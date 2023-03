Familien vil ikke at drapsmannen skal dømmes til døden

Familien til Nerid Høiness (30), som ble drept i Laos for tre år siden, får muligheten til å påvirke hvilken straff drapssiktede Hiroyuki Ogu skal få når saken kommer opp for retten.

I januar i 2020 ble Høiness funnet drept i jungelen i Laos.

Noen måneder tidligere hadde 30-åringen reist til Thailand for å dyrke en av sine store lidenskaper: Yoga.

I dette miljøet traff hun en japansk mann ved navn Hiroyuki Ogu. Etter kort tid ble de kjærester.

Paret reiste sammen på tur til Laos, der Høiness ble drept, ifølge laotisk politi.

MØTTES I THAILAND: Norske Nerid Høiness (30) og japanske Hiroyuki Ogu (40) ble raskt et par. Foto: Privat

Ogu ble pågrepet i desember i 2021 etter et snaut år på rømmen.

Nå sitter han i varetekt og venter på at saken skal komme opp for retten. Det er ukjent hvordan Ogu stiller seg til tiltalen, men TV 2 har tidligere omtalt at han i avhør har knyttet seg til handlingen.

I den forbindelse har familien til Høiness måttet ta stilling til et vanskelig spørsmål.

– Valget ble enkelt

Ifølge mor Ellen Høiness kan etterlatte i drapssaker komme med begjæringer knyttet til hvilken straff gjerningsmannen skal få.

I Laos åpner loven for dødsstraff.

– Da min bror besøkte Laos i november i fjor fikk vi via vår advokat vite at vi kan komme med en «claim» som handler om straffutmåling, forteller Ellen Høiness.

ETTERLATT: Ellen Høiness har tatt et standpunkt knyttet til straffutmålingen i saken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun har hele tiden vært en aktiv motstander av dødsstraff, men sier at hun nå har måttet gå flere runder med seg selv.

Moren har også hatt samtaler med familie, venner og prest.

– Det holdt ikke lenger å bare være prinsipiell. Nå har jeg måttet ta ordentlig stilling til hva jeg tror på, og jeg mener at det er feil å ta menneskeliv, sier hun og legger til:

– Valget ble til slutt ganske enkelt. Jeg kunne ikke stått oppreist og med rak rygg hvis jeg ba om dødsstraff, sier hun.

– Tillit til myndighetene

Høiness forteller at hun i stedet kommer til å be om at Ogu dømmes til livstid.

– For meg er det viktig at han ikke kan skade flere mennesker i fremtiden. Det er helt essensielt, sier moren.

Ellen Høiness har tidligere fortalt om datteren sin i TV 2-programmet «Vårt lille land»:

Hvor stor råderett familien får når det kommer til straffutmålingen, vet ikke Høiness.

– Men jeg har tillit til myndighetene i Laos. Jeg opplever at politiet har gjort en grundig etterforskning og ting har gått ordentlig for seg. Jeg vil gjøre det jeg kan for at det blir avsagt en rettferdig dom i saken, sier hun.

Når saken kommer opp for retten, er fortsatt uklart.