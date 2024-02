Fant 23 kaniner dumpet: – Kan ikke garantere at det ikke er flere der

Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo og Akershus har aldri opplevd at så mange kaniner har blitt dumpet før.

På en rasteplass på Elverum ble det søndag funnet 23 dumpede kaniner.

Det er ikke sjeldent at Dyrebeskyttelsen Norge må ta inn kaniner som er dumpet. Men så mange på et sted er ikke vanlig kost.

– Det er så mange at den lokale Dyrebeskyttelsen tok kontakt med oss for å høre om vi hadde kapasitet til å hjelpe, sier Marit Emilie Buseth.

GODT OG VARMT: Kaninene var heldig og ble reddet raskt. Foto: Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

Hun er med i Team Smådyr ved Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo og Akershus (DOOA), og er forfatter av Den store kaninboka.

– Det er absolutt ikke vanlig at vi får inn så mange på en gang. De fleste har jo ikke 23 kaniner, sier hun.

– Ikke opplevd før

Buseth sier at plassen de ble dumpet på skal være en tursti, og at det derfor ikke tok så lang tid fra de ble dumpet til de ble funnet.

DYREGLAD: Marit Emilie Buseth er gruppeleder i Team smådyr i DOOA. Foto: Privat

– Jeg kan ikke garantere at vi fant alle. Men om det er flere der ute, så har de nok ikke klart seg i den kulda og med all den snøen.

Når Dyrebeskyttelsen Norge får meldinger om kaniner som blir dumpet, er det som regel bare en eller to kaniner som er funnet. I sommer fant de seks kaninunger på Nesodden, men som regel er det ikke flere enn to.

– Jeg har aldri opplevd at det er så mange på et sted før, sier Buseth.

DOOA kastet seg rundt for å klare å hjelpe kaninene og få de inn i varmen. Men det var ikke gitt at det skulle gå. Buseth sier de egentlig ikke har kapasitet til å ta inn alle de 23 kaninene.

ELVERUM: Kaninene ble funnet ute på en rasteplass. Foto: Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

– Da vi fikk inn meldingen, tenkte jeg «dette får vi ikke til». Men vi måtte jo bare bestemme oss for at det måtte gå. Hvem ellers skal hjelpe de? spør hun.

Har høye krav

Alle kaninene skal nå inn til helsesjekk på ulike dyreklinikker som DOOA samarbeider med. Først skal jentene inn til en helsesjekk for å kastreres, slik at det ikke blir enda flere kaniner å håndtere.

Nå gjenstår det mye arbeid med å finne gode fosterhjem til kaninene.

Buseth sier at det er mange som har meldt seg som fosterhjem, og at de opplever et stort engasjement.

– Det er veldig viktig at alle får et bra hjem. Og alle skal ha minst en kaninvenn. Vi stiller veldig høye krav til hvordan dyrene vi redder skal bo, forklarer hun.



Derfor har de fortsatt mye jobb foran seg.

Buseth sier at Dyrebeskyttelsen Norge alltid har kaniner inne som trenger et fosterhjem. Hun håper derfor på at flere nå vil melde seg som fosterhjem også i andre saker.

– Det er veldig fint og rørende å se at så mange har lyst til å hjelpe. Så mange av de som vil hjelpe nå kan gjerne hjelpe en annen gang. Vi drømmer jo om at vi skal alltid ha noen i bakhånd, slik at det ikke alltid blir så krise som det var nå, sier hun.