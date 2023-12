På formiddagen julaften ble brannvesenet varslet om en brann i en enebolig i Haugesund. Det var full overtenning i husets andre etasje, og en person ble funnet omkommet av røykdykkere.

Det markerte starten på et travelt døgn for brannvesenet. Også i Trondheim, Kvinesdal og Lier måtte nødetatene rykke ut til alvorlige boligbranner.

Brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo Brann- og redningsetaten er ikke overrasket.

– Det er alvorlig. Og det som er verst med det, er at dette vet vi på forhånd, sier han til TV 2.

UTRYKNING: To nabohus ble også evakuert som følge av boligbrannen i Haugesund julaften. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Mange mister hjemmet

Før Halvorsen reiste hjem fra jobb julaften morgen, tok han en siste titt på brannstatistikken.

– Da tenkte jeg at den neste tiden skal vi ha mange alvorlige branner. Familier kommer til å miste hjemmene sine, og det er stor sannsynlighet for at noen omkommer i brann, sier brigadesjefen.

HEKTISK: Innsatsleder Knut Halvorsen i brannvesenet forbereder seg på en hektisk arbeidsdag i julen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Desember og januar er nemlig årets mest brannfarlige måneder, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).



Det er også i vintermånedene at det skjer flest dødsbranner, skriver direktoratet.

Halvorsen bekymrer seg over at vi ikke klarer å bedre statistikken.

– Vi vet at det skjer, men vi klarer ikke gjøre noe med det. Hver og en må ta ansvar og vi må jobbe med holdningene våre, sier han.

Vanligste årsak

Halvorsen viser til at flere aktører jobber aktivt for å forbygge brann i Norge. Likevel mener han at det er hvermannsen som kan gjøre mest for å forhindre at de skjer.

For det første mener brannsjefen at det er viktig å være bevisst på hvor en brann som oftest oppstår.

De fleste starter på kjøkkenet, nærmere bestemt ved komfyren. I tillegg er ofte elektriske artikler en hovedårsak til brann.

– Alt som kan lade kan starte en brann. Jo eldre utstyret er, jo mer slitt blir det også. Derfor er det viktig å alltid lade under oppsyn, sier Halvorsen.

Brannsjefen minner også om at det er viktig å ha en fungerende røykvarsler i hvert eneste rom, i tillegg til en komfyrvakt som skrur av komfyren dersom den blir overopphetet.



– Det handler om å bruke hjelpemidlene som ligger til rette, som ikke krever så mye ressurser, sier Halvorsen.

Særlig utsatt

Åpen ild er den største årsaken til dødsbranner. De skyldes ofte røyking og bruk av levende lys.

Tre av fire som omkommer i brann tilhører også en risikoutsatte gruppe. Dette kan være eldre med hjelpebehov, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige.

BRANN: I Horten brøt det også ut en brann i en leilighet julaften, som følge av bruk av peis. Det førte til store skader på gulvet. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen/Facebook

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB, kommer derfor med en klar oppfordring.



– Vi oppfordrer alle til å ta en omsorgsfull prat eller brannsjekk hos venner og familie som kan være ekstra utsatt for brann. Test røykvarsleren og bytt batteri ved behov, sier Ly i en pressemelding.

Råd for å unngå brann i desember Vær våken og til stede når du bruker levende lys eller lager mat, slik at du oppdager et branntilløp tidlig.

Tørrkoking og overoppheting er den vanligste enkeltårsaken til boligbrann. Har du en komfyrvakt kuttes strømmen automatisk hvis det oppstår en brannfarlig situasjon på komfyren.

Rengjør filteret i kjøkkenvifta. Filtre som er tette av fett og gammelt smuss tar raskere fyr og gjør det lettere for flammene å spre seg.

Sørg for å ha slokkemidler i form av husbrannslange eller slokkeapparat lett tilgjengelig. Brannteppe kan brukes til å kvele et branntilløp eller slokke en liten brann.

Juledekorasjoner, lysmansjetter og adventsstaker tar fort fyr og brenner godt. LED eller batterilys er et tryggere alternativ til levende lys dersom du skal kombinere lys og brennbar pynt. Kilde: DSB

Ble overrasket

Forsikringsselskapet If har gjennomgått brannskadestistikk for hele forsikringsbransjen de siste fem årene.

De fant at det på dagene 27., 28. og 30. desember skjer flere branner enn på de andre dagene i romjulen.

– Vi er faktisk litt overrasket over at det er flere branntilløp og branner på mange av dagene i romjulen enn på lille julaften og julaften, når mange er samlet, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i en pressemelding.

Clementz tror årsaken til at det er mange branner i julen henger sammen med vanene våre.

– Mange er i juleselskaper, og vi koser oss med mat og god drikke. Tørrkoking på kjøkkenet, brannsmitte fra levende lys og gnister fra peisen kan dra opp tallene disse dagene, sier han.

ADVARER: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz advarer om at tørrkokingen i verste fall kan utvikle seg til giftig røyk og brann.

I tillegg viser han til at det i noen selskaper blir drukket mye alkohol, som kan gå utover både dømmekraft og kroppskontroll.

– Det kan også være lett å skumpe borti et telys eller glemme å slukke stearinlysene før du sovner, sier kommunikasjonssjefen.

Den klare branntoppen er 1. nyttårsdag. Ifølge forsikringsselskapet er disse branntilløpene og brannene som oftest knyttet til feiringen av nyttårsaften.



Til sammen i femårsperioden har det vært 592 meldte brannskader første nyttårsdag. Til sammenligning har det vært 266 meldte skader på julaften.