hvilke følger dette vil få for eieren.

Neste steg

Selv om årets ryddeaksjon nå er avsluttet, har Bruvik allerede begynt å jobbe med neste prosjekt.

– Vi skal gå løs på neste fjord så fort som mulig. Jeg ser mot Sognefjorden, sier Bruvik, som flere ganger har uttalt at det ultimate målet er å rydde hele kloden.

– Nå skal vi evaluere litt, og så justere oss mot neste runde. Dette er et eventyr.