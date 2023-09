Fansen raser mot Ticketmaster: – Skader kundene

Du har kanskje kjent på det skyhøye stressnivået ved å kjøpe konsertbilletter til den ene artisten du bare må se live?

Etter flere år med venting har favorittartisten din endelig lagt turen til Europa. Eller enda bedre; til Norge.

Men det er ikke bare du som vil ha de billettene. Det vil flere tusen andre også. Mange flere enn konsertarenaen har kapasitet til.

Så du stiller deg tålmodig i den beryktede digitale køen på Ticketmaster, og håper på at siden ikke blir overbelastet eller at du blir kastet ut av køen.

Til slutt sitter du enten igjen i lykkerus eller en bunnløs sorg.

Ticketmaster har nå forsøkt å sikre at flest mulig fans vil få tak i billettene, og unngå at roboter kjøper opp billettene for å selge dem dyrere.

Dette systemet har ikke falt i god jord hos alle.

– Skuffende følelse

Konserter som Taylor Swifts «Eras Tour» og høyaktuelle Olivia Rodrigos «GUTS World Tour» er konserter som har tatt i bruk dette.

Istedenfor den klassiske versjonen hvor alle kan logge seg på Ticketmaster og stille seg i kø, må du nå forhåndsregistrere deg for å få lov til å kjøpe billetter.

Er du heldig, er du en av de få utvalgte som får tilsendt en kode, som gir deg tilgang til billettsalget. Men billettgiganten er tydelig på at dette ikke sikrer deg en billett.

FAN: Elena Holje Lange-Nielsen ble satt på ventelisten til to konserter. Foto: Privat

Er du uheldig, blir du satt på en venteliste, og får ikke tilgang til billettsalget.

Nå florerer det i sosiale medier av fans som er sinte og fortvilet over det nye billettsystemet.

Elena Holje Lange-Nielsen (24) er en av de som mener at dette ikke er et rettferdig system. Selv ble hun satt på ventelisten til Swifts billettsalg, men kjæresten hennes fikk tilgang til salget.

– Vi satt i kø til å få billetter i flere timer. Men fordi vi ble satt langt bak i køen, fikk vi ikke tak i noen billetter.



– Fem dager senere fikk jeg beskjed om at jeg var tatt av ventelisten, men da var det bare billetter til 7000 kroner igjen.

Det samme skjedde da hun prøvde å få billetter til Rodrigos konsert. Hun ble tatt av venteliste, men billettene som var igjen var altfor dyre.

– Det er jo kjipt. Hvis jeg hadde hatt en kode fra begynnelsen av, hadde jeg kanskje sittet med billetter nå. Det å vite at man gjorde alt «riktig» uten å få tilgang til salget i det hele tatt er en veldig urettferdig og skuffende følelse.

– Urettferdig

Lange-Nielsen er klar på hva hun mener om det nye systemet.

– Jeg mener det nye systemet til Ticketmaster er urettferdig.

– Jeg forstår at intensjonene bak systemet var gode, men dette nye systemet går utover nettopp ekte fans, fordi det blir nærmest umulig å få tak i billetter, sier hun.

VENTELISTE: Mange fans har fått denne beskjeden fra Ticketmaster. Foto: Skjermbilde

Lange-Nielsen forteller at de gjensalgssidene hun har sjekket har skyhøye priser. Det er disse problemene Ticketmaster har forsøkt å kvitte seg med. Ifølge Lange-Nielsen ligger det nå billetter til Swifts konserter ute for opp mot 90.000 kroner.

– Disse selges altså av folk som fikk en kode til salget, som hadde registrert seg, men som kjøpte billettene kun for å selge de videre til en formue.

STENGT: Slik så det ut dersom du prøver å kjøpe billetter til en konsert uten å ha mottatt en kode. Foto: Skjermbilde

Hun er helt klar på at hun foretrekker å heller stå i køen til Ticketmaster, fremfor å måtte få tilsendt en kode.

