Fanger råkjørerne på film

FOTO OG VIDEO: Utrykningspolitiet og politidistriktene tar i bruk en helt ny lasermåler for å stoppe råkjørere. Her demonstrerer UP måleren for TV 2. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Denne uka begynte politiet å ta i bruk et helt nytt våpen i kampen mot fartssyndere. LaserCam 4 heter den nye fartsmåleren som både måler og filmer kjøretøyene samtidig.

I tillegg har de nye målerne en rekkevidde som spenner fra 30 meter til 2,4 kilometer.

PEK OG SKYT: Elise Molland demonstrer hvordan den nye laseren virker. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Pek og trykk

Denne tirsdagen har UP Øst satt opp kontroll på fylkesvei 283 ved Fallagsøya nord for Drammen.

UP-betjent Elise Molland viser frem den nye måleren til TV 2, og forklarer at de både er mer nøyaktige og at de er lettere å bruke.

– Her er grensen 80 kilometer i timen. Først så setter vi lasermåleren på 80, og så er det bare å peke og trykke på avtrekkeren. Et lydsignal betyr treff mens vi kan se både avstand og fart direkte på skjermen. Og hvis jeg trykker her kan vi spole tilbake og se på filmen av bilen mens den blir målt.

NY LASERMÅLER: Politiets nye lasermåler rulles ut til UP og politidistriktene i mars. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Molland mener den nye laseren er svært brukervennlig og at videoene er viktige for å dokumentere bevis. Samtidig gir de bilføreren ekstra rettssikkerhet.

– Når bilføreren ser video av sin egen bil, så kan de selv se om målingen er gjort mens laseren holdes stødig. Den viser også føreren at vi har målt riktig bil. Dermed er det litt lettere å akseptere et forenklet forelegg på stedet.

KONTROLL: Nå tar UP og politidistriktene i bruk en helt ny lasermåler for å stoppe råkjørere. Den vil filme lovbruddet ditt. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Kontroller virker

I løpet av timen vi er med på kontroll er det ingen som kjører for fort på fylkesvei 283.

Men mange av vogntogene og bilene blir likevel vinket inn på parkeringsplassen. Der må de vise frem førerkort og vognkort. Deretter får alle en promillekontroll.

UP-sjef Knut Smedsrud sier han er godt fornøyd, til tross for at de ikke tok noen for å ha kjørt over 80.



NYTT VÅPEN. Nå tar UP og politidistriktene i bruk en helt ny lasermåler for å stoppe råkjørere. Sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, er godt fornøyd med premieren. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Poenget er ikke å ta noen, men å vise seg frem. Det at alle holder fartsgrensen viser at vi har gjort jobben vår. Det er derfor vi er her.

Forskning viser at fartskontroller er et av de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene for å få ned antall dødsfall i trafikken. For 15 år siden var det kun 45 prosent av bilistene som aldri brøt fartsgrensen. I dag er tallet litt over 60, forteller UP sjefen,

– Fartskontroll virker! Nå bytter vi ut de gamle laserne med 200 nye. Frem til oktober bruker vi de gamle og nye parallelt, men så blir det moderne kontroller i alle Norges politidistrikt, sier Smedsrud.