– Da hadde alle i hvert fall hatt en sjans til å prøve! Uansett hvilket system man bruker, så er det jo mange som dessverre ikke får tak i billetter. Men med den gamle metoden så hadde alle lik tilgang til salget, sier hun.

– Skader kundene

Nå frykter hun for at flere konserter vil ta i bruk dette systemet. Lange-Nielsen sier at hun har opplevd at dette er en skuffende og frustrerende prosess.

Hun er redd for at systemet bare vil øke antall falske eller svindel-billetter som er i omløp.

STENGT: Prøver du å kjøpe billetter til Taylor Swifts konsert i Sverige, blir du møtt med dette. Foto: Skjermbilde

– Det finnes titalls grupper for billetter til disse konsertene hvor det kryr av svindlere som later som at de har billetter. Dessverre ser jeg at mange faller for disse.

– Det vil alltid finnes svindlere, uansett system, men jeg tror at desperasjonen og skuffelsen av å ikke få tilgang til salget kan føre til at man tar mer drastiske valg.

GUTS: Olivia Rodrigo fremførte sanger fra det nye albumet sitt på MTV Video Music Awards tidligere i høst. Foto: Charles Sykes / AP

Hun oppfordrer nå billettgiganten til å revidere systemet. Nå håper hun at de vil ta til seg kritikken de har fått.

– Det ligger gode intensjoner bak, men etter min mening skader det kundene mer enn det hjelper oss, sier hun.

Dette svarer Ticketmaster

TV 2 har stilt Ticketmaster sitt hovedkontor i Europa, Midtøsten og Afrika åtte spørsmål om ordningen.

I en e-post skriver de at fans må registrere seg til blant annet Olivia Rodrigos konserter for å hindre at roboter som kjøper opp billettene og for å sikre at ulovlig videresalg ikke skjer i like stort omfang.

Disse spørsmålene stilte TV 2 til Ticketmaster: - Hva er deres kommentar til kritikken som blir rettet mot dere? - Hvorfor ble dette systemet innført? - Hvem er det som bestemmer om dette systemet skal tas i bruk eller ikke? - Hvordan bestemmes det hvem som skal få en kode eller ikke? - Sosiale medier florerer med folk som har blitt satt på ventelisten, selv om de har registrert seg til salg i flere ulike byer. Vil dere si at dette er rettferdig? - Mener dere at dette systemet er godt nok? Hvis ja; hvorfor det? - Systemet dere har innført skal hjelpe fans, men flere mener det er i favør de som kjøper store mengder billetter og selger dette videre, hva tenker dere?/hva er deres kommentar til det? - Ser dere på andre måter å selge billetter på, som i enda større grad vil sikre at billetter går til fans og ikke til personer som vil selge de videre for å få en profitt?

Ticketmaster skriver at dette blir gjort for å få flere billetter direkte ut til fans som ønsker å dra på konsertene.

– Når det ikke er nok billetter for alle som vil ha, blir fans som har registrert seg rett tilfeldig valgt til å bli med i billettsalget.

THE MAN: Taylor Swift er en av artistene som har benyttet seg av det nye systemet. Foto: Jessica Christian / AP

– Registrering hjelper oss med å filtrere ut roboter som får et urettferdig forsprang. Når vi vet hvem som bør være langt fremme i køen, hjelper det oss med å identifisere og blokkere mistenkelig aktivitet.

– Følger med på systemet

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller til TV 2 at systemet åpenbart er laget fordi noen kjøper svært mange billetter for videresalg.

– Men tiden vil vise om dette i praksis bare fører til misnøye hos kundene, sier Iversen.

JURIST: Thomas Iversen er jurist i Forbrukerrådet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller at det i utgangspunktet er formfrihet i avtaleinngåelsen. Det betyr at det ikke er noe ulovlig ved å fordele tilgangen til billettsalget som en loddtrekning.

Forbrukerrådet opplyser at systemet er nytt for dem, og de kan derfor ikke være bastante.

– Vi følger med på dette systemet, men har ikke gjort oss opp noen mening nå, sier Iversen.